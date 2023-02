El Círculo de Mujeres Fucsia, el nuevo espacio del liderazgo femenino en Colombia

Más de 150 mujeres líderes de diversas regiones del país, se dieron cita en lo que fue el lanzamiento de la iniciativa ‘Círculo de Mujeres’, creada por Semana, con el respaldo de la revista Fucsia y Dinero.



Este encuentro, donde confluyen las más destacadas en ámbitos empresariales a nivel privado, busca promover el networking entre las participantes y fortalecer el alcance de sus estrategias y negocios, pero tiene además, el objetivo de visibilizar y maximizar el rol femenino dentro de la sociedad y su impacto e influencia en cualquier esfera.



“Es muy valioso poder ser parte de un movimiento que busca generar inclusión a través de enaltecer el rol de la mujer en la sociedad y en las comunidades de trabajo. Es por esto que esta iniciativa tiene realmente un valor profundo, con un potencial de servir como agente de cambio. Es poner sobre la mesa la conversación en torno al empoderamiento de la mujer por medio del intercambio de experiencias y visiones y trabajar desde allí por crear un mundo cada vez mejor”, resaltó Lina Monsalve, gerente general de Mercado Libre Colombia y Venezuela, una de las líderes empresariales que hizo parte del primer encuentro del Círculo de mujeres Fucsia.



Monsalve resaltó, además, la importancia de que se esté dando un cambio de paradigma frente al liderazgo que hoy asumen las mujeres, impactando positivamente su entorno.



“Tan pronto como se empezaron a abrir espacios, se fue demostrando el potencial de las mujeres en los diferentes ámbitos. Esto no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo de décadas, de muchas mujeres que pusieron un grano de arena para romper esos paradigmas culturales que hoy nos tienen hablando de espacios como el Círculo de Mujeres, antes tal vez, impensado. Ahora nuestra labor es continuar con ese legado y trabajar por seguir empoderando a más mujeres, para que ellas también puedan construir su historia”, manifestó la líder.



No obstante, la ejecutiva dijo que esta apertura es fundamental para continuar enalteciendo el rol de la mujer y, entregar así, un mensaje de respaldo y confianza, que las impulse a creer en las capacidades de cada una.



Otra de las grandes invitadas a este primer encuentro fue Margarita Pasos, la reconocida conferencista de habla hispana, una de las valiosas mujeres que hoy impulsa a los latinos con su historia, “empecé lavando carros en Estados Unidos y ahora me dedico a ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida feliz y abundante”.



Su vida es un constante ejemplo de superación, un mensaje que ha profesado con su trabajo. “Tenemos que ser visibles para que otras mujeres se atrevan”.



“Cuando otras mujeres las vean, van a creer en ellas mismas. Por eso, cada vez que hagan algo, tengan en cuenta que hay un muchas observándolas”, Margarita Pasos, conferencista. Foto: Nicolás Linares / revista Semana

Proyección y visibilidad

“Esta es una incitativa en la que líderes del sector empresarial y gremial podrán expandir su voz y adquirir una mayor visibilidad en la sociedad”. Sandra Suárez, gerente general de Grupo Semana

El Círculo de Mujeres Fucsia, de la que hacen parte varias mentoras, entre ellas Vicky Dávila, directora de Semana, fue creado gracias al Gran Foro Mujeres Colombianas que ha realizado el Grupo Semana durante los últimos cuatro años.



Una apuesta por la exaltación de la mujer y su rol, en busca de trascender las organizaciones y evidenciar los grandes retos que han asumido ellas en sus posiciones.



“Es un privilegio y una oportunidad crear una red de mujeres para mujeres de cara al mundo. Para nosotras ha sido más difícil abrirnos camino y lograr oportunidades. A veces se cree que hay ciertas posiciones que tienen que ser ocupadas solo por hombres y eso no debe ser así. Somos igual de capaces, tenemos los mismos talentos, pero también las mismas obligaciones, así que debemos tener también las mismas oportunidades”, precisó Vicky Dávila.



No obstante, María Claudia Naranjo, presidenta de la Junta Directiva del Grupo Semana, advierte que todos los desafíos a los que hoy se enfrenta la humanidad, hacen un llamado a las mujeres, para ejercer un liderazgo transformador.



“Un liderazgo que día a día nos está exigiendo estar en constante innovación para poder sortear los distintos escenarios a los que como mujeres nos vemos enfrentadas. Por esta razón, para el Grupo Semana y desde la junta directiva es una prioridad que el grupo de mujeres se consolide como un escenario donde promovamos la proyección y la participación de cada una de ustedes”, apuntó Naranjo.



Por su parte, Mónica Jaramillo, directora de Fucsia y Soho, instó a los diferentes líderes de la información en Colombia, a apoyar este tipo de iniciativas, y sobre todo a las mujeres que hacen parte de ellas. “Necesitamos que todas esas historias, que son inspiración, tengan una plataforma, un micrófono, un megáfono para contarle a las mujeres que sí se puede. Hay que hacer un eco gigante de lo que está pasando hoy para construir cosas increíbles”.



Así entonces, el encuentro mensual ('Círculo de mujeres'), que inició este mes y que se extenderá hasta noviembre de este año, tendrá entre sus actividades, charlas de actualidad para fortalecer el impacto de las 150 integrantes del Círculo de Mujeres, en la gestión empresarial, y en herramientas que potencien la proyección personal de cada una de sus participantes.