En La Heroica arrancaron seis días de puro cine, con la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, donde se podrán ver películas de distintas partes del mundo, con un especial énfasis en las cinematografías de Italia, Israel, Canadá y Reino Unido.



Todo esto gracias al apoyo de la Embajada de Israel, El Instituto Italiano de Cultura, la alianza DW-British Council y La Embajada de Canadá.



En total, son 15 películas, entre largometrajes y cortometrajes, que enmarcan historias de estos cuatro países y tres continentes, entregándole al espectador en el Festival de Cine de Cartagena una mirada global y a la vez intimista del ser humano.



Los directores Vittorio de Sica, Giuseppe Tornatore, Pablo Sorrentino, Shlomi Elkabetz, Eran Kolirin, Lina Rodríguez, Myriam Charles, Pablo Aravena, Yuan Hu, Alex Kayode- Kay, Timur Bootzin y Stephané Alexandre, atravesarán fronteras para compartir con el público del Ficci películas abordadas desde diferentes esquinas de la tierra e impregnadas de una búsqueda de voces propias donde los lugares comunes recobran su singularidad gracias al punto de vista de cada relato.



El viaje por el mundo comenzará por Italia con 'Del neorrealismo tardío a una postal barroca de Nápoles de los 80’'.



El cine de Italia desde 1896 generó un quiebre de la cinematografía en Europa extendiéndose por todo el mundo, demostrando una nueva forma de contar historias de ficción y documental. Ese futurismo italiano que empezó como un movimiento del cine de vanguardia, generó que, décadas más tarde, directores del Neorrealismo como Vittorio de Sica rodaran clásicos de la cinefilia como 'Ladrón de Bicicletas' (1948) y 'Umberto D', (1952), que harán parte de la sección Cine de Italia del FICCI.



Para agregar una óptica biográfica que terminó en un ejercicio catártico, llega Paolo Sorrentino con 'La Mano de Dios' (2021), invitando al espectador a adentrarse en su propio mundo retratado a través de Fabietto, un joven apasionado por la vida y el fútbol. Un joven que busca alejarse de la realidad de su familia, mientras descubre su propia realidad, narrada con referentes de Fellini e imágenes cargadas de significado, representativas de Sorrentino.



Para cerrar éste ciclo italiano, Giuseppe Tornatore traerá el documental Ennio: 'El maestro' (2021), recopilando entrevistas con artistas que han trabajado con Ennio Morricone, siendo el compositor más representativo de Italia en el siglo XX y revelando el lado menos conocido del músico.



Desde Israel, 'una realidad retratada desde las emociones', mostrando cómo la historia de Israel va intrínsecamente ligada a su cine. Es difícil que el cine israelí deje de lado las experiencias que como pueblo han sobrellevado. Esa mirada es la que se ve en las salas del Ficci con cuatro películas.



Con la presencia del actor y director Shlomi Elkabetz en Cartagena, se proyectarán 'Gett: El Divorcio' de Vivianne Amsalem (2014) y 'Cahiers Noirs 1-2' (2021), abriendo espacios de conversatorio con Elkabetz en cada muestra y con la oportunidad de hablar sobre su carrera hecha a pulso, en donde compartió set en todos sus proyectos, con su hermana Ronit Elkabetz,(actriz) fallecida en 2016.



Por su parte, el director Eran Kolirin trae su ópera prima 'La banda nos visita' (2007). Una comedia poco convencional donde una vez más, la historia entre egipcios e israelíes, se ve reflejada de manera jocosa al llegar una banda musical de la policía egipcia a un pueblo israelí, rompiendo la rutina de los habitantes de la zona.



Reino Unido se presenta con 'Breves narraciones llenas de enseñanzas', un espacio donde se proyectarán los cortometrajes 'Stick of fury' (2022), 'The balad of Olive Morris' (2022), 'Reflection' (2020) y 'The perfect Knight' (2023), ficciones con activismo social, inclusión e igualdad.



Tres miradas masculinas y una femenina, nos dejarán descubrir el cine británico del último lustro, sin tapujos y con una realidad globalizada, y al mismo tiempo, tan descriptiva de los británicos, logrando llegar al corazón del espectador. Luchas incansables, humanos vulnerables y parábolas audiovisuales, que dejan entrever poco a poco la riqueza cultural y cinematográfica del Reino Unido.



Lea también: 'Yo tengo el control', el sketch de William Arana y Martha Ginneth Rincón, llega al Teatro Jorge Isaacs





El grupo lo cierre el cine de Canadá, 'La pluralidad cultural en la narrativa audiovisual'. Ligado fuertemente a la cinematografía de Estados Unidos y Francia, el cine canadiense se ha abierto camino a partir de los directores jóvenes con raíces de muchas partes del mundo. Es el caso de Lina Rodríguez con su largometraje 'So Much Tenderness' (2022) en la sección Ficciones de Aquí, nos envolverá en una historia familiar llena de cambios que, como inmigrantes, deben enfrentar en su proceso de adaptación.



Por su parte, Myriam Charles llega a la sección Hace Calor con 'Cette Maison' (2022), un drama tipo documental sobre la muerte de su prima adolescente en 2008. Y para finalizar, 'Chile Style' (2022) de Pablo Aravena, relata la tradición única del arte callejero, del muralismo político y grafiti, siendo parte de la cultura de Chile desde los años 60’ y se proyectara en la sección Documentes Algo que Declarar.