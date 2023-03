Anglicismos que serán tendencia en Colombia

Cada año termina con ambiciosas predicciones sobre las tendencias que marcarán el año siguiente, tanto si se trata de modas, estilo de vida, consumo o incluso actitudes y formas de pensar. Esto también se aplica a nuestro diccionario, que, desde hace unos años, acumula más y más anglicismos llegados directamente de las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. Es por ello, que la plataforma premium de aprendizaje de idiomas Babbel analiza 5 de las expresiones anglosajonas que más vamos a escuchar en 2023.



1. “Goblin mode”: recientemente elegida palabra del año 2022 por el Oxford English Dictionary, ponerse en "modo goblin" significa entrar en "modo perezoso". El "goblin mode" es un estado mental transitorio, que puede ilustrarse con un estilo de vida menos saludable y más flexible, en el que nos dejamos llevar más. Por ejemplo, quedarse en la cama un poco más, encargar comida en lugar de cocinarla uno/a mismo/a o no quitarse el pijama en todo el fin de semana.



2. “ROMO”: 2022 no fue el mejor año: entre la guerra de Ucrania, las consecuencias del calentamiento global y el tenso contexto económico, este año se ha vivido un clima muy ansiógeno, ligado a la difusión masiva y constante de información de carácter negativo. Esta sobreexposición ha dado lugar a la tendencia ROMO o "Relief of Missing out" (alivio por perderse algo), expresión que indica una sensación de alivio por haberse perdido un acontecimiento o una información. Al igual que FOMO o "Fear of Missing out" surgió para definir el miedo a perderse información o acontecimientos, en 2023 muchas personas optarán por dejar de recibir información voluntariamente para mejorar su bienestar mental.



3. “Quiet-quitting”: en 2023, muchos empleados se han propuesto que el tiempo y la carga de trabajo ya no interfieran en la vida personal y la salud mental. "Quiet quitting" o abandono silencioso significa limitarse a hacer lo mínimo en el trabajo y no ir más allá de lo exigido. Es el fin de las horas extra, en favor de un tiempo más cualitativo que puede dedicarse a uno mismo. El abandono silencioso puede atribuirse a un descenso de la motivación, a la falta de reconocimiento o a la ausencia de bienestar en el lugar de trabajo.

4. “Winter coating”: en cuanto a temas del corazón, el comienzo de 2023 está marcado por el invierno, donde la tendencia se inclina generalmente hacia los mimos y la cucharita. El frío en las calles evoca el deseo de encontrar un compañero/a para hacer frente a los días de manta y sofá (el conocido "cuffing"), y este año la tendencia es el "winter coating", que podría traducirse como "abrigo para el invierno". Esta moda consiste en volver a una antigua relación para disfrutar de compañía romántica en invierno y desecharla cuando los primeros rayos de sol asoman en la primavera, tal y como haríamos con nuestros plumíferos.



5. “Slobwear”: en materia de moda, la tendencia de este año es la ropa informal. Esta consiste en no esforzarse demasiado en la elección de la ropa y favorecer la comodidad frente a la estética. Daremos prioridad a la ropa suelta, holgada, abrigada e informal si seguimos la moda del "slobwear".



"Durante los años 2020 y 2021, la mayoría experimentó confinamientos difíciles. Muchos nos apresuramos a mantenernos ocupados aprendiendo o mejorando un idioma extranjero, haciendo yoga, meditación, etc. Tras dos años de ambiciosos objetivos de desarrollo personal, parece natural que, junto con la relajación de las restricciones pandémicas, se produzca una relajación de la autodisciplina. Es muy interesante ver este impulso reflejado de forma tan creativa a través del lenguaje", afirma Esteban Touma, profesor de Babbel Live, la plataforma de cursos de idiomas en directo de Babbel.