¡Amor, infidelidad y drama! Detalles de 'Ana de Nadie', la nueva novela que estrenó RCN

A las 9:30 p.m. de este miércoles se estrenó Ana de Nadie, una producción del Canal RCN que presenta una serie de historias de amor y desengaños protagonizados por un elenco de reconocidos actores como Paola Turbay, Jorge Enrique Abello, Sebastián Carvajal, Adriana Arango, entre otros.



La producción audiovisual cuenta la historia de Ana Ocampo, interpretada por Paola Turbay, quien acaba de cumplir 50 años y se entera que su marido, Horacio Valenzuela, papel que hace Jorge Enrique Abello, lleva 2 años siéndole infiel. Después de 25 años de matrimonio, Ana intenta salvar su matrimonio, pero se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione como esposa, madre, hija y hermana.



"Este fue un viaje a lo más profundo de la sensibilidad de la mujer, esa fue la clave en este proyecto. En lo personal crecí rodeado de mujeres, creo que aunque uno nunca termina de conocerlas, sí el hecho de vivir con ellas me ayuda a tener un poco de idea, y son algunos recursos que uno aprovecha como director para abordar una historia tan femenina; además estuve acompañado de productoras muy buenas que me ayudaron a comprender un poco más el mundo femenino", explica



Los televidentes podrán disfrutar de una producción que desafía las reglas convencionales del amor, pues se mostrará que nunca es tarde para volver a vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño tras una ruptura o una traición. Especial para El País

Cuando Horacio entiende que el abandono fue un error, intenta regresar, pero se encuentra con una Ana diferente, decidida a darse una oportunidad en el amor y encontrar nuevamente su felicidad con Joaquín Cortés, un hombre 20 años menor que ella.



"Me siento feliz con este personaje, llegó como caída del cielo. Me ha ayudado a cuestionarme y darle vida Ana, que es una mujer con un alma linda, generosa, que llega para inspirarnos y recordarnos que nunca es tarde para reiniciar una carrera, un sueño, incluso para enamorarse", comentó la exreina colombiana.