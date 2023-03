Carlos Vives celebrará 30 años de carrera con el álbum ‘Escalona nunca se había grabado así’

Carlos Alberto Vives Restrepo, de signo Leo, nació en Santa Marta, el 7 de agosto de 1961. Hermano de Luis Francisco, Juan Enrique y Guillermo; hijo de la antioqueña Aracely Restrepo, quien trabajó durante muchos años en Gaira Café Cumbia House —allí eran un hit sus arepas y el arroz con coco—, y del samario Luis Aurelio Vives, médico otorrinolaringólogo, quien falleció a los 91 años y de quien ella se separó estando sus hijos pequeños.



Cuando Carlos tenía 12 años, él y su familia se fueron a vivir a Bogotá. Allí estudió publicidad y se especializó en producción de televisión en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pronto adquiere un gusto por el rock y comienza a tocar en bares y cafés de la ciudad, sin olvidar sus raíces caribeñas. Paralelamente, inicia una carrera en la actuación. Interpreta a Julián en la telenovela Tiempo sin Huella, rol premonitorio, ya que personificaba a un soñador adolescente que buscaba abrirse paso como artista, al igual que él. Luego protagonizó la miniserie de David Copperfield. Hizo parte del programa infantil y juvenil Pequeños Gigantes, en el papel de Guineo, un Tarzán caricaturesco que vivía rodeado de niños. Allí demostró su talento para cantar, bailar, actuar y crear argumentos e historias.



Protagonizó series y telenovelas como El Faraón y Tuyo es mi Corazón (junto a Amparo Grisales), y Gallito Ramírez (con la exreina caleña Margarita Rosa de Francisco). En la década de los 90 se catapultó como actor y cantante, gracias a su interpretación de Rafael Escalona, en el biópic sobre el cantautor de vallenatos, y por su álbum Clásicos de La Provincia, con la banda sonora de la novela, que rompió récord de ventas.



Pese a la fama adquirida, su ímpetu no le permitió quedarse en su zona de confort y compuso canciones de su autoría que mezcló con sus raíces costeñas, la fuerza vallenata y la frescura del pop en La Tierra del Olvido, ganador de triple Disco de Platino en 1996 y catalogado como el más importante en los últimos 50 años en la industria de la música nacional.

Este 2023 el samario celebrará sus 30 años de carrera artística con la presentación, en abril, de su álbum ‘Escalona nunca se había grabado así’, un tributo al maestro de Pitallal (Valledupar).



La Historia es el primer sencillo de esta nueva producción, una canción que interpreta al lado de su amigo y compañero musical, el acordeonero Egidio Cuadrado.



Con este estreno da inicio a un año emotivo lleno de celebraciones para recordar los años 90, pero que también exaltará los logros alcanzados y el camino recorrido, el mismo que en 2013 lo llevó a lanzar ‘Vives: Corazón Profundo’, compilación de 12 composiciones suyas; a ser coach de La Voz Colombia y de La Voz US y a presentar Más Corazón Profundo, con seis número uno en Billboard, los éxitos ‘Cuando nos volvamos a encontrar’ en colaboración con Marc Anthony, Bailar Contigo, El Mar de sus Ojos y Volví a Nacer.



No en vano, ‘Más corazón profundo tour’ fue la gira más exitosa del país, con más de 200.000 fans llenando estadios.



Ganador de dos Grammy anglo y quince latinos, fue nombrado por la USAID como Embajador de Inclusión y de la Diversidad Étnica en Colombia y recibió el Premio Leyendas de la Fundación Herencia Hispana en Washington D.C. Su dúo con Shakira, en 2016, de La Bicicleta, debutó #1 en Billboard, siendo la canción más escuchada en EEUU.. y Colombia.