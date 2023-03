 ¿Drama digital? Cuenta de Neymar en Twitter fue hackeada este martes

La cuenta del astro brasileño Neymar en la red social Twitter fue hackeada este martes, informó a la AFP la asesoría de prensa del jugador.



"¡Fue hackeado! Twitter está cuidando del asunto. De momento no tengo más información", dijo la asesora de prensa en Brasil del '10' de la 'Seleção' y del París Saint-Germain, actualmente de baja tras una operación en el tobillo derecho.



El presunto ataque virtual se convirtió rápidamente en tendencia en las redes del gigante latinoamericano luego de que desde el perfil del delantero, de 31 años, se publicaran varios mensajes que ya fueron eliminados.



Sin embargo, uno de ellos aún no ha desaparecido. Se trata de un trino ofensivo contra el medio de comunicación brasileño Choquei escrito a las 16H48 locales (19H48 GMT).



"Vete a la mierda, te odio", dice la publicación, en la que se menciona el nombre de usuario del medio. Cabe mencionar que la cuenta en Twitter de la hermana del futbolista, Rafaella, también fue víctima de un supuesto ataque.



"No soy yo, mi Twitter fue hackeado", dijo la mujer en un video en Instagram.