Donar sangre y plaquetas, un acto de altruismo que salva vidas

Cada acto de generosidad, por pequeño que pueda ser tiene un impacto positivo, que resulta más indispensable en tiempos de emergencia sanitaria como la pandemia por Covid-19, es por ello que desde la Fundación Valle del Lili y su Banco de Sangre, se está haciendo un llamado a la comunidad en general para sensibilizar sobre la importancia de la donación de sangre y generar una mayor cultura de donantes, cuyos actos de altruismo ayuden a mantener el abastecimiento de los componentes sanguíneos. Son pequeños actos de generosidad, pero poderosos, porque resultan vitales para miles de pacientes. El llamado, como lo expresa el lema de las campañas de donación, es claro: “La sangre para la gente, solo viene de la gente”. De hecho, el abastecimiento de componentes sanguíneos (plaquetas, glóbulos rojos y plasma) son fundamentales para los diferentes procedimientos y tratamientos que se realizan en una institución de salud de alta complejidad como la Fundación Valle del Lili. Entre los principales requerimientos que atiende el Banco de Sangre están las plaquetas para los pacientes con leucemia y otros tipos de cáncer que están en quimioterapia, así como para los trasplantes. A estos se suman las emergencias por hemorragias graves, quemaduras, accidentes, y las pérdidas de sangre por trauma y heridas. Estos son los procedimientos que no pueden aplazarse y que se presentan a diario, pero al mismo tiempo se programan cirugías y realizan tratamientos, igualmente vitales para los pacientes.



La bacterióloga Indira Cardona Villada, quien tiene un posgrado en bioquímica clínica, es asesora de canalización de donantes en el Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili. Su trabajo consiste en apoyar el proceso para clasificar y extraer los hemocomponentes de la sangre donada, además participa en las tareas de sensibilización y captación de posibles donantes, por lo tanto comprende en su totalidad el proceso de la donación de sangre y las condiciones actuales, derivadas de la pandemia por Covid-19, bajo las cuales todas las personas pueden continuar donando de forma segura.



Para solicitar donaciones a domicilio, puede comunicarse al número: 3145457175 o al correo: bancodesangre@fvl.org.co El personal de la Fundación Valle del Lili le guiará en el proceso. Foto: Especial para El País

—¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia, específicamente en la donación de sangre?



La pandemia por el Covid-19 ha provocado una disminución de la donación, porque los donantes voluntarios no han podido desplazarse debido al confinamiento y al distanciamiento social. En el Valle del Cauca ha habido una disminución en la donación del 17.3% y para nosotros en la Fundación Valle del Lili, ha bajado a menos del 22% frente al 2019. A pesar de que han disminuido también las transfusiones porque se han tratado de priorizar solamente las urgencias, igualmente necesitamos sangre para las personas que no pueden dar espera, que ya tienen unos tratamientos y unas patologías de base.



Nosotros, y en todos los bancos de sangre, necesitamos de la colaboración de todas las personas. Estamos en situación de emergencia, por eso hacemos un llamado a la comunidad para que asistan a los centros de donación y hagan este aporte voluntario, solidario, y así poder ayudar a muchas personas de diferentes patologías. Y no puede olvidarse que los bancos de sangre también ayudan a aquellas personas con complicaciones por Covid-19.



—¿Cuáles son los tipos de sangre que más se requieren?



Necesitamos todos los grupos sanguíneos. Generalmente, las personas creen que el tipo de sangre O+ es el que más tenemos ya que muchos cuentan con este tipo de sangre, pero en realidad es la primera que se agota. Precisamente por eso siempre estamos necesitando, puesto que la mayoría de la población es O+. Pero en este momento estamos escasos de todos, no importa el grupo sanguíneo, todos son bienvenidos.



—¿Quiénes pueden donar sangre, teniendo en cuenta a las personas que han tenido Covid-19 y las que han sido vacunadas?



En general, atendiendo los requisitos básicos, todas las personas mayores de 18 años y menores de 66 años, con un peso mayor de 50 kilos, que hayan dormido bien, desayunado bien y no tengan un ayuno de más de 4 horas, que no hayan ingerido licor la noche anterior, pueden donar. Si han sido diagnosticados positivos para Covid-19 deben esperar 15 días después de recuperarse. Si ha sido vacunado para Covid-19 con Pfizer, Aztrazeneca, Moderna, Janssen y Sinovac, debe esperar 7 días después de la dosis, ya sea la primera o la segunda. Con otras vacunas se debe esperar un mes. Deben tener en cuenta que los hombres pueden donar cada 3 meses, y cada 4 las mujeres.



—¿Qué otras condiciones excepcionales deben tenerse en cuenta para donar sangre?



