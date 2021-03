Así se preparó Nina Caicedo para su papel en 'Enfermeras'

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Nina Caicedo se enamoró de Sol Angie, su personaje de la serie del Canal RCN ‘Enfermeras’, desde que se la describieron. Para meterse en la piel de esta mujer, la actriz, por su propia cuenta, se fue al hospital Simón Bolívar, de Bogotá, donde trabajaba Mariela Machado, su tía médica chocoana, para que la dejara acompañarla en sus turnos. Allí, en medio de urgencias reales valoró un oficio del que poco sabía. Tristemente, mientras Nina aplicaba lo aprendido en la serie, su tía, quien hacía parte del personal de primera línea de lucha frente al Covid, se infectó y en diciembre del año pasado murió.



Hija del compositor de los éxitos del grupo Guayacán, Nino Caicedo, y de Nimia Teresa Vargas, que ha dedicado su vida a las labores sociales del Chocó, Nina, quien ha actuado en series como La Niña, La Esclava Blanca, La Selección, Siempre Bruja, Distrito Salvaje y Azúcar, heredó el talento artístico y la parte activista.

¿Se considera tan caleña como chocoana?



Así es, muy, muy caleña. Cali siempre me ha abierto las puertas. Amo a mi tierra, soy chocoana, pero Cali es mi hogar, mi segunda casa, allí vive parte de mi familia.

¿Sus padres se ven la serie?

Mi papá y mi mamá son seguidores de las series que hago. Él sufre mucho cuando hago un personaje en el que soy mala o donde me van a hacer algo malo a mí y me dice: “Ay, no, yo lo adelanté”, pero con Sol Angie ha sido diferente porque es un personaje bonito, divertido y les ha gustado. Mi hermano Anddy (Caicedo, cantante) también la está viendo.

¿Qué hizo que se enamorara a primera vista de su personaje?

Hice varias pruebas de casting y me enamoré de ella porque la describían como una mujer real, que ama la vida, a pesar de todas las cosas malas que le pasaron, tuvo una niñez y una adolescencia muy duras, pero sale adelante a pesar de todo y así somos los colombianos.



Es una niña grande que siempre va “pa’ lante”, defendiendo a la gente que quiere, diciendo lo que piensa, gústele a quien le guste. Es genuina, no es un personaje inventado, es real.

¿Y cómo construyó el personaje? ¿Recibió asesoría médica?

Entrevisté a Paola, una enfermera especialista en adultos mayores. Y fui al hospital Simón Bolívar donde estaba mi tía Mariela, que me abrió las puertas desde que la llamé a contarle de mi personaje.



En cuatro noches es difícil captar cada detalle, pero los compañeros de mi tía me dieron instrucciones sobre cómo un auxiliar de enfermería debe afrontar ciertos momentos. Y al comenzar a grabar ‘Enfermeras’, los actores tuvimos asesorías por parte de enfermeros, auxiliares, paramédicos y todo el personal médico que iba a ser parte de la serie para tocar el tema de la salud, desde primeros auxilios, cómo se pone una inyección o un suero, hasta el manejo de los códigos azules.



Sol Angie es una auxiliar de enfermería, su labor es apoyar a la enfermera jefe en todo. Siempre tenemos en el set personal médico asesorándonos en el léxico.

Para Sol Angie volver a enamorarse no ha sido fácil. ¿Lo logrará finalmente?

Esta transición que está viviendo ella es muy difícil. Ella fue violada una y otra vez por su padrastro y por eso salió huyendo de su ciudad, su mamá no le creyó, nadie le creyó, quedó embarazada y decidió abortar; al llegar a Bogotá, encuentra a alguien que la acepta y la ama como es, que es ‘Coco’.



Ese amor se deteriora por muchas circunstancias y deciden separarse. Pero al empezar una nueva relación, para ella pesan muchas cosas de su pasado, por eso debe afrontar de una vez por todas sus miedos.

¿Y usted, volverá a sacar un disco? ¿O la actuación no la deja?

Desde niña, mi papá tocaba la guitarra y mi hermano y yo cantábamos con él, crecí en ese ambiente musical. En el 2014 o 2015 saqué un disco con música del Pacífico y otros ritmos, que se llamó ‘Nina’. Lo hicimos con mucha ilusión y alegría, pero la actuación vino más fuerte y no pude dedicarme de lleno a cantar. He hecho personajes en teatro en los que he cantado, bailado y actuado. Espero me llegue un personaje que cante y lanzar otro disco. ¿Por qué no?

¿En qué van sus proyectos teatrales con su corporación?

Ahora está saliendo una producción muy bonita que hice el año pasado con Canal Capital: ‘Fábulas del confinamiento’, donde interpreté a una médica que debe enfrentar la presencia del Covid. Ese proyecto lo hice paralelo a ‘Enfermeras’ y ya estaba familiarizada con las situaciones médicas.



Y en teatro está lista para volver al ruedo la obra ‘Uva pasa bajo el sol’, producida por la Corporación afrocolombiana Omenka, de la que hacemos parte Indira Serrano, Bárbara Perea y yo, actrices fenomenales con las que crecí. Llevamos la obra al Chocó y a Cali y fue un éxito total.



Teníamos programado ir a Cartagena y a Barranquilla, pero con el Covid se nos cayó. Estamos ansiosas por volver a las tablas con esta obra maravillosa de la cultura afroamericana, de la escritora y dramaturga estadounidense Lorraine Hansberry.

¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir con sus obras y talleres?

Con nuestra corporación Omenka, que significa “artista” en igbo (una de las etnias más extendidas en África), buscamos incentivar, en especial en los jóvenes, la importancia de reconstruir los imaginarios con los que hemos crecido y que nos hacen mucho daño, pensamientos equívocos como que “lo negro no vende”, “lo negro no es valioso”, muchas tonterías institucionalmente impuestas.



Llevamos este mensaje en nuestras obras de teatro, como ‘Esta negrura mía’ donde todos los actores somos afro y ‘Uva pasa bajo el sol’ y con talleres y charlas; mucha gente necesita escuchar que en Colombia los afro somos valientes y valemos, que no estamos atrás de nadie ni de nada, que hemos pasado por momentos muy fuertes, pero tenemos derechos constitucionales y trabajamos, pacíficamente, para hacerlos valer.

¿Y le tocó celebrar su cumpleaños, el 3 de febrero de turno en el Santa Clara? ¿Qué deseo pidió?

A mí que encanta celebrar mis cumpleaños, hacer fiesta, irme de paseo, recibir las bonitas energías de todo el mundo, estaba un poco frustrada de no poder hacer nada, pero debemos cuidarnos, al elenco nos hacen pruebas de Covid cada ocho días. Celebré en el set, trabajando, y por la noche hice una comida con amigos.



El deseo que pedí, y que se puede contar, es que no quiero que pare la alegría en mí al interpretar un personaje. Para muchos colegas se vuelve algo técnico, yo quiero seguirme enamorando de cada papel. Cuando me paran en la calle y me dicen cosas tan bonitas de Sol Angie, quiero que mis personajes siempre generen eso.



"Ha sido un honor todo este descubrimiento del papel de los enfermeros, a través de Sol Angie. Confieso que no conocía toda la labor que hacen. Los admiro con todo mi corazón", Nina Caicedo, actriz.