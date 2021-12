La Fundación Valle del Lili forma a médicos y especialistas para los desafíos del siglo XXI

El mundo atraviesa por un momento decisivo en el que la salud y bienestar de las comunidades son prioridades que están fortaleciéndose a diario con el trabajo de los mejores profesionales en todas las áreas, pero en el caso de los médicos y especialistas de la salud, su compromiso con la realidad actual es más exigente, la calidad de su desempeño siempre será un factor determinante para la vida. Este compromiso es aún mayor para las instituciones encargadas de formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud, porque deben adaptarse al cambio, con criterios de excelencia médica y científica, así como de calidad humana y ética, para entregar médicos conscientes a una sociedad que los necesita.



Hospital Universitario

Desde su creación, uno de los pilares fundamentales de la Fundación Valle del Lili ha sido la educación y la docencia, que actualmente está representado en su Hospital Universitario, el único en el suroccidente colombiano que cuenta con acreditación del Ministerio de Salud y Protección Social, así como del Ministerio de Educación Nacional. Este reconocimiento marca la diferencia en la calidad de la enseñanza de medicina en la región, demostrando el liderazgo educativo de la Fundación Valle del Lili, puesto que en Colombia, entre más de 700 escenarios de prácticas médicas que existen, esta es una de las 16 instituciones prestadoras de servicios de salud que han recibido acreditación como Hospital Universitario.



Como explica el doctor Luis Alberto Escobar Flórez, Subdirector de Educación de la Fundación Valle del Lili y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, “somos un Hospital Universitario certificado, gracias al compromiso institucional y de nuestros docentes, un músculo sin igual con más de 400 profesionales de la salud, que trabajan a diario para lograr que todos nuestros escenarios de práctica tengan la excelencia académica, científica y humana que requiere nuestro personal en formación”.



Actualmente, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario está formando a más de 1.000 estudiantes al año, entre los que se encuentran estudiantes del pregrado de medicina, médicos residentes y fellows que adelantan posgrados clínicos en 24 especializaciones de la Alianza Profunda por la Vida con la Universidad Icesi, así como rotantes de especializaciones médico quirúrgicas, técnicos, tecnólogos y de carreras profesionales de otras áreas de la salud de 11 universidades más, con las cuales se tienen convenios de docencia servicio.



Adicionalmente, la Fundación Valle del Lili recibe anualmente observers provenientes de varios países, que visitan los escenarios de práctica con el ánimo de tener estancias formativas al lado de los especialistas de esta institución.





Doctor Luis Alberto Escobar Flórez, Subdirector de Educación de la Fundación Valle de Lili y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi. Foto: Bernardo Peña / El País

Alianza Profunda por la Vida

En el año 2008, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario firmó un pacto trascendental con la Universidad Icesi, nombrado como Alianza Profunda por la Vida, este vínculo busca fortalecer el desarrollo de la educación médica en la región.



En palabras del doctor Escobar Flórez, “cuando nace la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi, se tenía absoluta claridad de que su Hospital Universitario base sería la Fundación Valle del Lili, y lo que se firmó entre las instituciones va más allá de un convenio de tipo docencia-servicio, consiste en una verdadera Alianza Profunda por la Vida, donde convergen filosofías de formación humanista con vocación social, excelencia académica y acompañamiento docente de alta calidad, en la búsqueda de preparar médicos con excelente desempeño y calidad humana para impactar en la atención en salud a nivel local, regional y nacional”.



Docentes comprometidos

La excelencia educativa de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario tiene una sólida base académica, consolidada por la formación continua de sus médicos docentes, a quienes la Institución brinda la oportunidad de especializarse en Docencia Universitaria. La fórmula es sencilla y contundente: solo los mejores maestros hacen a los mejores profesionales. Por eso, accediendo a esta especialización, el cuerpo docente de la Fundación Valle del Lili, logra actualizar sus conocimientos, así como potenciar sus capacidades pedagógicas para guiar con sabiduría y pertinencia a las nuevas generaciones de médicos.

