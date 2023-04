Alain Delon dice que siempre quiso ser "el mejor" por amor a las mujeres

El galán francés Alain Delon siempre ha querido ser "el mejor, el más guapo, el más fuerte" por amor a las mujeres, según escribe en el prefacio de una obra consagrada a su carrera que saldrá el 5 de mayo en Francia.



Ilustrado con fotos personales inéditas, el libro, "Alain Delon, Amours et Mémoires", repasa la vida del actor, desde su infancia hasta la última de sus películas, con testimonios especialmente recogidos de estrellas como Brigitte Bardot o Sofía Loren.



"El amor me llevó siempre a superarme", escribe en este libro publicado por Editions de La Martinière al que tuvo acceso AFP.



El libro ha sido escrito por Denitza Bantcheva y Liliana Rosca, colaboradora del actor, que recogió los testimonios inéditos.



"Nunca soñé con ser actor. Entré en este oficio y continué a causa de las mujeres y para las mujeres", afirma Delon, de 87 años, en alusión a las actrices Brigitte Auber, Michèle Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon y Mireille Darc, así como a la madre de sus dos últimos hijos, Rosalie van Breemen.



"Si hay una cosa de la que estoy orgulloso es de mi carrera" que "no habría existido sin esos encuentros con los grandes cineastas que me formaron y sublimaron" estima el intérprete de películas como 'Borsalino' o 'El gatopardo'.



El director de cine Costa-Gravas opina por ejemplo que Delon es "una fiera del cine francés, irremplazable e inimitable".



Delon, que dedica el libro particularmente "a los jóvenes y a los cinéfilos del futuro" revela una carta póstuma en homenaje a Romy Schneider.



En el libro, Delon asegura que "nunca pasó absolumante nada" con Bardot, "por muy sorprendente que pueda parecer", mientras que la actriz asegura que el actor es "un dominante que esconde su vulnerabilidad refugiándose en la soledad".



"Si tengo que morir mañana, concluye el actor, que Dios haga que sea por amor" explica.



