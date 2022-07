Cinco días de arte, cine e innovación: así será la Colombo Maker Week 2022

Del 25 al 30 de julio, la Red de Centros Colombo Americanos, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, realizará de forma simultánea en nueve ciudades del país la Colombo Maker Week, una semana dedicada a la promoción del arte, la creatividad, la ciencia y la tecnología.



Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una amplia programación de talleres, charlas y encuentros pedagógicos vinculados al aprendizaje, la imaginación y la creación, que se realizarán de manera virtual y presencial en Cali, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira.



En Cali, la programación iniciará el martes 26 de julio de 3:00 a 6:00 p. m. con el taller básico de Stop motion dirigido por la artista visual María Victoria Aponte Osorio; donde los participantes a través de la creación de proyectos grupales podrán aprender sobre las técnicas y principios básicos de la animación para elaborar piezas audiovisuales. El taller tendrá lugar en el IdeaLab Makerspace del Centro Cultural Colombo Americano, sede norte, y requiere inscripción previa registrándose en el correo electrónico idealab@t.colomboamericano.edu.co.

Como todos los últimos miércoles de cada mes, el 27 de julio a las 6:30 p. m. continuaremos los espacios de Cineclub Colombo en el auditorio Earle Sherman del Colombo Americano, sede norte, con la proyección de la película animada ‘Kubo and the Two Strings’. Esta cinta cuenta la historia de Kubo, un joven japonés que debe emprender un fantástico viaje en búsqueda de objetos ancestrales que le ayudarán a derrotar a un maligno espíritu que amenaza a su pueblo.



La programación Maker continuará el jueves 28 de julio de 3:00 a 6:00 p. m. en el IdeaLab Makerspace del Colombo Americano, sede norte, con la muestra de cortos de Stop motion e ilustraciones en la exhibición ‘Showcase Maker’.



Finalmente, estos espacios de creatividad e innovación cerrarán el sábado 30 de julio de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. con el recorrido urbano Borondo artístico, una caminata pedagógica que busca reconocer algunos lugares emblemáticos y culturales de Cali como San Antonio, El Peñón y el Gato del Río para la elaboración de obras o propuestas de índole artístico. Para participar de esta actividad se debe realizar la inscripción en el correo electrónico idealab@t.colomboamericano.edu.co.



La comunidad también podrá disfrutar de talleres de dibujo, diseño, creación de piezas audiovisuales y conversatorios sobre arte e innovación que se realizarán a través de plataformas virtuales.



Toda la agenda de la Colombo Maker Week 2022 se puede encontrar en el siguiente enlace https://bit.ly/colombomakerweek2022 o en las redes sociales y páginas web de los organizadores.



Toda la programación es de entrada libre y con cupos limitados.

Programación

Taller básico de Stop motion

Tallerista: María Victoria Aponte Osorio

Martes 26 de julio de 3:00 a 6:00 p. m. en el Idealab Makerspace, Centro Cultural Colombo Americano de la sede norte.



Cineclub Colombo – película: Kubo and the Two Strings

Miércoles 27 de julio a las 6:30 p.m. en el Auditorio Earle Sherman del Colombo Americano de la sede norte.



Exhibición ‘Showcase Maker’

Jueves 28 de julio de 3:00 a 6:00 p. m. en el Idealab Makerspace, Centro Cultural Colombo Americano, sede norte.



Recorrido urbano Borondo artístico

Sábado 30 de julio de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Salida desde el Centro Cultural Colombo Americano, sede norte.