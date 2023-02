¿Beso en la boca? polémica por saludo de la primera dama de EE.UU. y el esposo de la vicepresidenta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido blanco de burlas en redes sociales luego de que se hiciera viral un video donde se observa a la primera dama, Jill Biden, aparentemente saludando con un beso en la boca a Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, justo antes de comenzar el evento de su segundo discurso sobre el Estado de la Unión.



En el momento en que los asistentes se acomodaban en los palcos, Jill Biden se acercó a saludar al esposo de la vicepresidenta. El particular momento llamó la atención de los usuarios de redes sociales, pues a juzgar por las imagenes, parece que se besaran en la boca.



No es la primera vez que la primera dama vive este tipo de malentendidos. En 2016, Jill dio de que hablar debido a otra fotografía similar, donde se le ve, al parecer, besando a Jeff Bezoz, CEO de Amazon.



Los comentarios no se han hecho esperar. "Encuentra una mujer que te bese como Jill Biden besa a una persona aparte de su marido", escribió un usuario en Twitter.

😅 A través de redes sociales se ha vuelto viral el curioso momento en que Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, besa al esposo de la vicepresidenta, Kamala Harris. Todo esto se dio durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. pic.twitter.com/l3nGMiKiNK — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 8, 2023