¡Comedia a la vista! Detalles de la nueva película de Jennifer Aniston y Adam Sandler que promete ser un éxito

El mundo necesita más humor, en especial Estados Unidos, demasiado dividido políticamente, cree la actriz estadounidense Jennifer Aniston, estrella junto a su colega Adam Sandler de ‘Murder Mistery 2’, una comedia de detectives con un casting internacional, que llegará a Netflix el 31 de marzo.



Para ‘Misterio a la Vista’, Aniston y Sandler no solo se visten nuevamente como turistas, sino que actúan como verdaderos estadounidenses despistados. “Somos dos peces fuera del agua”, dice la actriz.



‘Misterio a Bordo’, la primera película, fue un éxito de esta plataforma cuando salió en 2019, y narra las aventuras de un inspector de policía que recibe la ayuda inesperada de su esposa peluquera para resolver un caso.



Alentados por ese golpe de suerte, ambos han fundado en esta nueva entrega una agencia de detectives que va de mal en peor. Hasta que el secuestro de un amigo marajá millonario (el actor británico Adeel Akhtar) les permite viajar a París e involucrarse en otras aventuras.



“La comedia ha evolucionado, las películas han cambiado. Ahora es más difícil porque tienes que tener mucho cuidado, lo cual nos complica el trabajo a los actores, porque la belleza de la comedia consiste en reírnos de nosotros mismos, reírnos de la vida”, señala Aniston en una entrevista con periodistas en París, para presentar la película.



Una serie televisiva como ‘Friends’, de enorme éxito en la década de los 90’s, que lanzó la carrera de Aniston y de otros actores, no sería posible con el mismo guión en la actualidad, asegura la actriz.



“No lo creo” responde sin dudar. “Hay toda una nueva generación, chicos que ahora miran episodios de ‘Friends’ y les parecen ofensivos”, opina la interprete, en alusión al discurso políticamente correcto y quien repite en su personaje en esta película, tercera que hace con Sandler.



Sin embargo, una serie como ‘Friends’ abordó temas como la homosexualidad de manera abierta y comprensiva, siempre bajo el prisma del humor.



“Había cosas que nunca fueron intencionadas, y otras que quizás deberíamos haber meditado más. Pero tampoco había la misma sensibilidad que hay ahora”, reflexiona Aniston.



Ella y Sandler pueden parecer dos gringos despistados en la pantalla, pero a la hora de producir la película no se les escapa ningún detalle, aseguran los actores franceses Danny Boon ('Bienvenidos al norte') y Mélanie Laurent ('Bastardos sin gloria').



“Hay un grupo de autores guionistas que revisan constantemente el libreto al mismo tiempo que rodamos”, explica en entrevista Dany Boon, que interpreta a un policía francés —también— algo despistado. “He aprendido enormemente a interpretar en inglés, y a responder en función de lo que me decían”, anota Laurent.



“A veces, cuando filmas con actores estadounidenses icónicos tienes miedo de quedarte decepcionado. Pero es un regalo trabajar con ellos”, confiesa la artista.



Intimidado también se sintió el español Enrique Arce, recordado por su papel de Arturo (Arturito) en la Casa de Papel, quien en esta oportunidad da vida a un hombre mucho más amable. “Mi papel es un personaje al servicio de ellos dos (Sandler y Anniston) y tiene que ser uno de los sospechosos. Es un tipo con muchos hijos, que ha tenido muchas parejas, es futbolista y un gran seductor”, comenta el actor a El País.



“Fue una experiencia aterradora trabajar a su lado. Imagínate, un tipo que se ha visto todas las temporadas de ‘Friends’ y todas las películas de Adam y llega al rodaje y ellos le saludan alegremente. Son mis ídolos y fue una experiencia aterradora hasta que ellos la transformaron en una experiencia maravillosa y te conviertes en su amigo. Pero eso no dependía de mí. Lo hicieron ellos”, explica.



Admite sin falsa modestia que sus últimos años han sido de película. “He rodado con Woody Allen, con Kate Wislet, Marion Cotillard, Mel Gibson... Si hablamos de mi carrera después de la Casa de Papel, he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha estado en mis películas favoritas y he podido compartir ellos. Me siento un bendecido de la vida. No se qué pasó con la Casa de Papel para que sucediera esto, y conmigo, pero estoy súper agradecido".



Arce ha participado en las películas ‘Fidel’, ‘Beyond Re-Animator’, ‘Manolete’, ‘Iron Cross’, ‘Dioses y Perros’, ‘Tango One’, ‘Terminator: Dark Fate’ y ‘On The Line’ y en programas para televisión como ‘Periodistas’ y ‘Sin Tetas no hay Paraíso’, entre otros.



En el video el siguiente video, el El actor manda un saludo a Colombia para ver la película, en su mejor intento de acento paisa, con la promesa de practicar su acento caleño en otra oportunidad.