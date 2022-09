Canta el amor: lo que debe saber del concierto de Andrés Cepeda este viernes en Cali

Nominado trece veces y ganador, en tres ocasiones, de los Latin Grammy, el cantautor bogotano Andrés Cepeda está en plena gira por Colombia, a la que ha llamado ‘Me importas tour’ y en la que ha demostrado la enorme fanaticada que se ha ido sumando con los años al coach más antiguo de La Voz Kids y La Voz Senior.



Durante cinco días consecutivos, en Bogotá, el artista llenó el Movistar Arena, donde los asistentes pudieron ver invitados, como: Alejandro Santamaría, Fonseca, Santiago Cruz, Juanes, Cali & El Dandee, Catalina García (Monsieur Periné), Yeison Jiménez, Compañía Ilimitada, Jesse & Joy y Rey.



Cepeda, uno de los artistas más sonados en la radio y plataformas con temas como Tu Despertador junto al grupo mexicano Reik, cuenta con una larga trayectoria musical, desde sus inicios en la agrupación Poligamia.



Como solista ha girado por el mundo, ha sido portada de múltiples revistas, diarios y playlist en importantes plataformas musicales; ha sido jurado en programas de talento, y ha obtenido los primeros lugares en la radio con innumerables sencillos, así como se ha destacado su participación en shows en vivo. Cuenta con grabaciones en estudio con artistas como: Juan Luis Guerra, Jessi & Joy, Cali & El Dandee, Morat, Joss Favela, Leo Dan, Fonseca, Ricardo Montaner, Kany García, Tommy Torres, entre muchos otros.



Con su Me Importas Tour el productor, cantante y compositor conquistó al público de Bogotá, Barranquilla, Medellín y hará lo propio el próximo 30 de septiembre en la Arena Cañaveralejo, en Cali, y el 1 de octubre, en Pereira, en Expofuturo. Luego emprenderá su gira internacional La Ruta Púrpura, que lo llevará a los teatros más icónicos de Estados Unidos y Canadá.



En Cali, sus seguidores vivirán una experiencia inolvidable en lo que será la celebración de todos sus años de carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum. “El nombre de la gira Me Importas Tour está inspirado en un éxito muy importante de mi repertorio: ‘Piel canela’, pero también hace referencia al cariño y la cercanía que sentimos por nuestro público”, dice el ganador de múltiples discos de Oro y Platino.



El repertorio es un recorrido de canciones por la historia artística de Cepeda que transita por los sonidos acústicos, rockeros, tropicales, las baladas, el pop, los boleros y demás que han marcado la carrera del artista.



El intérprete de Tengo Ganas, Me Voy, Desesperado y Lo que había Olvidado, ha diversificado su puesta en escena con diferentes formatos que tiñe con identidad propia: ‘Cepeda en Tablas’, una mezcla de teatro y música, full banda, Big Band, Sinfónico y Guitarra y Voz. Me Importas Tour no es un show menos sorprendente y en su gira se presenta “con el formato grande que cuenta con nueve artistas en escena, lo que nos permite explorar varios sonidos de mi carrera”, dice él. Info: Colboletos. 6611111.