Cardiología No Invasiva, un servicio de vanguardia en la Fundación Valle del Lili

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Por esta razón, constantemente son requeridos estudios cardiológicos para prevenir, diagnosticar a tiempo y precisar tratamientos que contrarresten estas patologías. Precisamente, entre los servicios médicos especializados para conocer el estado cardiaco de las personas se encuentran los exámenes de Cardiología No Invasiva.



“Como su nombre lo indica, estudiamos el corazón y el sistema circulatorio sin invadir el cuerpo, para eso realizamos exámenes como la ecografía de corazón, en sus modalidades de ecocardiograma transtorácico, de estrés y transesofágico. Y realizamos otros estudios, como el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, de velocidad de onda y pulso, así como monitoreos electrocardiográficos y de presión arterial de 24 horas”, explica el doctor Carlos Enrique Vesga Reyes, coordinador académico de la Unidad de Cardiología No Invasiva de la Fundación Valle del Lili.



La disponibilidad de especialistas en cardiología, equipos tecnológicos avanzados, como también de una infraestructura adecuada para responder a todos los pacientes que requieren hacerse pruebas, estudios y exámenes, son indispensables para brindar una atención de alta calidad y eficiencia. En este sentido, la Fundación Valle del Lili acaba de inaugurar la nueva Torre 2, en su sede principal, en cuyo primer piso ya se encuentra en funcionamiento la renovada y ampliada Unidad de Cardiología No Invasiva.



Para el doctor Vesga Reyes, también especialista en medicina interna, cardiología y ecocardiografía, “esta nueva sede nos permite afrontar el crecimiento y la demanda actual, brindando a más población unos servicios de alta complejidad, con tecnología de punta y más comodidad, ofreciendo mejor acceso a las personas con movilidad reducida. Además, contribuye a tener mayor disponibilidad para desarrollar procesos académicos”.



El ecocardiograma es el estudio con menor riesgo de complicaciones para evaluar el estado del corazón y detectar enfermedades.

Entre las mejoras que tiene la nueva Unidad de Cardiología No Invasiva, se destacan las amplias salas de lectura con mejores equipos tecnológicos para visualizar los estudios y sus resultados, y con capacidad para la asistencia de estudiantes. Así mismo, ahora se cuenta con espaciosas salas de espera, así como más puntos de atención en ventanilla, con lo que se logra una mayor rapidez en autorizaciones y entrega de documentos. Esto se corresponde con salas de recuperación más amplias y mejor vigiladas, que garantizan realizar procedimientos más seguros. Igualmente, se instalaron más cubículos dotados de equipos, con más personal médico y asistencial especializado en cardiología, que incrementan la oportunidad de atención.



En cuanto a la tecnología, los especialistas en cardiología cuentan con un nuevo y avanzado sistema operativo que permite una mejor resolución y precisión en las imágenes del corazón y sistema circulatorio, que además está enlazado con el portal del paciente, donde en muy corto tiempo puede consultar los resultados y recibirlos en su correo electrónico.



La renovación de la Unidad de Cardiología No Invasiva se proyectó pensando en el crecimiento y la demanda de pacientes a 20 años, por lo que pasó de tener 6 cubículos de atención, a 12 actualmente. Es decir, el doble de capacidad. También posee 2 salas de ecocardiografía de stress, y otras salas independientes para ecocardiogramas y estudios Holter.



“De esta forma estamos preparados para ir aumentando la atención a más pacientes, que podrán acceder oportunamente al servicio, pero manteniendo los altos estándares de calidad”, asegura el especialista.



Antes de su renovación, este servicio se prestaba a 3.000 pacientes mensuales, aproximadamente, por lo que en la actualidad pueden recibir hasta 6.000 pacientes, una mejora que influye directamente en la rapidez para el agendamiento de citas.



Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, la Fundación Valle del Lili se ubica como una de las primeras instituciones de salud de la región con mayor capacidad de atención y calidad en Cardiología No Invasiva.