Método Steam que fomenta la creatividad e innovación en la educación

María Teresa Arboleda Grajales

La creatividad y la innovación son pilares en la vida de los humanos, razón por la cual en niños y jóvenes estas habilidades deben ser impulsadas y enseñadas dentro de los procesos educativos y de formación, de modo que se despierte en los estudiantes la curiosidad, la originalidad y la confianza en ellos mismos.



Un medio para lograrlo es STEAM, un método que articula distintas áreas de la educación tradicional y que fomenta la creatividad y la innovación.

De acuerdo con Rosita Caro, directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, de Bogotá, “desde hace varios años se ha considerado que la innovación estaba relacionada únicamente con la interconexión de actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con lo cual se desarrolló el modelo educativo STEM, por su acrónimo en inglés.



Sin embargo, recientemente se ha empezado a incluir en estas actividades la letra ‘A’, perteneciente a las artes, lo que llevó a la aparición del método STEAM. Esto ha permitido fomentar la creatividad en los procesos de enseñanza de las ciencias”.



Según Mohamed Hassain, maestro del Colegio Hacienda Los Alcaparros, STEAM no es una materia nueva, lo que se busca es aplicar esta metodología a las áreas que ya están siendo enseñadas, de manera que logren transformarse.



“Es una metodología de enseñanza que promueve el pensamiento crítico y la solución de problemas a través de la indagación. También se diferencia del modelo STEM, pues al estar asociada a las artes, lo que nosotros queremos es que la estética tenga valor dentro de un producto”, explicó.



Resolución de problemas

STEAM se caracteriza por impulsar el pensamiento crítico y el análisis en los niños y jóvenes, permitiendo así formar seres humanos con la capacidad de dar respuestas de forma rápida y efectiva a una problemática.



Alejandro Tobón, rector del Colegio Freinet de Cali, asegura que este modelo ha estado presente en esta institución y se ha ido fortaleciendo, pues buscan que el estudiante sea el centro del proceso educativo, y que sea él mismo quien tenga la oportunidad de hacerse preguntas y encontrar las respuestas.



“En el colegio estamos convencidos de que la construcción de conocimiento no puede ser un componente lineal docente-estudiante, sino que el estudiante en su acercamiento al mundo construye conocimientos diversos. Además, articular las áreas con la investigación también nos ha permitido tener un modelo activo humanista centrado en la capacidad de creación y resolución de problemas como eje central del conocimiento”, agregó Tobón.



Por otro lado, Hassain explicó que en el colegio donde enseña se trabaja en distintos proyectos basados en este método, uno de esos está enfocado en ayudar a las personas que padecen artrosis, una enfermedad degenerativa que produce la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones.



“Los niños deben estudiar habilidades e indagar por qué se produce la artrosis y cómo se ayuda con esta metodología a solucionar el problema que tienen las personas que padecen este mal de no poder apretar los objetos que desean utilizar.



Todo esto implica la ciencia de los materiales, cómo se manipulan, las medidas exactas que deben tenerse en cuenta y la estética de lo que se vaya a desarrollar para que sea un producto llamativo”.



Agregó que, a través de este tipo de proyectos se desarrollan criterios para resolución de problemas, lo que no existía, porque la educación se basaba en la teoría o cátedra en lugar de la práctica. Con STEAM se busca cambiar y crear competencias en niños y jóvenes que les sean útiles en su vida.



Por su parte, Elsy Jordan, rectora del Colegio Lauretta Bender, de Cali, comentó que desde el año 2016 han trabajado en la implementación de este modelo y que se encuentran a la espera del regreso a las clases presenciales para seguir fortaleciendo el trabajo STEAM como una metodología que impulsa el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación, las habilidades tecnológicas, entre otras competencias que son requeridas para enfrentar los retos del siglo XXI.

Aprender haciendo

El profesor Hassain manifestó que en cualquier carrera esta metodología ayuda. Si es el caso de un médico con un paciente enfermo, primero se preguntan los síntomas; luego se hace el análisis o las pruebas; se piensa en una posible cura o tratamiento y luego se ve si funciona y si no, se hacen las respectivas modificaciones, pero siempre se piensa en distintas soluciones al problema.



Luis Miguel López, maestro de inglés de un colegio bilingüe de Cali, aseguró que la implementación de este tipo de modelos como STEAM resultan útiles para diferentes circunstancias y que se diferencia de la educación tradicional, pues al brindar herramientas basadas en la creatividad y el pensamiento crítico, a la hora de lanzar a los estudiantes a la vida real se podrán desempeñar sin ningún inconveniente.



“Con este modelo el conocimiento adquirido en áreas básicas deja de enfocarse solamente en la teoría y se convierte en práctico y útil para la vida del estudiante al ser aplicable, y se deja a un lado la tradicional visión de aprender por aprender y se llega al aprender para hacer”.

Además, López rescata la importancia de que los maestros empiecen a aplicar este modelo.



“Es necesario porque nosotros como maestros tenemos muy arraigados los modelos tradicionales con los que fuimos formados, los cuales se basaban en la retención de información. Es muy importante que como maestros estemos al pendiente de nuevos procesos como lo es el STEAM, que permitan movilizar el aprendizaje a uno más práctico y real”, aseguró.



El arte, incluido

De acuerdo con el docente Mohamed Hassain, del Colegio Hacienda Los Alcaparros, de Bogotá, integrar las artes con las demás áreas es relevante en el método STEAM porque hay casos en el mundo en donde se evidencia la importancia de la estética al desarrollar un producto.



Y pone de presente lo que sucedió con Nokia, que fue reemplazada de cierta manera por la compañía Apple, porque esta última llevó al mercado diseños exclusivos y hermosos que iban de la mano con la tecnología y hacían que las personas se sintieran cómodas al usar sus dispositivos.



Emplea una metodología basada en proyectos, lo que permite que los estudiantes profundicen sobre un tema en el que están interesados, lo que hará que se aumente la curiosidad por involucrarse en la solución del problema, trabajando por construir resultados tangibles y reales.

El arte es fundamental para fomentar la creatividad: A través del dibujo, la escultura, la pintura, entre otros, los niños desarrollan diseños en donde los límites son su imaginación.



Trabajo en equipo: Este permite conocer nuevas ideas, tomar decisiones y negociar en el caso de que existan diferencias, obteniendo así mejores resultados.



Se impulsa la capacidad de proponer nuevas ideas, pues se invita a los niños a proponer cosas diferentes y novedosas perspectivas.

El estudiante se convierte en el protagonista de su proceso activo de aprendizaje, ya que no se trata de memorizar o repetir información de forma mecánica, sino que se crea el conocimiento desde las experiencias.

La metodología prueba y error es importante para mitigar la ansiedad y la falta de confianza de los alumnos en sí mismos. La inseguridad disminuye la motivación y las ganas de aprender.



Las disciplinas STEAM les inculca que deben ir más allá de repetir lo que el docente está haciendo y que no experimentarán consecuencias negativas por intentos fallidos.