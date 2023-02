Con gran tristeza Maía se despidió de Sebastián 'El Tren' en el reality musical 'La Descarga'

En el capítulo más reciente (46), del reality musical La Descarga, Maía ha tenido que despedirse de uno de sus participantes, y aunque tanto los mentores como los participantes saben que las despedidas hacen parte del proceso, la intérprete de Refém ha confesado que "no quiere que salgan ninguno de sus pupilos".



En esta oportunidad Maía hizo que se enfrentaran en el escenario Oropesa, César Amaya, Luisma, Jair Santrich y Sebastián 'El Tren', este último fue eliminado por decisión de los demás jurados (Marbelle, Santiago Cruz y Gusi).



El primero en pasar al escenario fue Oropesa, quien impactó los mentores y el público con su interpretación de El Pastor, y principalmente a su mentora, quien le agradeció por haber abierto su corazón ante ella con esa canción. Pues los dos al iniciar el programa se sinceraron y sus historias han sido fuente de inspiración para no abandonar sus sueños. "Eres lo máximo, me siento muy honrada. Además, lo que tú haces es impresionante y que con todo lo que sabes, decidas abrir tu corazón y dejarme entrar, habla maravillas de ti", comentó la cantante.

El siguiente turno fue para César Amaya, quien interpretó Mientes de Camila y llamo la atención por el sentimiento en su interpretación, fue tan fuerte la emoción que causo en él el sencillo que por un momento su voz se quebró y casi no puede seguir cantando. “Me saqué una espinita ... Me llegó al corazón y lo hice para aprender a perdonar, y que me perdonen también”, mencionó al final Amaya, quien con su respuesta llevó hasta las lágrimas a Maía.



Por su parte, Luisma sedujo a los jurados Santiago Cruz, Gusi y Marbelle con su interpretación del vallenato Tan Natural, la cual presentó con un estilo original direccionado hacia el pop. En esta oportunidad la cantante se sintió conmovida por las palabras de motivación de su colega Gusi, quien exalto su labor como mentora, “si Luisma hubiera quedado en mi selección el camino sería predecible, pero contigo está aprendiendo cosas Maía”.



La cantante demostró su admiración y dijo que "Hizo una interpretación maravillosa, él es dulce, tranquilo, él es así. Tus ramas tocarán el cielo solo si tus raíces están bien metidas en la tierra. Te felicito".



Jair Santrich también tuvo una presentación excelente, el ganador de una de las ediciones de A Otro Nivel, cantó No me Sé Rajar, de Vicente Fernández, una canción con la que se sintió identificado, pues según él, muchas personas lo han criticado, porque a pesar de haber ganado ya otro reality musical su carrera musical no ha despegado, manifestando que esos comentarios le han llegado al corazón.



No obstante, tiene muy claro que para cumplir un sueño hay que trabajar con constancia, “no fue mi culpa, yo realmente lo intenté y lo sigo intentando”, “le quise dedicar a esta canción a dos personas: a mi hija, porque no hay rajarse ante nada y ese es el ejemplo que quiero darle a ella, y la otra persona es a Maía porque la primera charla que tuvimos tú abriste tu corazón y me motivaste”.





El último en pasar al escenario fue Sebastián ‘El tren’, con Que Alguien me Diga, aunque por un momento al participante se le olvidó un pedazo de la canción, los mentores coincidieron en resaltar su gran talento, "a mí me encanta que estás alerta, que no nos la sabemos todas y verte en la jugada, con esos soneos tan increíbles y contundentes significa que ahí está ‘El tren’," le dijo Maía. Sin embargo, el cantante quedo eliminado.