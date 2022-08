¡Acúsalos con tu mamá!: Florinda Meza desmintió rumores de demanda a Shakira

Florinda Meza, actriz mexicana reconocida por su interpretación de 'La Chilindrina' en el 'Chavo del 8' y entre otros personajes, tuvo que salir a aclarar el rumo de una supuesta demanda a Shakira por su canción 'Te felicito'.



La viuda de Roberto Gómez Bolaños, intérprete del querido 'Chavo', publicó en sus redes sociales que se trata de una "noticia falsa". "La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA", afirmó.

A toda la opinión pública:



La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA.



A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias



No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.



Florinda Meza pic.twitter.com/22OVObwu0j — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 23, 2022

"A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira", puntualizó en su cuenta de Twitter.



De acuerdo con la supuesta demanda, rumor que comenzó a crecer entre los medios mexicanos, se debería a que en el video de la canción 'Te felicito', la barranquillera hace unos pasos de baile similares a la "garrotera" que le daba al 'Chavo' durante la serie, cuando este se sentía con miedo o intimidado.



Según algunos medios como 'Diario Nuevo Día', la actriz se habría dado cuenta de esta similitud y estaría pensando en acciones legales por derechos de autor.



Shakira no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ya no hace falta, pues la intérprete de 'Doña Florinda' aclaró el tema, que como bien dijo, parece ser una estrategia para ganar 'likes' o vender en las redes sociales.