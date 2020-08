El riesgo de accidente cerebrovascular en enfermos covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde marzo pasado, a causa del confinamiento derivado del Covid-19, muchos padres de familia han visto afectadas sus finanzas al no poder laborar o atender sus empresas debido a la cuarentena.



Por esta razón, los colegios de la ciudad implementaron una serie de estrategias económicas, logísticas y académicas para asegurar que los estudiantes terminaran su periodo escolar.



Dichos alivios han continuado ahora, cuando centros educativos están próximos a iniciar clases, en tanto que otros acaban de empezar.

Para algunos expertos, más que estrategias, lo que se ha hecho es un círculo de solidaridad frente a las situaciones que viven las familias en la actual emergencia.

Puede leer: ¿'Quemado' por sobrecarga laboral?, podría estar padeciendo este síndrome

Entendiendo que hoy, más que nunca, la relación colegio-padres se debe fortalecer, al igual que la ayuda mutua para enfrentar los cambios a los que los ha abocado la pandemia.



Así lo reflejan iniciativas como la de la Mesa Social del Colegio La Arboleda, conformada por madres de familia de la institución, las cuales elaboraron un directorio empresarial en el que figuran “restaurantes, comercializadoras, fundaciones, moda, salud y belleza, asesorías (financieras, legales, entre otras) y venta de alimentos”, explicó Saidy Habib Martínez, una de las integrantes de la Mesa. Expresó que vieron que una de las formas de ayudar era “comprando y vendiendo lo que hacemos o producimos”, y que la idea ha tenido gran aceptación, pues hay más de cien padres de familia que hacen parte de este directorio.

A continuación, varias de las estrategias diseñadas por los colegios, que dictarán las clases de manera virtual hasta tanto el Gobierno disponga el regreso bajo el modelo de alternancia.

Las clases en el Colegio Colombo Británico se iniciaron el 12 de agosto, pero, dependiendo de los cupos, los padres pueden realizar el proceso de admisión para sus hijos.

Beneficios para hermanos

​

El Colegio Franciscano de Pío XII diseñó un paquete de beneficios con descuentos para familias con tres hermanos estudiando en el centro educativo, así como para hijos de egresados y estudiantes que ingresen a preescolar.



De acuerdo con Katherine Martínez, líder de Mercadeo y Admisiones, existen igualmente incentivos económicos que aplican para los niños y niñas que provengan de los jardines infantiles con los que tienen convenio: Aozora, El Palacio de los Sabios, Mi Casita Encantada, Sueños Tashlin, Armonía, Chicos del Futuro, Estimulemos, Wonder Time, Pinturitas, Guaduales, Piruetas, Mirringa Mirronga, entre otros.

Por su parte, el Colegio De la Sagrada Familia inicia clases el 1 de septiembre y mientras tanto, las matrículas continúan este mes de agosto. La institución mantuvo el costo en pensión e hizo ajustes en la lista escolar para minimizar gastos. También tiene descuentos en pensión por matricular hermanas, por estudiantes referidas y por pago anticipado.

Datáfonos en las viviendas

​

En el Colegio La Arboleda se determinó un fondo económico, para lo cual se definió una serie de requisitos con diferentes posibilidades. Se establecieron tres líneas: una fue el acceso a descuentos en abril, mayo y junio; en la segunda, el apoyo fue un descuento en la matrícula de 2020- 2021 y la tercera línea fue la financiación sin intereses en 2020 en la matrícula.



Desde marzo se congelaron intereses de mora a quienes no tuvieran la posibilidad de pagar. Otra ayuda consiste en ir con datáfonos a las viviendas para que los padres paguen sin salir de casa.

Descuentos y pagos por cuotas

​

En el Jardín Tía Nhora y Liceo Los Alpes, las matrículas van hasta el 20 de este mes y el valor se diferirá en 5 cuotas entre agosto y diciembre, sin ningún incremento de la misma y no cobran intereses a quienes tengan mora en marzo, abril, mayo y junio. Además, concedió un descuento en pensión del 10 % en mayo y junio para quienes pagaron en los primeros 15 días del mes.



A la lista se suman los preescolares Tayana y Entrevalles y los colegios Tacurí y Juanambú. María Mercedes Gordillo, directora del Preescolar Aspaen Entrevalles, aseguró que han otorgado becas y no incrementaron las tarifas de pensión y de matrícula.



Asimismo, quienes lo requieran, pagarán la matrícula en tres cuotas mensuales sin interés. Las ayudas se suman a alivios concedidos en abril, mayo y junio. Las matrículas siguen abiertas, aunque acaban de iniciar el año lectivo.



En cuanto al Colegio Bilingüe Diana Oese, desde abril viene concediendo descuentos que ascienden al 55%. La rectora, María Esperanza Rivas, agregó que el 1 de septiembre iniciarán clases y que aún hay padres pendientes por matricular a sus hijos, debido a la situación económica, por lo cual ofrecen un 15% de descuento por este concepto.



En el caso del Colegio del Sagrado Corazón Valle del Lili, además del no incremento en las pensiones, han hecho ajustes en la lista de útiles y textos escolares. La institución iniciará nuevo periodo escolar este 26 de agosto.



Un aspecto que no descuidan las instituciones educativas, sobre todo en esta época de confinamiento, es mantener muy bien informadas a las familias. De ahí que el Colegio Colombo Británico disponga de espacios en línea como ‘Conexión Colombo’, que consiste en conferencias (webinar) en las que el rector, Nicholas John Reeves, les explica a los padres cuáles deben ser los protocolos de bioseguriad cuando vuelvan al colegio y cómo optimizar las herramientas virtuales, entre otros temas de interés.

Todos tienen claro que el covid trajo cambios inéditos y que ahora la palabra clave “es flexibilidad, y eso significa llegar a acuerdos constantemente”, puntualizó el rector del Colegio La Arboleda, Germán

Ernesto Nieto Collazos.