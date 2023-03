La noticia de que la actriz española Ana Obregón se había convertido en madre de una niña por gestación subrogada en Miami, a los 68 años, generó controversia, en especial en su país, donde se cuestiona el hecho de que traiga al mundo a una hija a una edad tan avanzada.



Obregón rompió el silencio este jueves en redes para compartir un mensaje.



La también presentadora de televisión, que perdió a su hijo Álex Lequio en mayo del 2020, tras una dura batalla contra el cáncer, compartió una foto de la niña en brazos en su perfil de Instagram y comentó que ella representa en su vida la esperanza y el amor.



"¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad . Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", escribió junto a la etiqueta "Muero de amor".



Obregón expresó su agradecimiento a las personas que le han enviado mensajes de cariño y aprovechó para aclarar que sus amigos Susana Uribarri y Armando Raul Castillo no estaban al tanto de su decisión.



"Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado en el mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", aseguró en sus historias, en aparente referencia a la foto y la noticia que publicó esta semana en la edición española de la revista Hola!.



Mientras que su exesposo y padre de su hijo fallecido, Alessandro Lequio, prefirió no opinar sobre el tema cuando le preguntaron su opinión durante su participación en el programa de televisión española Aa Rosa. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca", comenzó diciendo a los presentadores Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat.



"De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido, y sería absurdo", advirtió Lequio. "Sé que me vais a respetar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar".

Cabe recordar que en mayo del 2020, la también presentadora vivía el peor episodio de su vida al perder a su hijo, Álex, de 27 años, a causa de un cáncer.



La niña que recibe ahora es su nueva ilusión. Según la publicación española, Ana llegó 4 días antes para estar allí en el momento del nacimiento, la bebé llegó al mundo el 20 de marzo, justo dos días después del cumpleaños de la artista, como el mejor regalo de todos.