Hoy, 19 de abril, se conmemora el Día Mundial de la famosa serie estadounidense ‘Los Simpson’. Desde su debut en 1989, la famosa familia se ha convertido en una de las más queridas y exitosas de la televisión.



La serie, creada por Matt Groening, se caracteriza por su humor satírico y su capacidad para ridiculizar algunos comportamientos y costumbres de la sociedad. Una tarea que han hecho por más de tres décadas, dejando una huella en el imaginario de la sociedad. Es poco probable conocer a alguien que nunca haya visto un capítulo. Incluso muchas veces, en algunas conversaciones sociales, llegan a la mesa frases como: “Por favor sálvame, Jebus”, y la mayoría de las personas entiende la referencia. Aquí algunas de las expresiones más recordadas.

"Deberíamos besarnos para mermar la tensión"

Esta expresión es una de las más conocidas y fue utilizada por Homero (en la película) para demostrar el amor por su nueva mascota, Spider Pig/ ’Harry Plopper’.



‘Carpe Diem’

“Tres pequeñas frases que te ayudarán a lo largo de tu vida: la primera, ‘¡Cúbreme!’; la segunda, ¡Buena idea, jefe!, y la tercera, ‘estaba así cuando llegué’”, Homero Simpson.

En latín, que significa “aprovecha cada día”, se popularizó gracias al episodio llamado ‘Homero Detective’, en donde dicho protagonista atrapa a Jimbo escribiendo ‘Carpe Diem’ en la pared.



“Empezamos como Romeo y Julieta, ¿Cómo pudo terminar en tragedia?”



Una frase de Milhouse. Siempre será una incertidumbre por qué los amores de él nunca terminan bien.

"Sanguinariamiento"

Los Simpson han hecho infinidad de referencias al cine y la televisión. Esta palabra se refiere al filme de terror ‘El pueblo de los malditos’.



Lea además: Alain Delon dice que siempre quiso ser "el mejor" por amor a las mujeres



"Perfectirijillo"

“¡Tengo que salvarlo! Si no nunca podré decirle: “Te

lo dije”. Marge, quizás una de las frases más famosas de ella y también de toda madre responsable.

Ned Flanders es un noble ciudadano de Springfield y aunque hay muchas palabras que ha dejado como regalo a los fans de la serie, este adjetivo es su sello característico. La palabra es usada cuando se quiere decir “correcto”.

"Yo no fui"

Esta frase también es usada por el personaje de Bart Simpson cuando es acusado de algo. La expresión se ha convertido en una forma popular

de negar la responsabilidad por una acción, por parte del culpable.



“No te prometo que lo intentaré, pero intentaré intentarlo”



Bart, en medio de su rebeldía, siempre se obliga a hacer lo moralmente incorrecto.



“¡Ay, caramba!”. Bart Simpson, Hijo mayor de la familia amarilla, experto en travesuras.

“Si puedo alimentar una familia de cinco con doce dólares a la semana, puedo hacerlo”



Una frase de Marge, donde además de ser icónica, hace referencia a como una ama de casa promedio puede hacer todo aquello que se propone.



Más noticias: Algunos aspirantes a James Bond no reúnen un requisito importante, ¿Cuál es?

"Lisa. No vives de ensalada"

“Pueden aceptar la ciencia y enfrentar la realidad o pueden creer en ángeles y vivir en un mundo infantil de fantasías”. Lisa simpson.

Una frase de Homero. Famosa canción de Bart y Homero, donde se burlan de Lisa por ser vegetariana. Un sencillo tan pegajoso que incluso Marge llego a tararearla.



“Riconudo”

Describe algo “delicioso”. Dicho término fue utilizado por la señorita Krabappella cuando le pregunta sobre el peso atómico del “salchichonio” a Martin Prince.



“Normalmente, no rezo, pero, pero si estás ahí­, por favor, ¡sálvame Superman!”, homero simpson.



“Haz como decía mi madre: No hables, no digas nada, no llames la atención y sé fuerte”, Marge, madre de la familia.