Para las personas que han presentado síntomas de gripa, fiebre o alguna enfermedad respiratoria, también son 15 días de espera. Para los que han visitado zonas de malaria como la Costa Pacífica, la Sierra Nevada de Santa Marta, Buenaventura, Dagua, San Cipriano, deben esperar tres meses. Para quienes se hagan tatuajes, acupuntura, meso terapia, terapia neural, deben esperar un año desde el procedimiento. En caso de que hayan tenido algún tratamiento odontológico, se establece el tiempo dependiendo de qué tratamiento, más o menos entre 1 a 15 días. Si ha tomado algún tipo de antibiótico debe esperar 15 días, después de finalizado el tratamiento. Las personas diabéticas pueden donar siempre y cuando estén controlados, estén tomando su medicamento y no se estén aplicando insulina. Igual, los hipertensos controlados pueden donar.



—¿En el caso de personas que hayan tenido Covid-19 o que han sido vacunadas, qué otras recomendaciones deben tener en cuenta?



Básicamente que si han sido diagnosticados, esperar a superar su enfermedad, y después de que no tengan ninguna sintomatología, a los 15 días pueden donar. Igualmente, deben continuar con sus medidas de seguridad, usando el tapabocas, realizando su lavado de manos, y mantener el distanciamiento social.



—¿Por qué las personas deben sentirse seguras al momento de donar sangre?



La Fundación Valle del Lili cuenta con un equipo completamente capacitado para recibir donantes voluntarios, altruistas, familiares de pacientes, y tratarlos con la mejor calidad humana y profesional, utilizando materiales e insumos estériles y desechables. El procedimiento se realiza bajo supervisión de profesionales de la salud para resguardar la seguridad del donante, lo que garantiza el componente sanguíneo óptimo para un receptor. También podemos desplazarnos en la unidad móvil hasta los hogares o lugares de trabajo para que realicen su donación de sangre a domicilio.



El proceso de donación puede tardar más o menos 30 minutos, los donantes van a quedar muy satisfechos porque con su aporte podrán ayudar a tres personas.



—¿Se puede ser un donante de sangre regular?



Sí, teniendo cuenta los tiempos de donación para hombres, que son cada 3 meses, y cada 4 las mujeres. Pero si desean donar solo plaquetas, este proceso se puede realizar cada mes en los puntos fijos, en la Sede Norte (Av. Estación Calle 23 DN # 4N - 21) y Sede Principal (Cra 98 # 18 - 49). En este caso, adicional a los requisitos normales de la donación de sangre, deben no haber tomado aspirinas o cualquier medicamento que altere las plaquetas en los últimos 5 días. En la Fundación Valle del Lili creamos un Club de Plaquetas, con donantes de este componente sanguíneo en particular. Sentimos un enorme agradecimiento con todos los donantes y también por los de plaquetas, porque a diferencia de la donación de sangre normal, este es un procedimiento que se demora dos horas, y estas personas nos regalan cada mes ese tiempo para dar vida a otros cuando lo necesiten.



—¿Dónde y cómo se puede donar sangre?



Tenemos nuestros puntos fijos de donación en las sedes Norte (Av. Estación Calle 23 DN # 4N - 21) y Sur (Cra 98 # 18 - 49), y hacemos visitas domiciliarias. Si desean realizar su donación de sangre a domicilio se pueden contactar al número 314 545 7175. Nosotros realizaremos una entrevista previa para revisar si cumple con los requisitos, de tal forma que en el momento de hacer la visita domiciliaria, solo sea tomar el examen físico, la presión, la hemoglobina, pesarlos, y allí ya pueden donar. Entonces es mucho más fácil de lo que parece, un proceso ágil. Desde una sola persona, hasta una empresa, organización o colectivo, puede contactarnos.



En este momento, debido a la pandemia, estamos haciendo una muy buena captación domiciliaria, precisamente porque a la gente les brinda más tranquilidad, y por la facilidad del transporte.



Proceso

Para que un paciente reciba una transfusión de sangre, después de una donación, el hemocomponente recibe un tratamiento en el Banco de Sangre.



“Se toman unas muestras adicionales para hacerles unos exámenes de pruebas infecciosas, revisamos HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV, Sífilis, Chagas”.



“Después una hemoclasificación, rastreo de anticuerpos y finalmente un proceso de separación de componentes para obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas”.



“Así sabemos si la sangre es apta o no. Finalmente las ubicamos en unas neveras”.



“Los glóbulos rojos tienen una vida media de 42 días, el plasma de 1 año y las plaquetas de 5 días. Pero realmente no damos abasto, no alcanzamos a que nos dure ni 42 días, realmente, en este momento estamos al día a día”.