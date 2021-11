Las investigaciones clínicas desarrolladas en la Fundación Valle del Lili para mejorar la salud de los pacientes

Innovación en el manejo del trauma: Esternotomía Mediana de Resucitación y REBOA

La ‘Esternotomía Mediana de Resucitación y REBOA en trauma Penetrante del Tórax’, es una innovación revolucionaria reconocida por la comunidad médica internacional. Este procedimiento nació en Cali hace más de cinco años gracias a la investigación liderada por un grupo de cirujanos de la Fundación Valle del Lili.



El procedimiento permite aumentar la posibilidad de supervivencia en los pacientes intervenidos por trauma severo, como los ocasionados por heridas con armas de fuego y accidentes de tránsito.



Así lo explica el doctor Carlos Alberto Ordóñez Delgado, cirujano de Trauma, Emergencias y Cuidados Intensivos y Jefe de Cirugía de Trauma de la Fundación Valle del Lili, “hemos sido pioneros en Cali y en nuestra Institución. Logramos tener una publicación en la revista más importante del mundo con respecto al trauma, ‘Journal of Trauma and Acute Care Surgery’. Nuestra propuesta es única en el mundo, consiste en usar el catéter que se llama REBOA (Balón de oclusión aórtica endovascular) para hacer un clampeo (maniobra quirúrgica) en la aorta, de una forma endovascular, en conjunto con una esternotomía mediana, que es un abordaje para operar las heridas más graves en la cavidad torácica y todas las heridas del mediastino”.



Es decir, que cuando se interviene por trauma a un paciente con heridas graves en los vasos del tórax, antes de que pueda entrar en paro, los cirujanos le colocan el catéter en la aorta son importar que la herida esté por encima de la posición del catéter. Esto con el fin de que el flujo sanguíneo se redistribuya al corazón y al cerebro, mientras el paciente es operado por una esternotomía mediana sin mayor pérdida de sangre y disminuyendo la severidad del shock.



De esta forma se cambió el paradigma que existía en cirugías de trauma, logrando invertir las tasas de mortalidad que estaban por encima del 70%, “ahora hemos comprobado que con este procedimiento la tasa de mortalidad se reduce por debajo del 40%, brindando más sobrevida a los pacientes”, expresa el cirujano Ordóñez.



Son alrededor de 30 años, en los que un gran número de cirujanos de la Fundación Valle del Lili, el Hospital Universitario del Valle, como de otras instituciones aliadas, han venido desarrollando un programa de Cirugía de Trauma y Emergencias.



“En los últimos dos años tomamos la decisión de escribir formalmente toda nuestra experiencia en cirugía de control de daños, desde un punto de vista científico. Todo lo que hemos desarrollado en nuevas técnicas e innovación en cirugía de trauma lo hemos trabajado con nuestros cirujanos, por la experiencia obtenida en la atención a la gran cantidad de pacientes con heridas por arma de fuego. Lo que pretendemos con esto es mostrarle al mundo que desde Cali, y liderado por la Fundación Valle del Lili, tenemos la capacidad de escribir de una forma científica la experiencia que se ha desarrollado con todo nuestro equipo”, argumenta Ordóñez Delgado.



Además, cabe resaltar que este año se publicaron 30 artículos en la revista Colombia Médica de la Universidad del Valle, sobre el manejo de control de daños en trauma, en inglés y en español, lo cual resulta ser de gran ayuda para todos los cirujanos y pacientes.



“Pueden conocer cómo operamos, abordamos y manejamos a nuestros pacientes. Hemos logrado nuevas técnicas quirúrgicas, todo el grupo de cirujanos somos reconocidos mundialmente por ser pioneros al respecto, solo faltaba poder plasmar esta experiencia de una manera científica”, manifiesta el cirujano.



Por otro lado, el grupo de cirujanos de la Fundación Valle del Lili actualmente avanza en un nuevo proyecto, con aliados internacionales. Consiste en observar el punto crítico de inflexión donde se debe colocar el catéter midiendo la presión arterial sistólica. Al respecto, se presentarán datos precisos y los resultados serán publicados el próximo año.

Cirujanos de la Fundación Valle del Lili y del Hospital Universitario del Valle trabajaron en la investigación, junto a estudiantes de la Universidad Icesi y Universidad del Valle.

Avances en infectología para mejorar los tratamientos pediátricos

A diario, mientras atienden a sus pacientes, los médicos de la Fundación Valle del Lili se hacen preguntas sobre su área de especialización, muchas de las cuales se convierten en investigaciones cuyos resultados aportan nuevos conocimientos sobre enfermedades y cómo tratarlas en comunidades específicas. Pero la oportunidad de comprobar científicamente una hipótesis es posible, gracias al acompañamiento y apoyo que el Centro de Investigaciones Clínicas brinda a los médicos investigadores.



