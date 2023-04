Arte precolombino nacional finalmente se subastó en Francia

Ocho piezas del patrimonio arqueológico colombiano hicieron parte de la subasta ‘Los imperios de luz’, programada para este lunes en la casa de subastas Millon et Associés en Francia.



Pese a que los gobiernos de Colombia, Perú y México tomaron acciones coordinadas para oponerse a la realización de esta subasta, la misma se realizó en la tarde del lunes en París, Francia.



El Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la Nación, en cabeza de su directora Alhena Caicedo, buscaron detener dicha subasta, pero todos los esfuerzos fueron en vano.



Sin embargo, se espera que se realice una investigación para determinar cómo dicho arte, que hace parte del Patrimonio Cultural Colombiano, terminó en Europa haciendo parte de una subasta de este tipo.



Lea además: ¿Planeando viajar en Semana Santa? Vea cuál es el pronóstico del clima según el Ideam



El concepto del instituto apunta a que el material referido, presenta características externas visibles tales como: proporciones, forma, decoración, nivel de desgate en la superficie, estilos representados y otros detalles, que las relacionan con piezas prehispánicas procedentes de regiones arqueológicas del país como Nariño, Calima, Sinú, Tairona y Quimbaya, que permiten señalar que hacen parte del patrimonio arqueológico de la Nación.



Entre las obras de arte precolombino subastadas se encontraba 'Mascarilla de rostro y espalda', que fue subastada por 17 mil euros.



Se espera que en las próximas horas se conozca si las obras siete piezas, que el Gobierno Colombiano afirma son Arte Precolombino, fueron o no subastadas.



Una experiencia celestial: los conciertos que usted no se puede perder esta Semana Santa