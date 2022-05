Día Mundial del Cáncer de Ovario, conozca sus factores de riesgo y síntomas de alarma

Los ovarios, dos órganos con forma de pequeñas almendras y ubicados a la altura de la pelvis, son los encargados de producir las hormonas femeninas (estrógeno y progesterona), así como los óvulos que pueden ser engendrados durante la vida reproductiva de la mujer.



En la mayoría de las mujeres, los ovarios cumplen sus funciones biológicas con normalidad, mientras se encuentran en edad reproductiva, entre los 12 y 50 años, aproximadamente. Sin embargo, una vez alcanzada la menopausia los órganos femeninos se atrofian y, en algunas ocasiones, puede llegarse a desarrollar cáncer de ovario en la posmenopausia. De hecho, 1 de cada 70 mujeres en la vida puede llegar a presentar cáncer de ovario, y cada año esta enfermedad afecta a 250.000 mujeres en todo el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Solo en Colombia, son diagnosticados 2.400 nuevos casos de cáncer de ovario anualmente, por lo que es de vital importancia conocer sus factores de riesgo y síntomas.



La doctora Heydi Marina Ramírez Salazar, ginecóloga oncóloga de la Fundación Valle del Lili, quien lleva más de 13 años estudiando y tratando el cáncer de ovario, explica las características que hacen de esta enfermedad una de las más difíciles de detectar y, por esta razón, con menor tasa de sobrevida respecto a otro tipo de cáncer femenino.



Doctora Heydi Marina Ramírez Salazar, ginecóloga oncóloga de la Fundación Valle del Lili. Foto: Especial para El País

¿Qué es el cáncer de ovario?



Es una enfermedad en la que se pierde el control del crecimiento del tejido y aparecen células cancerosas en uno o en ambos ovarios. Desafortunadamente es altamente letal, porque se expande rápido a todo el abdomen, difícil de detectar en sus etapas iniciales, ya que su comienzo es bastante engañoso o confuso. Suele afectar a las mujeres en etapa posmenopáusica, eventualmente entre los 59 y 65 años.



El más frecuente y agresivo de los cánceres de ovario es el epitelial, una patología sobre la que debemos estar más informada y atentas, porque lo repito, se trata de una enfermedad silente para la cual aún no contamos con herramientas médicas que permitan detectarla lo más temprano posible, como sí ocurre con otros tipos de cáncer.



¿Con qué frecuencia se presenta el cáncer de ovario?



El 80% de los casos de cáncer de ovario corresponde al tipo de cáncer epitelial, mientras el otro 20% tiene que ver con alteraciones en los otros grupos de células, que pueden llegar a afectar a mujeres más jóvenes y tener un comportamiento menos agresivo.



En Colombia los casos de cáncer de ovario han aumentado en los últimos años y, puesto que en muchas ocasiones se identifica muy tarde, las tasas de mortalidad son muy altas. Aproximadamente 1.100 mujeres mueren al año por causa de esta enfermedad, esto es cercano al 50% de todos los casos diagnosticados.



¿Cuál es el impacto del cáncer de ovario respecto a otros tipos de cáncer femenino?



El cáncer que con más frecuencia afecta a las mujeres en nuestro país es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de piel, luego los cánceres de tiroides, el cáncer de cuello uterino, cáncer colorrectal y de estómago, enfermedades hematológicas y, en séptimo lugar, tenemos el cáncer de ovario. Pero, desafortunadamente, es el segundo en mortalidad. Esto quiere decir que en cuanto al cáncer epitelial, el más agresivo de los tipos de cáncer de ovario, estamos logrando unas tasas de sobrevida que oscilan entre el 5% y el 25%, muy bajas. Mientras en cáncer de células germinales, por ejemplo, logramos una supervivencia del 95%, debido al diagnóstico temprano que podemos hacer en las mujeres jóvenes, que son quienes más presentan el cáncer germinal de ovario.



“Es fundamental que los médicos generales, y las mujeres en particular, estén muy atentos a los síntomas y señales de alarma del cáncer de ovario, porque entre más temprano pueda detectarse y pasar a manos de un especialista, mejor responderá al tratamiento oncológico”.



Dra. Heydi Marina Ramírez Salazar

Ginecóloga oncóloga

Fundación Valle del Lili



¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la aparición de esta enfermedad?



