"El arroz chino en Colombia no sabe a China", tiktoker Yuting dijo que era un "desastre"

"Espero que nadie piense realmente que esto es auténtica comida china". Estas son las declaraciones del tiktoker chino (@temple.in.space), quien probó el arroz chino de Colombia y aseguró que el plato no le gustó "para nada".



El joven, que se hace llamar 'Yuting' en línea, compartió un video en el que relató su experiencia probando el arroz chino en Colombia.



Su primera reacción cuando vio el plato fue que no parecía provocativo. “Ya sentía que iba a ser un desastre, tengo miedo. No se ve para nada bien”, dijo.



Al probar el arroz chino, confirmó su presentimiento, ya que dijo que no le gustó nada el sabor porque le parecía "salado y seco".



"Espero que nadie realmente piense que esto es comida china real. Se llama así, pero no tenemos ese tipo de arroz en China. No puedes llamarlo arroz chino, no se parece en nada a la comida china". ni siquiera un poco ", comentó Yuting.



Su video, viral en redes sociales, ya tiene más de 60 mil 'Me Gusta' en TikTok y más de 4000 comentarios.