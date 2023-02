¡Aliste la leche y el yogurt! Ramo anunció que lanzará cereal de Chocoramo

Ramo tiene un nuevo haz bajo la manga. La compañía colombiana se alista para consolidar su alianza con la multinacional estadounidense Kellogg's. Planean sacar al mercado un cereal con sabor al clásico Chocoramo.



Las redes sociales estallaron con las especulaciones que surgieron acerca del nuevo producto de la marca Ramo. La imagen del empaque del cereal se hizo viral y los comentarios no dieron espera.



Pero lo que en un principio parecía un simple rumor de los internautas terminó siendo confirmado por la misma compañía. "Es un chisme pero si quieres no lo es ¿Qué opinan ustedes?", escribieron en sus redes sociales en un post junto a la mencionada imagen.



A la compañía le gusta sorprender a sus fanáticos. El año pasado establecieron una alianza con MC Donalds y deleitaron a su público con un delicioso helado de chocoramo, logrando un estruendoso éxito en ventas.



"Yo no sé que le ven al cereal de Chocoramo, esa vaina debe ser toda hostigante y llena de azúcares. Y pues el que piense lo contrario que me regale dos", escribió un usuario en redes.