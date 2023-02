Blondie vendrá por primera vez a Colombia: la agrupación se presentará en el Estéreo Picnic

Blondie pisará por primera vez suelo colombiano el próximo 22 de marzo, en el marco del Festival Estéreo Picnic 2023.



Le puede interesar: Sabor latino: colombiano se hizo viral por bailar 'Como la Flor' con Amber Heard



La icónica agrupación estadounidense se presentará en Bogotá junto a los australianos Cut Copy. Será una noche histórica con dos bandas referentes del new wave punk que pondrán a vibrar a los asistentes de la Carpa de Las Américas.



Blondie viene de lanzar su último album 'Against the Odds 1974 - 1982', en el que se recopila toda la trayectoria musical de la banda desde los 80s hasta la actualidad, empezando por el punk underground y evolucionando hasta alcanzar las primeras listas internacionales.



El sello cuenta con 124 tracks, que incluyen 36 grabaciones inéditas que habían quedado en el olvido, esbozos de canciones de The Doors y Johnny Cash, así como la evolución completa de Heart of Glass.



Lea además: "Trato de no ser emocional": Beyonce se convierte en la artista con más Grammys en la historia



Se espera que el concierto tenga un aforo de más de 5 mil personas. El valor de la entrada general va de los $176.000 a los $350.000.