Fundación Valle del Lili obtiene primer lugar en higiene de manos a nivel de Latinoamérica

La Fundación Valle del Lili, única Institución del país entre los mejores hospitales del mundo, según el más reciente ranking del World’s Best Hospitals 2022, acaba de sumar otro reconocimiento a su labor de alta calidad.



Se trata del Premio de Excelencia en Higiene de Manos (HHEA) a nivel de Latinoamérica, otorgado por Aesculap Academia, institución de enseñanza e investigación global con sede en Alemania, que comparte conocimientos con la comunidad sanitaria internacional. Este galardón cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de sus mayores incentivadoras.



“Es un premio para todos, al trabajo en equipo, a que como organización adoptamos la directriz del Comité de Infecciones por convencimiento. Estamos seguros de que estamos preparados para proyectos más grandes, porque este reconocimiento nos pone en un nivel alto, ya que es a nivel latinoamericano y nos compromete a promover nuestro modelo para que sea replicado en otros hospitales”, comenta la doctora Marcela Granados, Subdirectora General de la Fundación Valle del Lili.

El premio: luego de adjuntar una serie de documentos y presentar sus estrategias en relación con la higiene de manos, la Fundación Valle del Lili se sometió a la visita de expertos de Aesculap Academia y de la OMS en septiembre pasado. La Institución es la tercera en Colombia en recibir el premio.



Este año, 50 hospitales de 7 países de la región postularon sus estrategias para este reconocimiento.

Una estrategia permanente

El premio de Excelencia en Higiene de Manos refleja el riguroso trabajo de más de 20 años en la Institución, no solo implementando normas de asepsia adicionales a las convencionales, sino también a su continua labor de investigación con diferentes especies de gérmenes, en procura de crear estrategias de protección para los pacientes, su familia y los Ciudadanos Lili.



Al respecto, el doctor Juan Diego Vélez Londoño, presidente del Comité de Infecciones de la Fundación Valle del Lili, explica que: “dentro de la atención médica, uno de los grandes problemas es la adquisición de nuevas infecciones para los pacientes. Es decir, una persona consulta porque padece una enfermedad, pero tiene un riesgo eventual de adquirir otra. Y esto se da especialmente cuando tiene sus defensas alteradas, cuando recibe quimioterapia o cuando va a ser llevada a un trasplante o es trasplantada”.



Se sabe que los gérmenes que habitan la piel de las personas sanas y de las personas enfermas son diferentes, pero esta situación es oculta a los ojos, por lo tanto, cuando un médico que en general se considera sano, examina a un paciente enfermo, en ese momento se están poniendo en contacto dos mundos microbiológicos distintos.



La mayoría de los gérmenes multirresistentes prefiere vivir en los organismos vivos y no en ambientes inanimados, pero existen algunas excepciones. En general, prefieren los ambientes húmedos, como las áreas alrededor del sellamiento del lavamanos.



Por ello, se cambió el tipo de lavamanos por unos que no tienen estos empaques.



“Decidimos entonces, implementar una serie de medidas para alterar el hábitat de los gérmenes y así disminuir la posibilidad de transmisión y proliferación de estos en los pacientes, si por alguna razón ya los tenían. Estas medidas incluyen disminución de la humedad en el ambiente, así como el uso de alcohol con glicerina en los 5 momentos que establece la Organización Mundial de la Salud”, afirma el doctor Vélez, especialista en Infectología.



Otra medida es la aplicación de clorhexidina en la piel de los pacientes, como también reservar el lavado con agua y jabón en circunstancias puntuales, solo cuando las manos estén visiblemente sucias.



Con ese objetivo se instalaron dispensadores de alcohol con glicerina en múltiples sitios, que para la época (2003) eran escasos y costosos, no como en la actualidad, que son comunes debido al Covid-19.



Para verificar que esta estrategia fuera útil y eficaz, realizaron un estudio con los pacientes más susceptibles a la colonización e infección por estos gérmenes, que son los pacientes sometidos a trasplante de médula ósea.



La investigación demostró que estaban en lo cierto, y que el modelo que adoptaron era altamente eficaz, incluso, en pacientes ya colonizados por gérmenes multirresistentes, y que disminuyen marcadamente la posibilidad de enfermarse por estos microorganismos.



Dado el resultado del estudio, decidieron hacer aún más énfasis en este programa, que es el que implementa actualmente la Institución.



