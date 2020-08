Los retos de la educación virtual en Cali por la pandemia

Alejandro Cabra Hernandez

Incluir la tecnología en los procesos educativos era en lo que estaba trabajando el país antes de la pandemia, pero a paso lento. El covid-19 aceleró el proceso de la educación virtual y de paso develó deficiencias en todos sus componentes.



Las instituciones educativas tuvieron que transformar la manera de enseñanza y de aprendizaje. Hoy, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia se enfrentan a nuevos retos con la virtualización.

Las clases se han visto obligadas a desarrollarse desde casa por medio de plataformas digitales, que si bien tienen virtudes, también, desventajas.



Durante estos cinco meses de haberse adentrado en el desafío de la virtualidad, ha quedado en evidencia la disparidad en acceso a internet en la población más vulnerable, así como la oportunidad de adquirir dispositivos tecnológicos que se puedan usar para procesos de aprendizajes y pedagogía.



De hecho, de acuerdo con un informe del Observatorio de Políticas Públicas (Polis), de la Universidad Icesi, el 28 % de los hogares en Cali no tienen acceso a internet y este porcentaje es mayor para los estratos bajos. En el estrato 1 menos de la mitad de los hogares tiene acceso a internet, solo el 47 % sí tienen; para el estrato 2 el porcentaje es de 67 %.



Las herramientas como computadores, tabletas o artículos tecnológicos para acceder a una conexión virtual también son escasos. Según los datos del Censo del 2018, solo el 54 % de los caleños tienen un computador de escritorio, portátil o tableta en el hogar y el 84 % de ellos tiene un celular inteligente.



También el acceso a internet público es precario. Así lo reflejan las cifras: el 13 % de los caleños tienen acceso a internet público gratis, la mayoría en las 40 zonas de WiFi gratis que incluyen ciertas estaciones del MÍO.



Es por esto que los especialistas consideran que el mayor desafío de la educación en la post-pandemia es la conectividad. “Sobre todo en los estratos más bajos va a ser un reto enorme para el sistema educativo, porque en este momento no tienen acceso a conectividad de internet, ni tampoco tienen las herramientas para poder conectarse un computador o una tablet, esos niños van a quedar con un rezago educativo importante. No se hace nada si tiene internet y no computador, se necesitan de las dos”, comenta Lina Martínez, directora de Polis.



Entre tanto, Martínez considera que otro desafío es la capacitación de docentes en este nuevo proceso de enseñanza. “Muchos profesores manifiestan no tener el suficiente conocimiento para enfrentarse a la educación online y es que esta tiene sus propias reglas y condiciones para los procesos pedagógicos”.



Por todo lo anterior, los expertos manifiestan inquietud por el desarrollo educativo de los niños y niñas de la ciudad. “La mayor preocupación en este momento es el modo en que el confinamiento ha exacerbado, ensanchado la brecha entre estudiantes de los sectores más empobrecidos y los de las clases medias y altas. Si ya era desigual antes, ahora sí es peor. Igualmente, preocupa la capacitación de los docentes en esta nueva realidad”, asevera Viviam Unás, jefa del Departamento de Pedagogía de la Universidad Icesi.

Estrategias a implementar

La pandemia implica repensar las estrategias educativas implementadas hasta el momento con el fin de minimizar las pérdidas de aprendizaje a través de la enseñanza a distancia.



Por ello, para garantizar que los estudiantes puedan seguir accediendo al sistema educativo durante la pandemia, los esfuerzos se deben centrar en brindar las herramientas de conectividad necesarias para asegurar que todos los niños (as) puedan seguir recibiendo las clases desde sus casas.



“En lo que se debe trabajar, y creo que en esto ha ayudado el sector privado es buscar la manera de cómo se les permite a los niños tener más uso de herramientas digitales como computadores, tablets; se tiene que buscar la forma de que esta tecnología que está disponibles en el colegio se les pueda prestar. Es importante ampliar banda ancha con actividades y puntos libres de internet”, considera la directora de Polis.



Precisamente, en este sentido, el secretario de Educación Municipal, William Rodríguez, dice que desde la cartera se está trabajando al respecto.



“Hemos creado la estrategia ‘Cali Educa en Casa’, buscando articular lo digital, lo virtual. Comenzamos a buscar cómo mejorar la conectividad, porque hay brechas enormes entre lo rural y lo urbano; entre los estratos bajos y los medios y altos. Estamos buscando recursos para poder comprar o recibir por donación dispositivos, un número importante de los estudiantes no tienen dispositivos estamos avanzando en esta línea. Para conectividad firmamos un contrato con Emcali por $1669 millones que nos permite esa conectividad, se pudo acceder a 50.000 ‘sim card’, 18000 de ellas con puerto USB, y estamos tratando de mantener la conectividad en las 349 nuestras sedes educativas”, cuenta el titular de Educación.



Asimismo, el funcionario resalta: “Los docentes están haciendo un esfuerzo grande para diseñar nuevas estrategias, metodologías, proyectos. Reciben capacitaciones”.



Incluso, las instituciones reorganizaron los procesos educativos para el segundo semestre, implementando proyectos interdisciplinarios y colectivos, “porque estamos tratando de mejorar los procesos pedagógicos con los estudiantes, ya que somos conscientes que, sobre todo, en julio la curva descendente fue muy preocupante, porque cada vez hay menos dinero para pagar planes de datos por parte de los padres de familia”, acotó el secretario Rodríguez.



Por su parte, la secretaria de Educación Departamental, Mariluz Zuluaga, coincide en que el mayor reto de la educación actual es la virtualidad, “llegar hasta los sitios más apartados, el 85,2 % de las instituciones del departamento son rurales”.



Desde la cartera, dice, se ha venido atendiendo varios frentes, como “la entrega de 40.000 tabletas digitales para fortalecer el proceso pedagógico en casa; en la conectividad también se ha trabajado con la entrega de 40.280 tarjetas ‘sim card’ para los estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle. Igualmente, se ha capacitado a 4000 personas en habilidades y competencias TIC y socioemocionales”.



De igual forma, la titular de cartera departamental concluye: “Para atender al 100 %, vamos a sumar a nuestros esfuerzos la respuesta del Valle a la campaña de donación de computadores, tabletas y celulares que estamos adelantando para responder al reto de pasar a la virtualidad en las aulas”.

Rol de la escuela

- "Los procesos de socialización están limitados, porque la escuela también sirve para aprender a socializar con sus pares”, dice Lina Martínez, directora de Polis.



Asimismo, agrega: “Los niños de estratos socioeconómicos más altos probablemente tienen padres con niveles educativos más altos y disponibilidad de tiempo, entonces van a estar expuestos a procesos educativos distintos al de los niños de estratos más bajos, en donde sus padres tendrán que salir a trabajar y no les podrán resolver dudas“.