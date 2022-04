Conozca a La’eeb, la mascota del Mundial de Catar 2022, ¿qué significado tiene?

La mascota del Mundial de fútbol de Catar-2022 será una kefia (o kufiya), el pañuelo que sirve de tocado tradicional árabe, llamado "La'eeb", que significa "jugador habilidoso" en árabe, anunciaron este viernes los organizadores del torneo.



La'eeb, una tela blanca con rasgos humanizados, fue desvelado en la apertura de la ceremonia del sorteo de la fase final, en Doha, y procede "del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno puedo imaginar como quiera", precisa la FIFA en un comunicado.



Este anuncio se vio precedido de la difusión de la primera canción oficial del Mundial, "Hayya Hayya (Better Together)", unas horas antes.

Esa canción, de influencias R&B y reggae, está interpretada "por la joven estrella estadounidense Trinidad Cardona, el fenómeno del afrobeat Davido y la sensación catarí Aisha", indica la FIFA.



"Al unir voces de América, África y Oriente Medio, la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo", declaró Kay Madati, director de la División Comercial de la instancia dirigente del fútbol mundial.



"En el marco de la nueva estrategia musical de la FIFA, la banda sonora tendrá varias canciones", apuntaron desde la federación internacional.



El Mundial de Catar, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.



Las canciones de Catar-2022 intentarán adquirir la enorme popularidad de otras del pasado, especialmente la que obtuvo el "Waka Waka" de Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground con motivo de Sudáfrica-2010.