Las mujeres deben tener especial vigilancia con los siguientes factores de riesgo: antecedentes familiares, tanto de línea materna como paterna, de cáncer de ovario, seno o colorrectal; tener sobrepeso u obesidad, no haber tenido hijos, haberse realizado tratamientos de fertilidad, haber tenido una enfermedad benigna del aparato reproductor llamada endometriosis, conservar hábitos nocivos como fumar y alcoholismo.



Por otro lado, también hay factores protectores como la lactancia, uso de anticonceptivos orales prolongados o retirar las trompas uterinas como método de planificación definitiva.



¿Cuáles son las recomendaciones en el Día Mundial del Cáncer de Ovario?



Hago un llamado muy especial tanto a los médicos como a las pacientes, a las mujeres, a la población en general para ser conscientes de reconocer los mensajes de nuestro cuerpo e identificar cambios sutiles en nuestros hábitos urinarios o intestinales, cambios inexplicables y persistencia de síntomas ante los cuales debemos insistir en la toma de imágenes diagnósticas que nos permitan aclarar la causa de ello. Además se deben continuar los controles ginecológicos anuales.



Es importante recomendar que dentro del manejo del cáncer de ovario necesitamos instituciones de alta complejidad, con grupos interdisciplinarios de especialistas en ginecología oncológica dotados de equipos avanzados de imágenes diagnósticas que puedan detectar tempranamente la enfermedad, así como patólogos, cirujanos oncólogos, una unidad de quimioterapia y cuidado paliativo que permitan tratar de forma integral a las pacientes con cáncer de ovario. En este sentido, la Fundación Valle del Lili cuenta con todos los elementos para brindar tratamientos integrales.



¿Hay consejos para seguir en cuanto a estilo de vida?



Es importante llevar un estilo de vida saludable, con una dieta balanceada, realizar ejercicios de tipo cardiovascular por lo menos tres veces por semana, y evitar hábitos como fumar y beber alcohol. Estos van a ser benéficos no solo respecto al cáncer de ovario, sino para la salud en general.



¿Cuándo una mujer debe acudir a un especialista por riesgo de cáncer de ovario?



Cuando se empiezan a percibir, especialmente en la posmenopausia, episodios súbitos de diarrea alternos con estreñimiento, aumento en la producción de gases, cambios en su patrón de hábitos urinarios (aumento en cantidad y veces que acude al baño), cuando siente que se llena con menos comida, cuando el abdomen se hinche o lo sienta como lleno de agua. Si estos síntomas son repetitivos y con ningún medicamento se controlan, entonces estas mujeres deben consultar a sus médicos y pedir que, por lo menos, se les hagan unas imágenes diagnósticas sencillas como la ecografía, que nos permiten evaluar adecuadamente su condición. También se debe estar alerta si existen antecedentes familiares de cáncer como los mencionados anteriormente.



Igualmente, las mujeres deben ser conscientes que una citología vaginal no es un estudio para conocer el estado de todos los órganos de su aparato reproductor, por lo tanto no permite evaluar el riesgo de cáncer de ovario, pues evalúa puntualmente el riesgo de presentar cáncer de cuello uterino y no aporta ninguna otra información sobre otros órganos. En ese sentido, es fundamental para la prevención que, así no tengan una vida sexual activa, sigan visitando a su ginecólogo para un examen físico y ginecológico completo que les permita descartar factores de riesgo asociados al cáncer de ovario.



2.400 nuevos casos de cáncer de ovario, se diagnostican al año en Colombia.

Síntomas más comunes:

—Distensión abdominal (cuando se hincha el vientre).

—Dificultad para comer o llenarse rápidamente con menos cantidad de la acostumbrada.

—Dolor pélvico y abdominal constante que no mejora con analgésicos.

—Cambio en la frecuencia de hábitos urinarios o intestinales sin razón: aumento en la cantidad y número de veces que orina, dificultad para orinar o quedar con sensación.

—Aumento en número de deposiciones, cambio en las características de las heces, tendencia al estreñimiento.

—Aumento súbito en el perímetro abdominal sin razón (se infla el vientre).

—Aumento en la producción de gases.



Ante la persistencia se recomienda acudir a un especialista en ginecología y solicitar un examen con imágenes diagnósticas.