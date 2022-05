Diomedes Díaz: en medio de cantos y versos  celebran el natalicio de la leyenda del vallenato

Un 26 de mayo de 1957 nació el gran Diomedes Díaz, 'El cacique de la Junta' y una de las grandes leyendas del vallenato.



En este día, sus familiares, amigos y seguidores recuerdan el gran legado musical que dejó la estrella, entonando sus coplas y versos en la costa caribe y el resto del país.



Mucho de sus seguidores visitaron su tumba en el cementerio Jardines del Ecce-Homo, para rodearlo de flores y serenatas con los éxitos del'El cacique de la Junta'.



"Él no era de cosas materiales, le podían dar muchos regalos, no solo en su cumpleaños, sino en cualquier momento; pero a Diomedes lo llenaba más un abrazo y el cariño de su fanaticada", recordó Joaquín Guillén, quien fue mánager, y amigo de Diomedes, en diálogo con El Heraldo.



Además, dijo que el 'Cacique de La Junta' festejó su último cumpleaños junto con su mamá Elvira Maestre y a sus amigos, diciéndoles que esa celebración sería la última.



"Invitó a sus amistades, invitó a su agrupación, y cantó con sus hijos, pero les anunció que era el último cumpleaños que festejaba, porque se iba a morir", contó Guillén.



Y agregó: "Le dijo a la señora Elvira, mamá usted tiene bastante vestidos negros para que me guarde luto; ese cumpleaños lo recuerdo con tristeza porque Diomedes presentía que se iba a morir".



Por su lado, uno de los 21 hijo del cacique, el también cantante, Rafael Santos Díaz, señaló que a su padre le gustaba celebrar su cumpleaños con mariachis.



"Me llamaba a las 6 de la mañana para tomarnos unos ‘amarillitos’ desde la mañana. Festejábamos mucho”, le dijo Santos al medio digital Pulzo.



Además, compartió que el cumpleaños de su padre era costumbre orar y compartir con familiares.



"Le orábamos a Dios y a la Virgen del Carmen, de quien él siempre fue devoto. Y, bueno, la pasábamos con algunos hermanos que llegaban. Mi papá siempre nos dejó ese recordatorio para su cumpleaños: festejar con tranquilidad, en paz y recordándolo a él siempre", agregó Santos.