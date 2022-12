"El 2023 es para mí": Bad Bunny se retira temporalmente de la música

Después de un año exitoso para su carrera musical, el cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció que en 2023 hará una pausa. En entrevista con la revista Billboard, el artista que lideró las principales listas de diferentes plataformas en el mundo este año, reveló que ya es momento de un descanso.



Por eso, el próximo año se retirará de los escenarios luego de su gira ‘World's Hottest Tour’. De hecho, este sábado 10 de diciembre será último show en Ciudad de México.



“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, contó Benito Antonio Martínez, conocido en el mundo musical como Bad Bunny.



Lea aquí: ¿Cómo escoger el regalo de Navidad ideal para su hijo? Tips para no fallar en el intento



“El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, agregó el cantante.



Además, habló sobre su trayectoria musical y confesó que no esperaba llegar tan lejos en el mundo artístico. Desde los 13 años ya componía mezclas mezclas por gusto y sin imaginar el éxito que tendría”.



"Entonces estos estadios, los disfruto de la misma manera que disfruté cantando en Mayagüez para 100 personas, en Santurce para 70. Te lo juro, si tuviera que vivir mi vida cantando para 100 personas todos los fines de semana, hubiera sido perfectamente feliz", comentó.