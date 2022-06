Con investigación e innovación en medicina, la ciencia avanza en la Fundación Valle del Lili

El Centro de Investigaciones Clínicas (CIC) de la Fundación Valle del Lili promueve, apoya y asesora la generación de conocimiento y la innovación científica en todo el personal de médicos, especialistas y asistenciales, así como entre los estudiantes de pregrado, residentes y fellows que se forman en la Institución.



Es así como, cada año, desde las diferentes áreas médicas que hacen parte de los servicios de salud de alta complejidad que brinda la institución, se publican los resultados de investigaciones sobre el comportamiento de enfermedades, aplicación de nuevos tratamientos y diseño de innovaciones médicas, entre otros avances que son considerados valiosos por la comunidad médica internacional.

Estos aportes han tenido un crecimiento importante en los últimos años, solo entre 2020 y 2021, la Fundación Valle del Lili ha publicado más de 400 artículos científicos en las principales revistas especializadas, lo que ha generado un interés creciente por el conocimiento que médicos investigadores colombianos están compartiendo con el mundo.



Medicina molecular para enfrentar el cáncer de mama y pulmón en la población colombiana

"Soy afortunada por compatibilizar mi trabajo asistencial con la investigación, esto no ocurre comúnmente en nuestro país, se requiere un cambio estructural que permita a los médicos realizar investigación, y en nuestra institución es posible”.

Dra. Luz Fernanda Sua Villegas

Jefa del Servicio de Patología

La ciencia médica se desarrollaba, hasta hace poco, en los países con gran infraestructura y poder económico, el resto del mundo debía esperar sus hallazgos para mejorar las condiciones de salud en sus poblaciones. Sin embargo, esto ha venido cambiando, actualmente existen instituciones comprometidas con la investigación científica, y particularmente, en Colombia, la Fundación Valle del Lili es líder en la generación de conocimientos valiosos para la medicina.



A través de su Centro de Investigaciones Clínicas (CIC), creó un grupo multidisciplinario de médicos que trabajan en la Línea de Investigación Biomédica del Tórax, un área científica en la que vienen aportando importantes conocimientos, principalmente en la patología molecular de enfermedades como el cáncer de mama y pulmón.



La doctora Luz Fernanda Sua Villegas, especialista en Anatomía Patológica y Patología Clínica, quien tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas con énfasis en Genómica de Tumores Sólidos y un postdoctorado en Biología del Cáncer, es la jefe del Servicio de Patología de la Fundación Valle del Lili y una de las líderes en la Línea de Investigación Biomédica del Tórax del CIC.



“Las investigaciones en las que estoy participando buscan nuevos biomarcadores y tratamientos personalizados en tumores sólidos, especialmente en cáncer de pulmón y cáncer de mama. Investigamos los tumores desde el punto de vista molecular, genético, clínico y socioeconómico para tomar las mejores decisiones en beneficio de los pacientes”, explica la patóloga.



Una de sus investigaciones más importantes, con gran incidencia en la población colombiana, es sobre la ancestría genética como un potencial modulador en la expresión de dos subtipos de genes (HER2 / GBR7) en pacientes colombianas con cáncer de mama.



“Lo que buscamos demostrar es que en las mujeres de nuestra región, debido a la ascendencia indígena y el mestizaje, el cáncer de mama se comporta diferente en comparación, por ejemplo, con las mujeres de Estados Unidos y Europa. Esto es muy significativo a nivel médico, porque nuestras mujeres necesitarían de un tratamiento más adecuado y con pronósticos enfocados en esta población”, aclara la médica investigadora.



Los resultados de esta investigación multicéntrica, en la que participaron 517 pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en diferentes instituciones de salud del país, fueron presentados en las Jornadas de Investigación en Cáncer 2021, organizadas por el Instituto Nacional de Cancerología, obteniendo el primer puesto en la categoría de Biología del Cáncer.



Otra investigación sobre cáncer de mama, adelantada por la doctora Sua Villegas, con apoyo del Ministerio de Ciencias, estudia el comportamiento de otro subtipo de gen, llamado Luminal B, que aparece con más frecuencia en las mujeres colombianas.



Cabe destacar una investigación en la que están utilizando Inteligencia Artificial (IA) para la búsqueda y reconocimiento de una microbacteria que afecta los pulmones. Actualmente se desarrolla en alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi.



El grupo multidisplinario lleva más de 8 años estudiando el cáncer de pulmón, por lo que actualmente poseen un registro detallado de su comportamiento, así han reconocido algunas alteraciones para tratarlas específicamente, logrando mejores tasas de sobrevida en pacientes.



“Hemos explorado los campos más novedosos para el desarrollo de biomarcadores y tratamientos personalizados. El gran impacto de estas investigaciones a nivel molecular es que podemos describir particularidades de estas enfermedades de acuerdo a la población nuestra”, afirma la doctora Sua Villegas.



Los estudios de biomarcadores han permitido a la Fundación Valle del Lili ser parte de The International Immuno - Oncology Biomarker Working Group, el grupo más reconocido a nivel mundial en este tipo de investigaciones.

Grandes avances en la medicina de Cuidados Intensivos

Durante su amplia trayectoria, el doctor Gustavo Adolfo Ospina Tascón, especialista en Medicina Interna y subespecialista en Cuidado Intensivo, PhD. en Ciencias Biomédicas, y médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Valle del Lili, ha realizado varias investigaciones de repercusión mundial, con resultados positivos.



“Desde mi regreso a Colombia, he liderado una línea de investigación de micro circulación y percusión fisular, lo cual hace referencia a cómo el oxígeno alcanza las células a nivel micro circulatorio en estados muy graves, específicamente en shock séptico, el cual es la expresión más severa con la que un ser humano puede expresar una infección”, explica el intensivista Ospina Tascón.



"Nosotros investigamos en shock séptico: la manifestación cardiovascular más extrema de una infección grave. Por ejemplo, usted puede desarrollar neumonía, peritonitis, o una infección en la piel y si se vuelve muy severa termina en shock séptico”.

Dr. Gustavo Adolfo Ospina Tascón

En otras palabras, el shock séptico es un colapso cardiovascular en el que el oxígeno no llega de forma adecuada a todas las células del cuerpo, lo que provoca finalmente la aparición de una disfunción multiorgánica en la que ocurre daño a nivel circulatorio, respiratorio, renal, hepático, hematológico y neurológico.



“Durante todos estos años hemos desarrollado algunos métodos para tratar de detectar más tempranamente los estados de hipoperfusión, es decir, detectar rápidamente las alteraciones a nivel celular, incluso desde antes que tengan grandes manifestaciones. Para esto hemos utilizado tecnologías muy complejas con vídeos microscópicos para ver directamente la micro circulación en pacientes críticamente enfermos, y conforme fue pasando el tiempo fuimos simplificando nuestro mensaje. De hecho, después empezamos a investigar sobre cómo monitorear la perfusión fisular utilizando el dióxido de carbono, que es la molécula de la respiración, o sea, cuando respiran tus células”, explica el doctor Ospina Tascón.



Fue así como en el 2015 se publicó un artículo sobre la monitorización de dióxido de carbono en pacientes con shock séptico en la revista Intensive Care Medicine, el cual fue el número 1 del top 10 de los más visitados durante ese año en la publicación científica.



La investigación consiste en el llenado capilar, que se traduce en apretar con una placa de vidrio el pulpejo de un dedo, soltarlo y luego contar cuánto tiempo tarda la sangre otra vez en ocupar el espacio que había quedado ocluido o blanco. Con ese llenado capilar plantearon el reconocido estudio denominado Andromeda Shock.



El internista intensivista Tascón asegura que el ensayo clínico fue probado en pacientes con shock séptico y demostró que el uso o la reanimación guiada con este llenado capilar era tan bueno o superior a la terapia usual, que consistía en la medición de niveles de lactato, una sustancia que se libera en la sangre cuando las células empiezan a sufrir porque no les llegan suficiente oxígeno. “Con Andromeda Shock de una manera muy sencilla mostramos una disminución de la mortalidad”.



Por otro lado, durante la emergencia sanitaria por Covid-19 un grupo de médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Valle del Lili liderado por el doctor Ospina Tascón desarrolló la investigación HiFlo. “Surgió porque el SARS-CoV-2 no vino con un manual de instrucciones bajo el brazo, tuvimos que aprender qué era la enfermedad, cómo se manifestaba y de acuerdo a su evolución fuimos aprendiendo cómo tratarla”, explica el intensivista.



