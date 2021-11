Ensayo clínico en la Fundación Valle del Lili midió eficacia de medicamento contra el Covid-19

El Centro de Investigaciones Clínicas, CIC, de la Fundación Valle del Lili, cumple un papel muy importante en la participación en diversos estudios clínicos. Estos, hacen referencia al procedimiento donde se evalúa la eficacia tanto de medicamentos como de tratamientos, para manejar enfermedades que aún no tienen otras opciones.



Una de las ventajas de los estudios clínicos, es que los especialistas pueden estudiar a fondo la enfermedad; al igual que las causas, tratamientos y medicamentos.



Actualmente, debido a la pandemia del Covid-19, muchos especialistas se han unido para buscar medicamentos o tratamientos, aparte de la vacuna, para poder contrarrestar los efectos de este virus y así ayudar a cuidar la vida de las personas.



Evitar casos graves de Covid-19

La farmacéutica MSD inició un ensayo clínico para desarrollar una píldora que evite los casos graves de Covid-19. Todo esto se dio, por la necesidad que se tenía de prevenir hospitalizaciones y muertes, a causa de la enfermedad.



Este ensayo clínico ha sido desarrollado en muchos países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Italia, Japón, México, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, entre otros. La población latinoamericana representó un 55% del ensayo.



Participación de la Fundación Valle del Lili

Pablo Andrés Moncada, médico internista e infectólogo Foto: Bernardo Peña / El País

El proyecto en Colombia se llevó cabo en diferentes ciudades del país, entre ellas Cali. La Fundación Valle del Lili fue el segundo centro que reclutó más voluntarios en el mundo.



El médico internista e infectólogo, que estuvo a cargo de este proyecto fue Pablo Andrés Moncada, junto a un gran equipo de profesionales de la salud. Este ensayo se desarrolló en 3 fases:



En la primera fase, el medicamento “fue tomado por voluntarios que no estaban enfermos para evidenciar que no tenía efectos secundarios mayores y estudiar propiedades farmacológicas de la molécula”, explicó el doctor Moncada. Además, se determinó la dosis aproximada que puede tomar un paciente de forma segura.



En la fase 2, un grupo de 302 personas, a nivel mundial y que tuvieran Covid-19, recibieron la dosis del medicamento. Se pudo confirmar que era seguro y que no generaba efectos segundarios severos. Asimismo, el doctor Pablo Andrés Moncada aseguró que “esta fase da indicios de que la molécula es efectiva” y la dosis más efectiva fue de 800 mg cada 12 horas.



En junio de 2021 inició la fase 3, donde se llegó a la conclusión que “este medicamento permitirá a los pacientes no evolucionar a un nivel crítico, que no sean hospitalizados, y lo más importante que no fallezcan”.



"Si surge otra enfermedad viral ya tenemos un arma a la mano, pues ya se comprobó la existencia y utilidad del medicamento".

Dr. Pablo Andrés Moncada, Internista e Infectólogo de la Fundación Valle del Lili.



Importancia de los voluntarios

La Fundación Valle del Lili, al igual que el doctor Pablo Andrés Moncada, agradecen a las personas que participaron en este ensayo clínico, que es esencial para sobrepasar esta pandemia.



“Todas las personas que han participado en el estudio del Covid-19, han dejado un beneficio muy grande, porque participar en estas investigaciones, ayuda a las demás personas para determinar que una vacuna o un medicamento sea útil”, concluyó el doctor.



El 7,3 % de los pacientes tratados con el medicamento fueron hospitalizados. Un 14,1% de quienes recibieron placebo fueron hospitalizados o murieron.