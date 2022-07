Cumbiambero puro: Anthony Hopkins, el famoso más colombiano de todos

A Anthony Hopkins le faltará ritmo, pero le sobra sabor y espíritu. Una vez más, el actor paralizó internet con sus videos bailando, esta vez, al son de la Pollera Colorá, en una grabación de de 17 segundos publicada en sus redes sociales.



El intérprete galés ya ha demostrado, en varias ocasiones, su cercanía con la cultura colombiana y latinoamericana y esta vez lo hizo vestido con una camisa de flores verdes, pantalón beige y un sombrero que mueve al vaivén de la melodía.



Detrás de la cámara podría estar su esposa, Stella Arroyave, la colombiana nacida en Popayán, quien en 19 años de matrimonio le ha enseñado al británico las costumbres del país.



La primera vez que el actor hizo pública su pasión por el baile y por el país de su amada fue en un video en el 2021, cuando apareció bailando un merengue de Elvis Crespo, diciendo en voz alta: “Soy colombiano”.

Durante la fiesta de los Oscar el pasado marzo, el intérprete no dudó en salir a la pista con su esposa, para bailar ‘Llorarás’ del cantante venezolano Óscar D’ León. Su video casi da más que hablar que la bofetada de Will Smith a Chris Rock.



Stella le cambió la vida

“Mi esposa, Stella,

es una mujer

hermosa. Ella trajo mucha paz a mi vida, una gran cantidad de sabiduría”. Anthony Hopkins Actor

“Estoy casado con una mujer que tiene un optimismo a prueba de todo. Desde que abre sus ojos es feliz. Me dice todo el tiempo que deje de preocuparme y que viva el momento. Me enseñó a disfrutar de la vida. Yo estuve a punto de matarme años atrás por culpa del alcohol, estuve al borde del precipicio, pero di un paso atrás y ahora sé que cada día que vivo es un regalo”, afirmó el actor hace un tiempo en una entrevista.



Stella migró muy joven a Estados Unidos con el sueño de ser actriz. Primero lo hizo en Nueva York, aunque poco después se trasladó a Los Ángeles, donde abrió un negocio de antigüedades y una galería de arte en Malibú. Fue allí donde conoció a Anthony, 18 años mayor que ella, y dos años después con invitados como Steven Spielberg, Nicole Kidman, Winona Ryder y Catherine Zeta Jones.



El segundo round

El actor galés, quien ganó su segundo Oscar por su actuación en ‘The Father’, ha dicho en varias ocasiones que aprendió a ser feliz al hacerse un hombre mayor, después de pasar gran parte de su vida luchando por alcanzar el estrellato y salir de la sombra del alcoholismo, que por poco le cuesta la vida –le costó el distanciamiento con su hija Abigail Hopkins, fruto de su matrimonio con su primera esposa Petronella Barker–.



“Cuando llegas a los 83 años, no sé si eres más inteligente o más estúpido, pero desde luego no pierdes el tiempo pensando demasiado en ti mismo”, dijo el actor sobre su nueva forma de afrontar la vida y la fama.



Para mantener su cerebro activo, toca el piano, pinta o memoriza poemas de Dylan Thomas. En pandemia, quiso acercarse más a su público, dejando atrás la imagen de hombre frío y calculador que refleja en algunas películas, para burlarse de sí mismo y compartir momentos cotidianos, como las aventuras su gato Niblo.

Anthony Hopkins y Stella Arroyave se casaron en 2013 en Malibú. AFP

“Ya había estado casado, dos veces. El cuerpo me pedía aire. Independencia. Deseaba ser una especie de Clint Eastwood, un lobo solitario. Por supuesto, las cosas no pasaron así. Y fue para mejor. Mi mujer le ha dado vuelta a mi vida”, dijo el actor, sobre el cambio de planes que supuso la colombiana en su existencia.



En el 2020 Anthony Hopkins se puso bajo las órdenes de Stella, quien dirigió la película ‘Elyse’, en la que el oscarizado actor interpretó a un psiquiatra que atiende a una mujer con una seria enfermedad mental.

Esta no es la primera vez que ambos colaboran artísticamente, ya que ella debutó como actriz en el 2003, en ‘La mancha humana’, protagonizada por Anthony y en la que también trabajaron Nicole Kidman y Ed Harris. En el 2007, volvieron a colaborar en la tercera y última película que Anthony hizo como director, ‘Slipstream’.

El fenómeno de las redes

El protagonista de ‘El silencio de los inocentes’ estrenó su cuenta de TikTok en el 2020 para mostrar sus mejores pasos de baile al unirse al ‘Toosie Slide Challenge’, reto inspirado en el sencillo del mismo nombre del rapero Drake, al que invitó a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. En ese primer video, el actor no paró de saltar y realizar varios movimientos de boxeo para retar a Stallone a una pelea virtual: “Ni siquiera podía saltar cuando era niño”.



“Llego tarde a la fiesta... pero mejor tarde que nunca”, escribió el actor para acompañar su debut en Tik Tok y desde entonces no ha parado de bailar. ¿Llegará el momento en el que se anime a bailar una de Shakira?



Actor récord

En 2021, Hopkins se convirtió en la persona más longeva en ganar un premio Óscar a mejor actor, a sus 83 años, por su participación en

El Padre.



Su primera estatuilla la ganó en 1991, por su actuación en El Silencio de los Inocentes. En total, ha sido nominado a los premios de la Academia en seis ocasiones, llevándose el reconocimiento máximo en dos oportunidades.



Anthony Hopkins integrará el elenco de la nueva película de aventuras y ciencia ficción del director Zack Snyder, titulada ‘Rebel Moon’, dando voz a un robot guerrero llamado Jimmy