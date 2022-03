Después de votar, a disfrutar: los planes de ciudad o virtuales para hacer el domingo

Este domingo de elecciones a Senado y Cámara, tómese un tiempo, luego de ejercer su voto, para disfrutar de una serie de actividades de ciudad y ocio. Agéndese con las nuevas producciones cinematográficas que llegan a las carteleras de la ciudad o disfrute de una tarde familiar en el Paseo de la Aurora, de Delirio.



Aquí, algunas ideas para relajarse en casa o tardear en familia.

Guitarra y voz



Nada mejor que disfrutar, después del corre corre de las votaciones, de un concierto acústico en casa. Se trata de Guitarra y Voz, el recital íntimo que acaba de lanzar este viernes el cantante, productor y compositor Andrés Cepeda, disponible en plataformas de streaming y YouTube y que fue grabado en el Teatro Colón de Bogotá. Acompañado únicamente por la magistral guitarra de John Harby Ubaque, el bogotano ganador de varios Grammy interpreta canciones como Ojalá que te Mueras, El Beso, Halcón y Colibrí, Sé Morir, No me Acostumbro, Inmensidad, Tú qué vas a Saber, Esta Cosa que Llamas Amor, No te Acuerdes de mí, se Nos va, Cómo te Atreves.

Paseo de la Aurora



Y por qué no irse en familia o con amigos, incluidas las mascotas, el domingo de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., para disfrutar del ‘Paseo de la Aurora’, el parque de entretenimiento de Delirio. Allí, a través de las artes escénicas, se puede compartir en un mismo espacio de la magia del circo, la fuerza del Pacífico, la potencia de los bailarines caleños y el repique de la música que nos llega al corazón. Son más de 45 experiencias para disfrutar: zona picnic, espacios para selfies, juegos infantiles, tasca, bares, escenarios para muestras artísticas y clases de baile, entre otros.

Hoy, 6:00 p.m., Arelys Henao, Yeison Jiménez, El Charrito Negro, Luis A. Posada,Francy, Darío Gómez, Alzate, 6:00 p.m. Arena Cañaveralejo.

Cine internacional



Para relajarse y también reflexionar a través del séptimo arte, está la invitación de Contravía Films, la Cinemateca de Bogotá y la Cinemateca del Museo La Tertulia, de Cali, que presentan en esta última la retrospectiva Yulene Olaizola, una de las cineastas más prolíficas de México y Latinoamérica.



El domingo se presentará Fogo, a las 4:00 p.m. El deterioro de una pequeña comunidad en la isla de Fogo está obligando a sus habitantes a irse y reasentarse. A pesar de un futuro condenado, algunos residentes deciden quedarse, conservando sus recuerdos y llorando por el pasado.



Y para seguir disfrutando de los estrenos de este mes, ya se encuentra en las salas de Cine Colombia de Chipichape y Unicali la comedia romántica ‘El libro del amor’, que aprovecha bien las posibilidades de divertidos conflictos entre personas de otras culturas e idiomas.



La trama se centra en un escritor inglés, que se encuentra sumergido en una profunda depresión, pues su última novela ha sido un rotundo fracaso en ventas y la crítica no ha sido favorable, por lo que oscila entre el vacío y la desesperación por la alta expectativa que el mundo editorial tenía de él.



Sin embargo Henry, el escritor, recibe una llamada: debe viajar a México para realizar una ambiciosa gira de promoción de dicha nueva novela que esta rompiendo récords en ventas en su traducción al español y se ha transformado en un fenómeno editorial. Descubre que el misterioso éxito lo debía a la traductora, quien fue más allá de su labor y reescribió el libro convirtiéndolo en novela erótica.

Megafilm, en TNT



En los clásicos domingos de TNT llega Megafilm, en marzo a partir de las 10:00 p.m., con una exclusiva selección de películas que cautivará a los espectadores. El domingo, al término de la transmisión de Los Critics' Choice Awards, será buen momento para revivir Primicia Mortal. Marca el debut como director de Dan Gilroy y cuenta la historia de un joven apasionado sin mucha suerte en la búsqueda de trabajo que, tras ser testigo de un accidente, descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. La película está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed y Bill Paxton.

Ruta París - Niza



Para aquellos apasionados del deporte un gran plan para este domingo puede ser disfrutar de la final de la París – Niza 2022, que se celebrará mañana con una emocionante recta final y grandes rivales, en la que ciclistas como Nairo Quintana, Primoz Roglic, Simon Yates y Guillaume Martin, entre otros, lo darán todo por conquistar el podio. Transmite Caracol Sports por Caracol Televisión y por Caracol HD2.

En cines



En Cine Colombia de Chipichape, Unicentro, Palmetto y Unicali hay funciones de The Batman. El segundo año de su lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y cómo conduce hasta su propia familia, mientras se enfrenta a un asesino, Enigma. Director: Matt Reeves. Actúan: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard.