Danna Paola, J Quiles, Joey Montana y Pitizion protagonizan los lanzamientos musicales de este viernes

Alejandro Cabra Hernandez

Pitizion y Joey Montana presentan su sencillo 'No es No' en conjunto.

'Dime donde', de Cazzu y J Quiles; 'Mía', de Danna Paola; y 'No es No', de Joey Montana y Pitizion; además del remix de Poblado, que cuenta con la participación de artistas como J Balvin, Nicky Jam y Karol G, encienden la esfera musical como los principales lanzamientos de este viernes.



Cazzu, la artista argentina con más nominaciones a los premios Juventud, presenta su nuevo sencillo al lado del exitoso Justin Quiles de video musical dirigido por ella misma y que busca incorporar dos conceptos estéticos en un mismo universo.



Por un lado la cotidianidad americana representada por las gasolinera y el mini market, y por el otro, elementos japoneses urbanos, representados por los autos tuneados para carreras estilo japonés y la fuerte presencia de luces de neón y fluorescentes características el estilo urbano asiático.

Lea también: Herencia de Timbiquí le canta a sus ancestros

Por su parte, la mexicana Danna Paola, princesa del pop latino, le da la bienvenida a una nueva faceta con su nueva canción 'MÍA', dejando atrás el desamor y los corazones rotos reflejados en su álbum K.O. para así darle paso a una Danna Paola totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, que destila empoderamiento.

De otro lado, Joey Montana, el cantante y compositor panameño reconocido por sus éxitos globales llega con un nuevo tema: 'No Es No', en colaboración con la colombiana Pitizion. El sonido distintivo de Joey Montana se complementa a la perfección con la hermosa voz y talento de Pitizion en este reguetón movido y sentido que llenará a los oyentes de optimismo y pura gozadera.



'No es No' es una canción que Joey escribió hace más de dos años. Él buscaba un sonido nuevo y diferente para su próximo álbum, lo cual le permitió trabajar en este nuevo tema. El sencillo tiene la esencia de la música de Joey, pero a la vez incorpora frases nuevas y representa un buen balance entre lo que es Joey con la realidad actual. Al mismo tiempo y muy al estilo único de este creador de éxitos, te invita a bailar mientras entrega un inspirador mensaje donde se resalta el respeto.



A estos éxitos se suma el reciente lanzamiento del remix de Poblado, que presenta el acompañamiento de J Balvin, Karol G y Nicky Jam al talento de Crissin, Totoy el Frio y Nathan & Shander.