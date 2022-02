Andrea Bravo, la caleña elegida por Disney que tuvo un papel fundamental en 'Encanto'

Por estos días, y con buena razón, el país del ‘Encanto’ no para de hablar de aquella producción animada inspirada en Colombia y en sus tradiciones, que no hacen más que inflarnos el pecho de orgullo con sus méritos. Una cinta en la que muchos saben quiénes se esconden tras las voces de aquellos pintorescos personajes, pero muy pocos conocen a quienes hicieron magia, también, tras bastidores.



Una de ellas es la productora y documentalista caleña Andrea Bravo, quien fue elegida por Disney Animation Studios como consultora cultural y de doblaje, diálogos y acentos, para la reciente producción nominada a los premios Óscar, ‘Encanto’.



Allí, Andrea hizo un notable aporte desde su experiencia para la adaptación del guion original a un español muy colombiano, que representara nuestra idiosincrasia, pero también la gran riqueza étnica de Colombia.

“Encanto recoge, en mi opinión personal, muchos elementos de nuestra diversidad cultural e hizo, desde el interior de su propuesta narrativa, un ejercicio muy importante al reunir no solo la gran diversidad que tenemos sino, también, plantear un problema social alrededor de la familia, alrededor de la realidad del país, convirtiendo todo esto en una historia animada y musical. Y eso es magia. Ser parte de ella me hace sentir orgullosa. Sin duda es una tarea bastante valiosa crear ese rompecabezas de lo que es Colombia, y reunirla en un filme cinematográfico destacable, que seguro podrá llevarse el Premio de la Academia”.



Pero más allá de su importante participación en la meca del cine, hay algo que también le hace merecedora de venias y aplausos, y es su gran activismo social.



Desde sus inicios siempre fue muy constante y aplicada, y con una idea clara: quería ayudar. Estudió comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente e hizo varios posgrados, dos de ellos en la Universidad Icesi: un MBA en Administración y una especialización en Mercadeo; además, una diplomatura de abordaje del delito de trata en la Universidad EAFIT, con apoyo de UNODC Colombia.



Y de esto último, indudablemente, hay que hablar, pues próximamente se estrenará en la pantalla nacional, exactamente en Caracol Tv, su premiado documental ‘Hijos de la trata’, en la que Bravo toca uno de los temas a los que ha dedicado esfuerzos en prevención y educación durante más de once años: la trata de personas.



“Creo que siempre he sentido alegría cuando puedo ayudar, pero antes no sabía cómo hacerlo desde mis capacidades. Llegué a este tema por mi amiga Marcela Loaiza, quien una vez me compartió un libro suyo llamado ‘Atrapada por la mafia Yakuza’. Ella me pidió el favor de que revisara su libro como profesional, sin advertirme nada sobre este. El libro hablaba sobre una mujer que fue explotada sexualmente en Japón y desde la primera página me confronté con una realidad completamente desconocida para mí y con la enorme necesidad de saber quién era esa mujer que había sufrido tanto, pero además, cómo era posible que los seres humanos nos hiciéramos tanto daño. Cómo era posible que esto le hubiera sucedido a alguien tan cercano”, cuenta Andrea, quien ahora es cofundadora de la Fundación Marcela Loaiza para la prevención en la trata de humanos y que, desde ese momento, decidió comenzar una intensa labor por difundir este tema, y ayudar a cientos de víctimas en el mundo.



“Creamos una serie de programas para hacer prevención del delito, luego Naciones Unidas se unió a la propuesta, y soy consultora de Naciones Unidas para temas de abordaje del delito de trata en medios de comunicación, pues antes me había encontrado con la barrera personal, al ser periodista, de no saber contar las historias sin romper con la confidencialidad y la confianza de las sobrevivientes”.



Para ella la mejor manera de hacer prevención es la visibilización del delito, es decir, poco se sabe sobre el tema, y además se naturaliza cuando ocurre, por lo que cada vez más se hace necesario educar a las personas sobre este tema, y no solamente les ocurre a las mujeres.



“La trata de personas no es solo explotación sexual, esto es esclavitud moderna: explotación laboral, tráfico de órganos, y cualquier forma de esclavitud contra la voluntad y el bienestar humano”, dice la caleña que realizó el documental en colaboración con Telepacífico, ganando el premio TAL en el 2020, Premio Latinoamericano de Televisión Pública.



Ahora Bravo, quien también obtuvo el premio Latam de Periodismo, iniciará un recorrido investigativo por Argentina, Paraguay, Chile y Brasil para desarrollar dos proyectos futuros, uno con el canal regional Telepacífico y otro con una agencia de cooperación internacional. Además de estar ad portas de entregar en este primer semestre una serie y un documental, relacionado con realidades sociales, vinculadas con la trata o como consecuencia de ella.



Y por si fuera poco, todas las semanas espera a sus seguidores en sus redes sociales @andreabravopuerta, en su espacio ‘Atando Cabos con Andrea Bravo’, en el que cita a destacados personajes con temas coyunturales en un intento por conectar con las personas en el punto más álgido de la pandemia que llegó para quedarse.



Sin duda, una caleña digna de admirar. Orgullo de la región.