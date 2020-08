Deserción universitaria en Colombia crecería 24% este semestre, según Work University

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El 20.8% de los estudiantes afirmaron que no se matricularán pues no quieren continuar las clases de forma virtual

Sebastián Obregón, director de WorkUniversity, plataforma de empleo juvenil, reveló que según un sondeo a más de 1.400 estudiantes universitarios, tecnólogos y técnicos, 1 de cada 10 alumnos no se matriculará para el segundo semestre del año 2020.



Obregón así lo señaló a Caracol Radio, quien indicó que según la encuesta, las razones por las que los estudiantes no accederán a los centros educativos se deben principalmente a motivos económicos (62.5%).



Además, el 20.8% de los estudiantes afirmaron que no se matricularán pues no quieren continuar las clases de forma virtual, y el 12.5% porque carece de internet o computador para la educación en línea.

De los encuestados, 80% volvería a la educación superior para el año 2021. Sin embargo, el 20% de los jóvenes afirmaron que abandonarían los estudios de forma indefinida.



Los estudiantes encuestados estaban entre las edades de 18 y 26 años, siendo los jóvenes entre 20 y 23 años los que más abandonarán las instituciones educativas durante el segundo semestre del año en curso (40.5%).