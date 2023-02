Cali volverá a disfrutar del Festival de 'Las Chelas': conozca todos los detalles 

Un interesante movimiento de cerveza artesanal liderado por mujeres se toma todo el territorio colombiano. Marcas de todo el país que se caracterizan por bebidas bien hechas y con todos los estándares de calidad, a modo de emprendimiento, están produciendo y comercializando cerveza, a tal punto que ellas ya son “las duras de la chela”.



El asunto no es nuevo, las mujeres han tenido un enorme protagonismo a través de la historia de la elaboración de la cerveza siendo quienes en la antigüedad preparaban la bebida, papel que luego y desde hace 500 años fue asumido por los hombres, sin embargo, el experimentar de las amantes de la cerveza actualmente, ha permitido que la tradición sea retomada por el género femenino y se de un empoderamiento exquisito para la producción de cerveza artesanal.



En Cali este movimiento está tomando cada vez más fuerza, por esta razón se realiza El Festival Las Chelas que llegará a su cuarta edición el sábado 4 de marzo, con un día entero dedicado a “La Chela”.



El punto de encuentro será El Orquideorama de Cali, ubicado al norte de la ciudad, a donde llegarán unas 3 mil personas para disfrutar de los productos de las mejores cervecerías artesanales, de la música de bandas locales, y de la muestra de emprendimientos de la ciudad en la zona gastronómica, y de marcas de productos variados como accesorios, prendas de vestir y de decoración. Para quienes requieran servicio de transporte seguro, estará disponible el stand de un emprendimiento especializado en la materia.



Habrá zona tipo picnic, ambiente pet friendly, shows artísticos, todo en un gran espacio rodeado de naturaleza.



Jennifer Ramírez, Marcela Mera y Santiago Valencia , organizadores del Festival las Chelas coinciden en que la edición 2023 tendrá su toque muy especial porque seguramente más amantes de la cerveza o la "chela", llegarán al festival después del año 2022.



“El festival Las Chelas es un encuentro de cerveza artesanal con mucha identidad caleña, con un concepto claro, una organización logística impecable, y un ambiente con mucha mística, por eso muchos y muchas llegan a encontrarse con amigos en busca de marcas que ya consumen o para probar las que aún no, y se quedan durante toda el día, no hay tiempo para aburrirse” cuentan.



Los aficionados de la cerveza artesanal podrán adquirir sus entradas para El Festival Las Chelas 2023 en Colboletos.

Para más información pueden seguir la cuenta en Instagram @festivalaschelas