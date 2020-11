Ossiel Villada

Los amantes del buen cine en Cali tienen desde hoy una cita para disfrutar lo mejor de las nuevas producciones audiovisuales de formato rápido, en el marco del Festival Corto Circuito, que llega a su sexta versión y que se extenderá hasta el próximo viernes de forma virtual.



Se trata de la exposición más importante de cortometrajes premiados en festivales internacionales, en la que los espectadores podrán acceder de manera gratuita a películas que no están disponibles en otras plataformas.



En esta oportunidad Corto Circuito estará enlazado a su evento matriz, el Festival Latino ShortFest, de Nueva York, y su contenido podrá verse no solo en Cali, sino también de forma simultánea en cuatro estados de los Estados Unidos: New York, New Jersey, Connecticut y Texas.



“Durante estos años los dos festivales han llevado películas de interés para el público neoyorquino y colombiano dentro de su misión fundamental de crear espacios que conectan las historias y a sus espectadores a través de un diálogo que promueve la convivencia, el reconocimiento al otro y la inclusión. En esta versión, denominada Corto Circuito Cinema Virtual, el propósito es presentar historias conmovedoras y de gran calidad con el lema “Empatía = en el lugar del otro”, explicó Diana Vargas, directora artística y fundadora del festival.



En esta ocasión Corto Circuito rendirá homenaje a la recién fallecida directora cubana Diana Montero, con la presentación de su multipremiado documental ‘Abecé’.



En la función de apertura, que se cumplirá a partir de las 7 pm de hoy martes, se presentarán cortometrajes de Latinoamérica, España y los latinos de Estados Unidos, producidos en los dos últimos años y premiados en los festivales más importantes del mundo como Cannes, Berlín, Guadalajara, Cartagena y San Sebastián.



Entre ellos figuran los cortos ‘Carne’ (Brasil), ‘La capa azul’ (Puerto Rico), ‘Jugo de Sandía’ (España), ‘El tamaño de las cosas’ (Colombia) y ‘Victoria’ (Honduras), entre otros.



El miércoles 11 de noviembre se presentarán cortometrajes orientados hacia la migración y la pertenencia. Los filmes exhibidos hablan del reconocimiento del otro, de sus valores y de sus diferencias. Algunos de los cortos para este día son: Insilios (Argentina), Ayataki (Peru), Estás allí? (España), La Cachera (Colombia) y Ruido (Chile).





Ese mismo día, a las 4 p.m., se llevará a cabo el conversatorio ‘Los retos y alegrías de hacer un corto’, en el que expertos en diferentes partes de la producción contarán secretos y trucos que los cineastas enfrentan a la hora de realizar un cortometraje.



Los panelistas serán el español Alex Lora, ganador en festivales como Guadalajara, Berlín y de un premio Goya y Gaudí, y el español/venezolano Alberto Ferreras, ganador en festivales como OutFest, Seattle y creador de la serie ‘Habla’, de HBO.

El jueves 12 de noviembre a partir de las 7 pm, con los cortometrajes de la función FeminiHistorias, se abordará la perspectiva de género. Pero la muestra no exhibirá solo películas hechas por mujeres o que hablan sobre mujeres, sino que logran la inclusión desde una perspectiva femenina.



Esta función contará con la participación de la Escuela Política Travesía por la Paz y la Equidad de género y al final habrá el conversatorio Perspectiva Femenina con la reconocida realizadora y actriz argentina Ana Katz, la escritora mexicana Carmen Boullosa, la directora mexicana ganadora de premios en La Habana y Guadalajara, Olivia Luengas, con la moderación de la periodista colombiana Adalgiza Charria.



En la clausura del Festival, el viernes 13 de noviembre a las 7:30 p.m., se presentarán cortos de directores locales de Nueva York y del Pacífico colombiano (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó); y como es tradición se cierra con el Conversatorio con los realizadores.

¿Dónde y cómo ver las funciones?

Las películas estarán disponibles de forma gratuita registrándose en la plataforma www.cortocircuito.us Las películas en idioma extranjero estarán subtituladas. Cada función tendrá una ventana de exhibición de dos horas y tendrá restricción de territorio.



Además del streaming de los filmes, en las redes sociales del festival (Facebook e Instagram) habrá un completo cubrimiento con detalles de la programación, entrevistas, novedades, datos curiosos de las películas y de sus directores y foros para que los espectadores opinen.