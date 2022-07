Detalles y curiosidades de la aclamada película sobre Elvis Presley

Elvis Presley es el segundo artista más exitoso de todos los tiempos, con 1000 millones de discos vendidos en todo el mundo después de Los Beatles. Ganó 94 singles de oro y más de 40 álbumes de oro. Tan grandes como sus triunfos, fueron sus excesos.



El intérprete de ‘Suspicious Minds’, ‘Can’t Help Falling in Love’, ‘Burning Love’ y ‘Trouble’, padecía glaucoma, hipertensión arterial y daños en el hígado, producto del abuso de drogas; al momento de su muerte, su corazón tenía el doble de su tamaño normal (530 gramos), además de una arteoesclerosis significativa en sus vasos coronarios, aorta y arterias cerebrales.



Hoy en día la vida de este ídolo de masas vuelve a ser noticia, al ser llevada a la pantalla grande por Warner Bros. Pictures, y el visionario cineasta, nominado al Oscar, Baz Luhrmann (Moulin Rouge y El Gran Gatsby).



La película, que se estrenó en el Festival de Cannes con aplausos y ovación de pie –contó con la presencia de Priscila Presley–, y que debutó, hace dos semanas, en Estados Unidos, como número uno en la taquilla, ya está en cartelera en Colombia.



El actor Austin Butler se preparó durante todo un año para darle voz, cuerpo y alma al ídolo del rock and roll. La idea de representar a Elvis le provocó un ataque de pánico al intérprete, como lo confesó a la publicación Pop Sugar, pero Rami Malek, ganador del Óscar por interpretar a Freddie Mercury en Bohemia Raphsody, lo ayudó.



“Mi expectativa era poco realista, buscando cómo torcer mi cara para que se viera exactamente como Elvis o mirar a otras personas y pensar que se parecían más a él”, cuenta Austin, pero Rami le dio un consejo que fue vital, “detallar cuál es tu alma y su alma y hacerlas colisionar, para crear algo nunca visto”. El filme abarca dos décadas de la estrella, sus inicios, la gloria y la decadencia del Rey del Rock, quien murió a sus 42 años.



Tom Hanks, ganador del Oscar, encarna al polémico mánager del artista, del cual salen a la luz varios secretos con este filme. Y aunque este se titule ‘Elvis’, también es la historia del coronel Tom Parker, quien es según Luhrmann, “nuestra entrada, nuestro narrador, y uno poco fiable”, pero no por eso deja de ser fascinante.



La historia de Elvis se ve a través del prisma de su complicada relación con su enigmático representante, el coronel Tom Parker. Tom Hanks, quien lo encarna, no aumentó de peso, aunque parezca; su impresionante transformación física es producto del trabajo del equipo de maquillaje y peluquería. Se afeitó la cabeza y se sometió a las manos de un equipo y estuvo encantado de complacerlos.



La historia, pues, se adentra en la compleja dinámica entre ambos a lo largo de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes. En medio de ese viaje está una de las personas más significativas e influyentes en la vida del Rey, Priscilla Presley (Olivia Dejonge).



Junto a Butler y Hanks, la galardonada actriz de teatro Helen Thomson interpreta a Gladys, la madre de Elvis, y Richard Roxburgh, al padre del artista, Vernon.



Curiosidades sobre el artista

Elvis Aaron Presley, nacido en Tupelo, Misisipi, el 8 de enero de 1935 y fallecido en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977, de un infarto agudo de miocardio.



Cuando tenía trece años, se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana.



Pese a su enorme éxito en todo el mundo, Elvis salió sólo una vez de gira internacional en 1957, cuando se presentó tres días en Canadá. Esto se debe a que su manager, Tom Parker, era un inmigrante ilegal holandés, que podría ser deportado si pedía un pasaporte estadounidense.



Su legado es innegable: Fue el primer músico en bailar de forma desenfrenada en el escenario y logró derribar las barreras raciales que existían en la época, al comercializar el género del rock and roll, creado por Chuck Berry y orientado especialmente a los afroamericanos en los 50’s, al convertirlo en algo evolucionario para la época.



Sobre la película

Austin Butler obtuvo el papel de Elvis al enviar un video suyo tocando el piano y cantando Unchained Melody, que Presley versión en 1977 y que aparece en la banda sonora de la película.



El actor trabajó con la entrenadora de movimiento Polly Bennett, para encarnar la fisicalidad del ícono que estaba representando. Bennett también ha trabajado en Bohemian Rhapsody y No Time to Die, así como en la popular serie The Crown.



Durante la película luce más de 90 vestuarios diferentes para retratar al ícono durante las década de 1950, 1960 y 1970. La diseñadora de vestuario Catherine martin trabajó con los icónicos diseñadores de moda prada y Miu Miu para crear los looks que usó Olivia Dejonge, como Priscilla .



Parte de la acción tiene lugar en Beale Street de Memphis, Tennesse.La producción tardó 12 semanas en construir el set. Crearon Graceland, tal como aparecía en la época.



Por su parte, Hanks para transformarse en el representante de Elvis, se sometió entre tres y cinco horas diarias de maquillaje, peluquería y prótesis, dependiendo de la edad que debía tener el personaje para el rodaje del día. Por estas y otras razones, ‘Elvis’ es un imperdible este fin de semana.

Tom Parker se llevaba hasta el 50% de las ganancias de Elvis Presley. Inventaba escándalos para hacerlo más famoso.