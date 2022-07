Así se vivió la inauguración de Cali Distrito Moda

Ayer inició el evento de arte, belleza, tecnología y estilo, ‘Cali Distrito Moda 2022’, que se extenderá hasta el próximo 2 de julio. Una cita que pone nuevamente a la ciudad en el radar nacional e internacional de las plataformas más importantes para esta industria.



Las antiguas bodegas de la Licorera del Valle, fueron el lugar escogido para convocar a caleños y visitantes en torno a la muestra comercial. Allí, más de 80 stands de marcas participantes, islas y zonas de experiencia, incluidas una zona ‘pet friendly’ y una gastronómica, abrieron las puertas al público asistente, con entrada gratuita.



Por otra parte, las esperadas pasarelas de moda iniciaron con los diseñadores Felipe De la Pava, Kathe Zapata y la marca Falabella en el centro comercial Pacific Mall, denominado ‘Distrito Pacific’.



Le siguió la pasarela inaugural de El País, la cual contó con transmisión en vivo por el canal Telepacífico, desde La Licorera Centro de Danza y Coreografía, donde participaron los diseñadores Pamela Stevenson, Raúl Peñaranda y la marca Seta Apparel.



Cabe decir, que serán 44 diseñadores en total, además de dos marcas y dos colectivos institucionales, los encargados del despliegue de moda y talento con sello colombiano. No obstante, desde hoy se podrá acceder también a una variada agenda académica, a cargo de invitados como la diseñadora mexicana Kika Rodríguez, el periodista Juan Carlos Giraldo, y el diseñador Raúl Peñaranda.

Raúl Peñaranda

Inspirado en íconos de la moda internacional como Audrey Hepburn y Coco Chanel, el diseñador caleño radicado en Nueva York, presentó un despliegue de color, brillo y fluidez en prendas de lujo. También hizo un homenaje a la mujer negra. Fueron 37 piezas las que se vieron en su impactante desfile.

Felipe de la Pava

El diseñador caleño presentó, a ritmo de salsa, su colección ‘Catalina’, en homenaje a la mujer caleña. Prendas muy femeninas y delicadas evocaron en sus ‘prints’ el tradicional barrio San Antonio, así como las bellas enredaderas y hojas rotas de sus casonas.

Kathe Zapata

La caleña, que hace 15 años creó su marca, empezó a expresar la nueva ola de la juventud en sus diseños. En esta ocasión dijo adiós a los estereotipos con diversidad de cortes y asimetrías, mezclando texturas y colores, formando ‘patchwork’ en las prendas. Además, incluyó plataformas al estilo de los 90’s, imprimiendo fuerza al look.

Samara Wells

La diseñadora de moda vallecaucana con más de 26 años en este mundo creativo, hizo alusión a los nómadas del futuro. Con una invitación a colegas y consumidores de la moda, a entrar en conciencia con el planeta y la vida, presentó una colección compuesta por prendas en tejidos naturales y diversas formas.

Agenda para hoy en Cali Distrito Moda

11:00 a.m. a 11:00 p.m. Centro de Danza y Coreografía La Licorera.

​Zonas de experiencia y gastronómicas. Muestra comercial. Libre.



1:30 p.m. Centro de Danza y Coreografía La Licorera.

​Metaverso: el futuro de la convivencia humana y su impacto en la industria de la moda. Panel: Raúl Peñaranda, diseñador de moda; Juan Carlos Giraldo, periodista, presentador y crítico de moda y Kika Rodríguez, diseñadora de moda.



2:00 p.m. Directo de La Red / Caracol Moda Masculina. Plazoleta de San Francisco.

Con Juan Carlos Giraldo y Javier Ochoa. Diseñadores y modelos invitados.



3:45 p.m. Centro de Danza y Coreografía la Licorera.

Colectivo Aguja de Oro (Felipe Giraldo, Ángeles Zuluaga, Ricardo Rico, Nicol Caviedes. Talara Clocth By Juliany Galeano.



4:45 p.m. Centro de Danza y Coreografía La Licorera.

​Marselva y Fragata by Liliana González. 6:15 p.m. Centro Comercial Pacifi c. Diseñadores invitados: Unipunto, Pedro Tobón, Gabriela Rodríguez y Hugo Revhelo.



7:30 p.m. Transmisión en directo por Telepacífico. La Licorera.

​Diseñadores: Rei Giraldo, Perla Dávila y Paola Arango Atelier.



9:10 p.m. Pasarela Revista Gente. Transmite: Telepacífico. La Licorera.

​María Gracia Atelier & Sheryl Arjona, Xzae, Baobab by Consuelo Cruz.



11:00 p.m. Fiesta de los 40 Colores-Caracol Radio (solo para invitados). En Acústica Restaurante, en el barrio El Peñón.