Como afirma la doctora Paola Marcela Pérez Camacho, infectóloga pediatra y jefe del Departamento Materno Infantil de la Fundación Valle del Lili, “la investigación es necesaria porque nos permite contestar preguntas puntuales que antes no tenían respuesta. Especialmente en pediatría hay situaciones que se comportan de una manera muy diferente a la población adulta, y otras condiciones clínicas que reaccionan diferente en nuestra población, entonces por eso es importante que los clínicos participemos en investigación para que ayudemos a reconocer muchas situaciones de las que no tenemos conocimiento”.



Desde hace más de 10 años, la doctora Pérez Camacho y un equipo de médicos investigadores en Infectología Pediátrica vienen aportando nuevos conocimientos sobre el comportamientos de virus, bacterias y algunas enfermedades poco conocidas que afectan a la población infantil. En 2021, han realizado 6 publicaciones científicas dentro de esta especialidad médica.



Una de sus investigaciones más importantes, es un estudio de 10 años sobre el comportamiento de infecciones fúngicas o infecciones por hongos que se presentan en recién nacidos.



“Describimos cómo actúan esas infecciones en nuestra población y después implementamos una profilaxis, con un medicamento, para tratar de disminuir la tasa de infecciones en el grupo de neonatos, y lo que vimos es que asociado a otras medidas en la unidad de recién nacidos, disminuyó la tasa de infecciones que teníamos históricamente”, explica la doctora Pérez Camacho.



Otras dos investigaciones muy innovadoras en pediatría, realizadas de forma multidisciplinaria con especialistas en Inmunología, Genética y Trasplante de Médula de la Fundación Valle del Lili, son estudios sobre el síndrome hemofagocítico o linfohistiocitosis hemofagocítica.



“Es una enfermedad poco conocida, que nosotros hemos visto aparecer asociada con múltiples infecciones, por ejemplo, con el dengue. Ahora tenemos cuadros similares como es el síndrome multi inflamatorio sistémico asociado también al Covid-19”.



Igualmente, junto a la Red Latinoamericana de la Enfermedad Kawasaki, el equipo de la doctora Pérez viene estudiando cómo esta patología descubierta en Japón, afecta a la población colombiana, para encontrar tratamientos más efectivos en los casos existentes.



Cabe destacar una investigación coyuntural, originada en la emergencia sanitaria por Covid-19.



“Estamos llevando una información del Covid-19 en pediatría, haciendo énfasis en tres situaciones importantes de la población infantil infectada”, explica la infectóloga pediatra.



Aunque la mayoría de los niños infectados son asintomáticos o tienen síntomas leves, hay un pequeño porcentaje que sí tiene complicaciones, por lo que para los médicos investigadores es fundamental estudiar estos casos y definir tratamientos efectivos en cada una de sus variables.



“Estamos analizando nuestros casos, buscando saber qué complicaciones a largo plazo puedan tener esos niños y qué impacto va a tener la vacunación en disminuir esas manifestaciones que tuvieron cuando no estaban vacunados. Esperamos que con la vacunación infantil, esas complicaciones disminuyan al máximo”, indica la doctora Paola Pérez.

Estudios de impacto en ginecología obstétrica para contrarrestar la mortalidad materna

La mortalidad materna es una de las principales problemáticas que afecta a las mujeres en todo el mundo. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), Colombia tiene una tasa de mortalidad materna que se encuentra en 76 mujeres por cada 100 mil habitantes. La cifra es alarmante, puesto que está cercana al doble del promedio esperado (41 por cada 100 mil). En el Valle del Cauca, la tasa es de 85, cuando lo mínimo debería ser de 32 por cada 100 mil.



Desde hace 17 años, la doctora María Fernanda Escobar Vidarte, ginecóloga obstétrica especializada en Cuidado Intensivo de la Fundación Valle del Lili, viene desarrollando investigaciones clínicas con el objetivo de encontrar una solución a esta problemática y preservar la vida de las madres.



En la actualidad, la doctora Escobar Vidarte y un equipo de médicos investigadores en Ginecología Obstétrica, tienen 73 artículos científicos publicados en acreditadas revistas internacionales, a través de los cuales aportan al mejoramiento de procesos médicos y políticas de salud públicas para disminuir las tasas de mortalidad materna.



“Soy ginecóloga y estudié cuidados intensivos porque me preocupa la cantidad de muertes que se producen alrededor del parto. Es una realidad que me toca no solo como médica, sino como mujer y madre. Por eso, me dedico a la investigación clínica, porque me permite encontrar respuestas oportunas para salvar vidas”, expresa la doctora Escobar Vidarte, también directora del Servicio de Telemedicina en la Fundación Valle del Lili.



Los resultados de estas investigaciones, principalmente las que se han enfocado en el mejoramiento de los cuidados intensivos obstétricos, fueron el argumento determinante para que en 2009 la Fundación Valle del Lili creara la primera Unidad de Alta Complejidad Obstétrica de Colombia (UACO).



En 2019, con el apoyo del Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle del Lili, la doctora Escobar y su equipo, también publicaron un estudio exhaustivo sobre “las diferentes causas de mortalidad materna y planteamos las estrategias de prevención, teniendo en cuenta todas las variables”. Tanto el modelo de la UACO, como los indicadores del estudio clínico han sido considerados por otras instituciones de salud para mejorar sus procesos de atención.