Hiflo, consiste en una terapia con cánulas de alto flujo de oxígeno para mejorar la respiración de los pacientes con Covid-19 severo. En diciembre del 2021 esta investigación fue publicada en el Journal of the American Medical Association, JAMA, una de las revistas de medicina más importantes del mundo.



Actualmente, el doctor Ospina Tascón y su equipo están trabajando en Andromeda Shock 2, proyecto que va a ser coliderado por Fundación Valle del Lili, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Rotterdam en Países Bajos.



“Es un estudio ambicioso, sería el ensayo clínico controlado más grande de la historia en shock séptico”, puntualiza el doctor Ospina Tascón.

424 pacientes fueron estudiados en la investigación Andromeda Shock, realizada en 25 Unidades de Cuidados Intensivos de cinco países de Latinoamérica, entre 2017 y 2018.

Investigaciones de impacto en Biomedicina del Tórax

En poco tiempo se podrán conocer resultados de una investigación hecha en la Fundación Valle del Lili sobre los efectos del SARS-CoV-2 en los pacientes que estuvieron en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), también se tendrán datos de a cuánto se eleva el costo de tener a una persona en una de estas unidades. Todo esto gracias a investigaciones que se realizan dentro de la Institución desde hace varios años, apoyadas por el Centro de Investigaciones Clínicas (CIC).



Los estudios sobre Covid-19 son apenas una de las líneas de investigación que tiene la Fundación Valle del Lili. También hay en áreas oncológicas, en rehabilitación pulmonar y, durante los meses más críticos de la pandemia en el 2021, se desarrolló un sistema de telemonitoreo a pacientes que estaban en casa.



“La línea de investigación en Biomedicina del Tórax se inició en 2015 con un semillero de estudiantes de la Facultad de Medicina. En ese momento el interés era transmitir que la base de una investigación son las preguntas y, partiendo de allí, se pueden encontrar elementos novedosos que llevan a resultados distintos. Eso permite que existan publicaciones en revistas científicas especializadas, pero, sobre todo, que los profesionales tengan una aproximación pedagógica e investigativa hacia los pacientes”, explica la doctora Liliana Fernández, médica especialista en medicina interna y neumología y jefe del departamento de Medicina Interna y de la Línea de Investigación Biomédica en Tórax.



Esta línea de investigación está compuesta por un grupo interdisciplinario de profesionales, entre ellos neumólogos de adultos y pediátricos, cirujanos de tórax, patólogos, radiólogos, fisioterapeutas especializados en rehabilitación pulmonar, y médicos asistentes de investigación.



"Un médico institucional de la Fundación Valle del Lili basa su trabajo en cuatro pilares: atención a pacientes, educación de estudiantes, investigación y responsabilidad social”.

Dra. Liliana Fernández

Jefe del departamento de Medicina Interna

Para citar algunos resultados, en el área oncológica, actualmente se adelantan estudios de cáncer de pulmón y los registros de pacientes de la entidad han sido publicados en revistas científicas. En cuanto a enfermedades de tipo respiratorio hay desarrollos en casos de asma y asma grave, mientras que en Covid-19 hay dos investigaciones que buscan demostrar qué ocurre un año después a los pacientes internados en UCI que fueron dados de alta, y otra que tiene más fundamento económico, busca calcular los costos que implica la atención de estos pacientes graves.



“La llegada de la pandemia nos permitió hacernos preguntas, así creamos una nueva línea de investigación y tendremos datos sobre qué pasa tras el contagio desde puntos de vista funcional y de calidad de vida. El proceso de investigación se hace con todos los pasos correspondientes, primero se desarrolla una pregunta, se estructura un proyecto, y desde luego se lleva al comité de ética para determinar que no estén corriendo ninguna violación de la privacidad de los pacientes que son parte del estudio. Al final obtendremos los resultados que nos permitirán anticiparnos a situaciones futuras o tomar decisiones cuando se presenten”, añade la doctora Fernández.



De esta forma, los médicos investigadores de la Fundación Valle del Lili pueden tratar de responder preguntas importantes para la ciencia como, por ejemplo, por qué si dos pacientes tienen características y tratamientos similares, uno se recupera y el otro fallece.



El grupo de Biomédica del Tórax también está desarrollando una investigación sobre los pacientes con Covid-19 leve que fueron atendidos por teleconsultas durante la cuarentena. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de datos para analizarlos, sacar conclusiones, obtener resultados y plantear propuestas, eso a través de revisiones periódicas y metaanálisis.