Dentro de la estrategia es fundamental la colaboración del paciente y su familia y esta funciona de manera sinérgica con las medidas tomadas con el personal de salud. Pero también encontraron que en pacientes que no colaboraban con las normas por alguna razón, incluyendo aquellos con trastornos mentales, el riesgo de infección era elevado.



Parte de la metodología para enfrentar a los microorganismos, es la Estrategia Multimodal, divulgada en 2009 a nivel global por la OMS, luego de que en la década del 90 se creara en los hospitales de Ginebra (Suiza). En la Fundación Valle del Lili la implementaron desde el año 2010 hasta la fecha. (Ver recuadro).



Para garantizar que se cumplan estas normas, “realizamos observación y retroalimentación al personal sobre el cumplimiento de la higiene de manos y otras medidas de prevención que se deben tener, como el baño diario de los pacientes con jabón con clorhexidina”, afirma Marly Suleydi Orrego Flórez, Coordinadora de Prevención y Control de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica de la Institución.



“Así mismo, la capacitación y el monitoreo permanente nos permite saber qué tan eficaces son nuestras medidas”, aclara la enfermera Orrego, especialista en Epidemiología.



El equipo del Comité de Infecciones se alista para recibir el premio el 29 de octubre en Sao Paulo, Brasil.



Como ganadores de la distinción, realizarán una presentación de su programa actual en el Congreso Brasilero de Control de Infecciones.

Además, “nos comprometemos a tratar de compartir esta información con otras instituciones en nuestro país, para tratar, entre todos, de reducir las infecciones adquiridas en el hospital, y ser más eficientes en la atención en salud”, concluye el doctor Juan Diego Vélez Londoño.

"Además de los médicos y personal asistencial, la higiene de manos la llevan a cabo diferentes áreas de la Institución, como servicios generales, servicio de alimentos y de lactario".



Marly Suleydi Orrego Flórez

Coordinadora de Prevención y Control de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica

Fundación Valle del Lili

Estrategias de higiene en la Fundación Valle del Lili

El premio de Excelencia en Higiene de Manos lo obtuvo la Fundación Valle del Lili por un conjunto de medidas tendientes a evitar infecciones. Entre ellas está la Estrategia Multimodal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que implementa la Institución caleña desde 2010 y que tiene 5 componentes.



1. Cambio en el sistema. Es decir, cómo las directivas de la Institución garantizan la asignación de recursos para insumos como alcohol glicerinado, clorhexidina, agua, jabón, entre otros.



2. Formación y capacitación. Contempla la educación a los ciudadanos Lili, a los pacientes y su familia y a los formadores, es decir, al personal del área de Prevención y Control de Infecciones, que debe tener una formación permanente.



En estas capacitaciones se enfatiza en los 5 momentos para la higiene de manos establecida por la OMS, como son: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica (por ejemplo, canalizar una vena o ponerle al paciente un sistema de oxigenoterapia); después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y luego del contacto con el entorno del paciente.



3. Evaluación y retroalimentación. En este componente se verifica que los colaboradores efectivamente estén realizando la higiene de manos en los 5 momentos requeridos.



4. Recordatorios. Se publican señales de higiene de manos en lugares de trabajo y otros sitios visibles.



5. Clima institucional de seguridad. Se relaciona con la creación de un entorno que propicie la higiene de manos, así como el compromiso de la Alta Gerencia. Es decir, que se evidencia que todos trabajan en función de normas de higiene.



"El Premio de Excelencia en Higiene de Manos que acabamos de recibir, es un reconocimiento también al compromiso de muchos colaboradores de la Institución a lo largo de los años".



Dr. Juan Diego Vélez Londoño

Presidente del Comité de Infecciones

Fundación Valle del Lili

Información para los pacientes

Entre las medidas implementadas en la Fundación Valle del Lili para los pacientes hospitalizados, está el uso diario del jabón o paños con clorhexidina, que ayuda a disminuir gérmenes potencialmente infecciosos sobre la piel. Foto: Especial para El País

De acuerdo con el doctor Juan Diego Vélez, “en 2014 decidimos que parte de las medidas que debíamos tomar para vencer a los gérmenes multirresistentes, era involucrar al paciente y su familia, porque la prevención de infecciones no solo debe estar en manos del personal de salud. Desde entonces, a su llegada a la Institución, les hacemos entrega de un Folleto informativo con recomendaciones para que sepan qué hacer para disminuir el riesgo de enfermarse por una patología secundaria”.



Para conocer las instrucciones del folleto, puede acceder a este link:

​https://valledellili.org/multimedia/como-prevenir-infecciones-durante-la-estancia-hospitalaria/