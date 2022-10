Brian Moreno habla de su papel de policía en Entre Sombras, la nueva serie de Caracol

Para Brian Moreno todos los personajes tienen un sentir especial, “todos tienen algo de bueno y de malo, como nosotros, por eso un punto muy importante es el estudio, no se debe minimizar ningún rol, todos necesitan una investigación previa”.



En la actualidad, interpreta al patrullero Teófilo Mora, asistente de Magdalena Arbeláez, en Entre Sombras, serie de Caracol, que se puede ver de lunes a viernes desde las 9:30 p.m.



Teófilo Mora es un Patrullero de 21 años que hace parte de uno de los grupos de investigación y criminología, antes de que la División Especial se conformara. “Su trabajo requiere mucha concentración, es un hombre apasionado. Eso le traerá afectaciones en su vida privada, como con su novia Maritza”, comenta el actor caleño, que en esta serie volvió a trabajar con su primo Roger Moreno, quien interpreta a ‘Vivanco’.



“No me imaginó haciendo nada más. Para mí es un placer actuar todo el tiempo, y siempre buscó hacerlo”, Brian Moreno,



Actor caleño.

En la producción, los dos policías se tienen gran apreció tanto laboral como de amistad. Una relación que no ha sido difícil construir, pues siempre han tenido una gran cercanía, “Fue un reencuentro de muchos años de no haber trabajado juntos. Él estaba viviendo en Miami. Hice el casting de manera virtual y lo debía hacer con un ‘partner’. Cuando nos encontramos en el ensayo vía Zoom me sorprendí. Dije: ‘no lo puedo creer, qué vaina tan buena’, me gustó mucho este reencuentro”, comentó el actor de 35 años.



Entre Sombras es una serie que mezcla el melodrama con el género policíaco y en la que se narra la historia de Julia, interpretada por Flora Martínez, y Magdalena, a quien le da vida Margarita Muñoz, quienes hacen parte de un grupo élite que busca resolver crímenes ‘especiales’ al sur de Bogotá. Pero, la historia va cogiendo tintes más oscuros cuando Julia, quien vive feliz con su esposo y su hijo, se encuentra con un amor del pasado y Magdalena empieza la búsqueda de su padrastro, quien abusó de ella cuando era una niña.



“Es una historia que fusiona dos géneros, el policial y la historia de amor. Es un proyecto donde las emociones florecen, pero todos están concentrados en un objetivo en común: ayudar a la ciudadanía”, cuenta Brian, quien considera que el valor de la lealtad es lo que más tiene en común con su personaje.



“Me gusta mirar a las personas y su manera. Preguntarme un montón de ‘vainas’ sobre ellos. Eso me da como una, guía para los personajes”, dice el actor caleño.

Para el actor, quien es hijo del actor Marlon Moreno, —con quien compartió set en la serie de televisión El Capo—, ser hijo de alguien conocido no le ha representado un bache en su vida, sino, por el contrario, le permite reconocer que su oficio demanda una gran disciplina.



“Es una carrera en la que uno aprende día a día, un proceso de nunca acabar. Muchas veces hablo con mi papá sobre los proyectos, él es un amigo, nos contamos de todo. Pero, respeta mis decisiones como actor. Lo que más amo de él, es esa libertad para construir mi propio camino”, comenta.



Brian, quien le dio vida a Walter en ‘La Mamá del 10’ ha tenido una larga trayectoria en la televisión nacional. Desde los 10 años empezó a estudiar actuación, y considera que esa ha sido una gran decisión. A los 18 debutó en la conocida serie Tu Voz Estéreo donde interpretó a distintos personajes. Y ha pasado por varios géneros como el drama romántico en El Último Matrimonio Feliz; la novela biográfica en Todo es Prestado, donde interpretó al reconocido cantante colombiano Galy Galenao; la novela de época con las Villamizar; entre otras, como Lady la Vendora de Rosas.



Una trayectoria artística que le ha traído importantes nominaciones a los Premios India Catalina en la categoría Mejor Actor Revelación artística del año, en 2010, y en 2014 como Mejor Actor Antagónico, por la novela La Promesa. El actor fue galardonado en 2016 como Mejor actor protagónico en Lady, la Vendedora de Rosas y en los Premios TVyNovelas como Protagonista favorito, por la misma serie.