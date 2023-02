A ritmo de samba: Camilo Zamora es el caleño que baila en el Carnaval de Río en Brasil

Camilo Zamora, es bailarín, coreógrafo y diseñador de vestuario, ícono del Salsódromo de la Feria de Cali, anfitrión del espectáculo caleño Delirio, fue invitado, por séptima vez, a desfilar -este año en la posición de Destaque-, en el Carnaval de Río de Janeiro, en la carroza de Mocidade Independente de Padre Miguel, una de las 14 escuelas

más importantes de samba con 3600 personas.



Camilo pudo participar este año, como representante de Colombia en el Carnaval de Río, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la gestora cultural María Clara Naranjo. Un estímulo necesario para participar en el evento más grande del mundo, siendo el único colombiano en una carroza que van a ver más de dos millones de personas en todo el mundo.



Este año se hacía un homenaje al nordeste de Brasil porque en esta parte del país se da la caña de azúcar, y como invitado internacional representar al 'Dios de la caña' que también se da en su tierra natal y en la isla de Cuba. Precisamente la noche del 26 de febrero fue el desfile de las seis escuelas ganadoras, incluida su Escuela Mocidade Independente de Padre Miguel.



Este es un video de cortesía de Camilo Zamora que muestra su participación en la noche del 26 de febrero en Río de Janeiro.

"Representar a mi país como el único colombiano en una carroza, es como una graduación. Todos los artistas quisieran tener esta experiencia porque la magnitud del Carnaval de Río es inmensa. Son más de 3000 personas en el desfile que es casi 10 veces la Feria de Cali" comenta Camilo con gran orgullo y felicidad.



El bailarín caleño, pertenece a Delirio y como meta personal quiere bailar en la comisión de frente que es un grupo representativo de la escuela. Y es tan importante este elemento en el Carnaval, que dependiendo de la calidad de cada representación pude quitar o poner

a una escuela en la final.



Camilo se sueña con ser un abanderado, así como lo ha sido en la Feria de Cali, pero la ley no se lo permite porque para tal posición deben ser nacidos en el país carioca.



En entrevista para El País, Camilo comento parte de su historia y de como ha sido su participación en este evento internacional.



¿Cómo llegó al Carnaval de Río en Brasil?



Mi relación con Brasil nace cuando unos DJ's del Sambódromo, que estaban de vacaciones en Colombia, me ven desfilando, como abanderado, en el Salsódromo, en la Feria de Cali, y dijeron que yo merecía estar en Río de Janeiro. Me llegó la invitación para que escogiera con cuál escuela de samba quería participar. La primera vez elegí la Estação Primeira de Mangueira, esta me prestó una vez para Mocidade Independente de Padre Miguel y quedé enamorado con las

atenciones y el trato. Mi escuela de corazón fue Mangueira, con la que

desfilé por primera vez y estuve con ellos en dos oportunidades y tengo

mucho afecto por Mocidade con la que he desfilado ya cuatro veces.



¿Qué cree que significa para los colombianos que los represente en Río?



La gente y los artistas colombianos no se alcanzan a imaginar la importancia de esta fiesta, no es únicamente una celebración para pasarla bien, tiene un ropaje cultural de unas raíces enormes. Este año significó la unión de todos alrededor de la cultura.



¿Hay mucha rivalidad entre las escuelas que compiten en el Carnaval?



Aquí se vive algo muy bonito, que me encantaría que en Cali las escuelas de salsa lo tuvieran, las escuelas de samba se apoyan y se declaran madrinas unas de las otras; en el metro ves personas de distintas escuelas cantando las canciones de otras, y en la calle ves parejas de enamorados, cada uno con una camiseta de una escuela diferente, o familias en las que cada integrante pertenece a una escuela distinta. En

Río el corazón es la samba, independientemente del que gane, quien se lo merece es celebrado por todos.





En el siguiente video aparece el desfile completo y a partir del minuto 28 aparece Camilo Zamora en la carroza luciendo el traje de uno de los 'Dioses del azúcar'.