“Llevamos 12 años de funcionamiento con unos resultados muy buenos. Este es uno de nuestros legados al mundo, la certeza de que una unidad de cuidados intensivos obstétricos tiene un impacto positivo”, asegura la médica e investigadora.

Entre las investigaciones más importantes que adelantan actualmente en esta área se encuentra un estudio de educación sexual y salud reproductiva con mujeres de Zaragoza, en el bajo cauca antioqueño, realizado en alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y con el apoyo de Tecnoquímicas.



Finalmente, la Fundación Valle del Lili está a la espera de los resultados de una gran investigación. Se trata de un estudio sobre cómo el Covid-19 afecta a las mujeres embarazadas, para el cual se recolectaron datos de 120 pacientes con Covid-19 que se trataron en la UACO, así como datos de otros 149 pacientes no contagiados. La información está siendo analizada en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), por un equipo liderado por el doctor Roberto Romero, el investigador más importante en el mundo de la obstetricia y la medicina materno fetal.



“Es una investigación de gran impacto, porque estamos evaluando cuál es la respuesta inmune que genera el cuerpo ante la presencia del Covid-19 y cómo eso se modifica en el embarazo. Esperamos encontrar una medida o unos marcadores para definir quién tiene más riesgo, por ejemplo, de muerte fetal o quién reaccionará mejor ante el virus”, concluye la doctora María Fernanda Escobar.

Investigaciones que buscan reducir las complicaciones de Falla Cardíaca

Durante años la Fundación Valle del Lili ha liderado diferentes investigaciones enfocadas en varias subespecialidades de la Cardiología.

Una de estas líneas de trabajo es la Falla Cardíaca, la cual según comenta el Dr. Juan Esteban Gómez “consiste en el daño de la función del corazón que lleva a que este bombee en forma deficiente la sangre y los pacientes se asfixian. Esta ha sido descrita como una pandemia desde hace más de 20 años”.



El Doctor Gómez, cardiólogo con subespecialidad en Falla Cardíaca, hace parte de la Fundación Valle del Lili desde hace más de diez años y es investigador activo del Centro de Investigaciones Clínicas (CIC) de la misma institución.



Entre las publicaciones más recientes en las que ha participado el Dr. Gómez, se encuentra una en la revista Global Heart Journal sobre la metodología de un registro latinoamericano para evaluar el impacto que tiene el Covid-19 a nivel de la función cardiovascular. Este estudio se realizó junto a la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC) en 14 países del continente americano y contó con la participación de más de 3000 pacientes. Explica el especialista que “con ello queremos evaluar qué tan grave o severo es el compromiso cardiovascular asociado a Covid-19 en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular”.



Otra de sus investigaciones se publicó hace dos meses en el New England Journal of Medicine sobre un estudio enfocado en la evaluación de un medicamento que impacta a un grupo específico de pacientes con Falla Cardíaca. “La relevancia de este estudio es que, hasta la fecha, no existe un medicamento que modifique el curso de la enfermedad en personas con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Para esto, se está probando la molécula Empagliflozina que ha demostrado un impacto favorable en la disminución de hospitalizaciones y mortalidad”, enfatizó Gómez Mesa.



Este estudio se realizó en diferentes países de todo el mundo y tuvo una participación de aproximadamente 6000 pacientes. En Colombia los Doctores Juan Esteban Gómez y Noel Flórez de la Fundación Valle del Lili coordinaron la investigación, que a nivel nacional tuvo 12 instituciones participantes y una duración de 4 años. En esta se identificaron los pacientes y se evaluó a quienes presentaban ciertas complicaciones, comparados con pacientes que recibían tratamiento convencional.



“En este momento con el grupo de Cardiología del CIC, estamos trabajando en investigaciones clínicas que contribuyen a la identificación del beneficio de otras moléculas para el tratamiento de pacientes con Falla Cardíaca en diferentes niveles. De igual manera, estamos dando continuidad al Registro Colombiano de Falla Cardíaca e iniciando la segunda fase con los pacientes que estuvieron hospitalizados por Covid -19”, comentó el Doctor.



Además, destacó que el CIC desde Cardiología participó en los estudios clínicos que permitieron conocer qué moléculas específicas servían para el manejo anticoagulante en ciertos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Esto permitió que para el 2009 y 2011 se aprobaran a nivel mundial dichos medicamentos en pacientes que presentan algunas enfermedades cardiovasculares.



“También se han trabajado los Doctores Luis Fernando Pava y Pablo Perafán, cardiólogos con subespecialidad en electrofisiología, en métodos diagnósticos que han servido para describir unas alteraciones electrocardiográficas que predicen desenlaces graves en una población específica de pacientes. Esto se publicó y es conocido a nivel mundial como un criterio diagnóstico de arritmias malignas”, complementó.

El doctor Juan Esteban Gómez Mesa concluyó indicando que, “es importante buscar y tener un espacio en las instituciones para generar conocimiento, pues esto permite el crecimiento, la proyección profesional y el impacto a la comunidad”.