“Nuestro objetivo es lograr la formación del 100% de nuestros médicos en Docencia Universitaria. Vamos bien, ahora mismo tenemos 160 de nuestros docentes ya especializados. Eso plantea ya un punto de inflexión en la calidad educativa y distingue a nuestro personal docente, que además de todo su conocimiento y experiencia, y de su compromiso con la calidad médica, se fortalece con herramientas desde lo pedagógico para que hagan su trabajo cada vez mejor”, expresa el doctor Escobar Flórez.



La meta que se propone la Fundación Valle del Lili está cerca de cumplirse, puesto que desde el año 2018, ha beneficiado con becas del 100% a todos los médicos que han decidido realizar su especialización en Docencia Universitaria, en convenio con la Universidad Icesi.



24 especializaciones médico quirúrgicas posee en la actualidad la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario.

En el primer año de pandemia, los médicos internos y residentes continuaron sus actividades. Se mantuvo fuera de los escenarios de práctica a quienes tuvieran condiciones médicas que implicaran un riesgo para su salud y la de sus familias. Foto: Bernardo Peña / El País

Educación incluyente

Sumado al compromiso académico de los docentes hay otro componente de gran impacto social en la región, es el programa de becas y apoyos financieros para estudiantes, personal médico y asistencial, al igual que para los posgrados de médicos residentes y fellows, un respaldo para que cientos de profesionales de la salud logren concluir con éxito sus estudios y contribuir positivamente a la comunidad.



En este sentido, así como la Fundación Valle del Lili contribuye con la disminución de las brechas de acceso a la salud con sus programas de Responsabilidad Social, desde su Hospital Universitario también está comprometida con la sociedad, generando mecanismos de inclusión para que más personas, sin importar sus condiciones socioeconómicas, tengan oportunidad de formarse en medicina y especialidades de la salud.



Solo en 2020, durante el momento más cruento de la pandemia, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario invirtió $7.089.523.114 millones de su propio presupuesto en becas, que beneficiaron a 516 personas, entre los cuales se encuentran 285 estudiantes que cursan posgrados clínicos, 1 de posgrado no clínico, y 158 docentes del grupo médico. Otras 58 becas fueron para personal asistencial y administrativo de la Institución, igualmente 8 para otros profesionales de la salud y 9 para estudiantes del pregrado de Medicina.



Por estas razones, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario se ha convertido en un centro de formación médica con condiciones únicas en el país, un referente de excelencia académica y calidad profesional a nivel internacional. Como concluye el doctor Escobar Flórez, “nosotros tenemos una filosofía muy clara, que nace de nuestro director general, doctor Vicente Borrero, y que es directriz permanente de nuestra directora médica y académica, doctora Marcela Granados: aquí no hay espacio para la mediocridad, solamente para la grandeza humana. Es la impronta que tenemos por parte de los docentes para con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, porque aquí vamos siempre más allá, no solo en lo académico y en investigación, sino en lo humano y en el compromiso social”.

172 estudiantes realizaron posgrados, durante el 2020, en la Fundación Valle del Lili.

Becas y apoyos financieros

La Fundación Valle del Lili cuenta con cuatro tipos de becas de gran impacto social:





Becas para todo el personal médico y no médico que tenga una meta formativa que aporte al crecimiento institucional. Pueden acceder a un apoyo becario para estudios de corta o larga estancia, dentro o fuera del país.

La Beca Icesos, en alianza con la Universidad Icesi, para estudiantes excepcionales de pregrado que tienen dificultades económicas.

Becas del 100% para posgrados de médicos residentes y fellows de la misma Institución.

Becas del 100% para especialización en Docencia Universitaria, exclusiva para el grupo de médicos docentes del Hospital Universitario.

"Desde el enfoque social del Hospital Universitario abordamos prácticas y escenarios que llevan a la sensibilización de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado con la realidad de las comunidades a nivel regional. Desde el área de Educación también apoyamos el desarrollo de otros proyectos de impacto social como Aula Lili y Lilitalentos".