Desde el 2015, este grupo de investigación ha venido en expansión. Actualmente cuenta con convenios internacionales para el desarrollo de proyectos, además se ha convertido en un espacio en el que estudiantes pueden participar de procesos clínicos con rigor académico, lo que impacta de manera positiva en sus habilidades y capacidades médicas.

85 % de la población con cáncer de pulmón tiene antecedentes de fumador. Este padecimiento motiva el trabajo de los médicos en la línea de investigación Biomédica en Tórax.

Dos décadas de trabajo científico en enfermedades neurovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la tercera causa de muerte en el mundo. Cada año en Colombia más de 45.000 personas sufren un Ataque Cerebrovascular (ACV) y tres de cada diez pacientes quedan con secuelas graves. Es por esto que desde la Fundación Valle del Lili se investigan este tipo de enfermedades, buscando innovar en tratamientos.



El análisis de casos de pacientes para investigación se ha realizado desde hace al menos dos décadas en la Institución, con resultados específicos. En particular, desde la Línea de Investigación Neurovascular se participó en el estudio CRASH (Corticosteroid Randomization After Significant Head Injury) que se realizó en alianza con la Universidad de Londres y fue publicado en la revista de divulgación científica The Lancet en 2004.



Luego hubo dos secuelas más de este estudio que se llamaron CRASH 2 y CRASH 3, todas centradas en trauma. Los resultados de estas también fueron reproducidos en artículos de la revista The Lancet en 2010 y 2019.



También está el registro de trauma cerebral con su complicación en la diabetes insípida que fue publicado en Neurocritical Care en 2020, una revista especializada en cuidado intensivo neurológico, y la más importante de esta área.



Además se han presentado trabajos en los congresos de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y en los congresos de Neurocritical Care Society. Esta línea de investigación ha hecho parte de trabajos de neuro-covid, tratando de describir y analizar las manifestaciones neurológicas del Covid-19 con el consorcio global GCS-Neurocovid, publicado en Neurocritical Care.



"La investigación en enfermedades neurovasculares es fundamental porque son una de las principales causas de incapacidad y muerte en el mundo, y hay muchos aspectos por conocer en su evolución para mejorar los tratamientos”.

Dr. Jorge Mejía Mantilla

Jefe de Cuidado Intensivo Neurológico

Uno de los médicos vinculado a estas investigaciones es el doctor Jorge Mejía Mantilla, jefe de Cuidado Intensivo Neurológico de la Fundación Valle del Lili, quien desde hace 25 años viene en una doble labor de atención clínica a pacientes e investigación.



El doctor Mejía resalta que gran parte del éxito con las investigaciones que se han realizado tienen que ver con los recursos que destina la Fundación Valle del Lili a sus profesionales para que desarrollen e investiguen adecuadamente.



“El recurso hay que entenderlo como el apoyo humano que destinan para que trabaje con los médicos interesados en desarrollar nuevos conocimientos. Es gracias a ellos que participamos en los estudios CRASH, siendo el número 2 el más grande. En este se reclutaron a pacientes de varios países del mundo para estudiar el uso de un medicamento en trauma y se encontró que era benéfico y tenía un alivio en los índices de mortalidad de quienes lo recibieron”, explica.



Actualmente, el doctor Mejía y su equipo de médicos investigadores, que se compone de cuatro intensivistas, dos neurólogos, una neurorehabilitadora, un neuropsiquiatra, cuatro enfermeras y un metodólogo, trabajan en otra línea de investigación que está centrada en estudiar cómo el coronavirus SARS-CoV-2 afecta el endotelio vascular, analizando en los pacientes su impacto en órganos distintos a los pulmones.



El doctor Mejía destaca la importancia de desarrollar nuevo conocimiento sobre enfermedades neurovasculares y ACV, debido al impacto positivo que pueden tener en la reducción de tasas de mortalidad y discapacidades en los pacientes que sobreviven.



En cuanto a las investigaciones durante la pandemia, “vimos cómo el Covid-19 provoca daño neurológico, generando interrogantes que se debían responder desde el punto de vista investigativo, por lo que desde marzo del 2020 se empezó a llevar un registro de los pacientes neurológicos con esta enfermedad para evaluar el efecto del virus. Esperamos tener resultados en dos años”, concluye.

La Línea de Investigación Neurovascular trabaja actualmente en un proyecto sobre el manejo agudo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea.