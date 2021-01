¿Cómo lograr un puntaje perfecto en el Icfes?, así lo hicieron estos dos jóvenes

Erika Mantilla

Por esa hazaña académica que lograron, inédita en la historia de Colombia, los tres estudiantes que obtuvieron el máximo puntaje (500 sobre 500) en las Pruebas Saber 11 en 2020, Calendario A, fueron homenajeados por el presidente Iván Duque, quien les impuso la Condecoración Simón Bolívar en la Orden de Caballero, en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa de Nariño y en la que estuvo acompañado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



Los bachilleres Luis Ángel Vargas Peña, de la Institución Educativa Yaaliakeisy, de Puerto López, Meta; Andrea Lorena Cárdenas Quirós, de la Institución Educativa New Cambridge, de Floridablanca, Santander, y Alejandro de Jesús Salas, de la Institución Alexander Von Humboldt, de Barranquilla, por su gran desempeño académico podrán acceder a Instituciones de Educación Superior a través de fondos como el de Mejores Bachilleres, el Programa Generación G y el programa de becas Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, tal como lo informó en la velada del pasado martes la jefe de la cartera de Educación.



Luis Ángel Vargas y Alejandro de Jesús Salas podrán cubrir el ciento por ciento del valor de la matrícula en Instituciones de Educación Superior públicas o privadas acreditadas en alta calidad o con al menos el 25 % de sus programas acreditados, gracias a que cumplen con las condiciones para acceder al Programa Generación E a través del componente de Excelencia. También se les otorgará un apoyo hasta por 3 SMLV (salarios mínimos legales vigentes) para gastos académicos y de sostenimiento.



Andrea Lorena Cárdenas podrá acceder a una beca del programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, para estudiar en cualquier universidad pública o privada del país.



Los tres estudiantes también tienen a su disposición la beca del Fondo Mejores Bachilleres que otorga hasta el ciento por ciento del valor de la matrícula para cada periodo académico a los 50 mejores estudiantes de grado 11 del país para acceder a instituciones de Educación Superior públicas. Este fondo también brinda un subsidio de sostenimiento de uno a cuatro salarios mínimos dependiendo de la Institución de Educación Superior y el lugar de residencia de los estudiantes.



¿Cómo se prepararon para lograr un puntaje perfecto estos jóvenes? Dos de ellos se lo cuentan a El País:

"Que llegue una lluvia de becas"

Conserva la esperanza que a raíz del puntaje perfecto que obtuvo en las Pruebas Saber 11 le llegue “una lluvia de becas” que le posibilite cumplir su sueño de estudiar Medicina en una de las universidades mejor calificadas del país y que le permita, como ella lo asegura, “mostrar todo mi potencial”.



Ella es Andrea Lorena Cárdenas Quirós, de 18 años, bachiller del Colegio New Cambridge, de Floridablanca, Santander, quien sostiene que su puntaje de 500 sobre 500 posibles “no fue una sorpresa, porque fue algo para lo que me venía preparando, trabajé por eso, le puse toda mi disciplina y empeño”.



Con entusiasta voz le comentó a El País que la preparación para el examen estatal no solo fue en el último año, “viene desde el kínder prácticamente”, afirma, porque esta prueba evalúa las habilidades y capacidades que uno ha venido desarrollando durante toda su trayectoria académica.





Una de los tres bachilleres de Colombia que obtuvieron un puntaje perfecto en las pruebas Saber Pro. Foto: Especial para el El País

“Ya en el último año fue más intensivo, con un curso de Preicfes que empezó en décimo grado, al cual asistíamos entre semana en el mismo colegio y algunos sábados íbamos en la mañana hasta las doce del día y los domingos presentábamos simulacros con el asesor académico Milton Ochoa”.



Asegura esta joven a quien le encanta bailar – sigue tomando clases de ballet, ahora de manera virtual--, leer novelas, y textos en los que se les haga críticas a la sociedad, que no siente ningún temor por las expectativas que pueda generar en los demás el hecho de haber obtenido un puntaje excelente en las pruebas Icfes, “yo estoy concentrada es en mi futuro profesional, en mi carrera, en lograr mis sueños y en trabajar por ellos fuertemente”.



Actualmente, como consecuencia de la pandemia, sus padres Fabio Alberto Cárdenas ( mecánico en el área de hidrocarburos) y Luz Rocío Quirós (ejecutiva comercial) están desempleados. “La situación está difícil”, reconoce la joven, por eso anhela que la Alcaldía de su municipio le otorgue una beca del ciento por ciento durante toda su carrera, “que cubra todo, hasta su manutención, porque yo he hecho muchos esfuerzos y sacrificios para llegar hasta donde he llegado”.



Por último, Andrea Lorena les deja un mensaje a jóvenes, que, como ella, quieren lograr un buen puntaje en las Pruebas Saber 11: “que sueñen en grande, que trabajen por esos sueños, que luchen cada día por ellos; que hagan más de lo que les piden, ese esfuerzo extra es fundamental. Que organicen muy bien su tiempo, que tengan sus objetivos y metas claros, que se enamoren de la lectura, que la amen, porque esta actividad es fundamental para generar un pensamiento crítico”.



“Es un gran resultado, una hazaña”

Luis Ángel Vargas Peña, de 16 años, asegura convencido que él sabía que le iba a ir bien en las pruebas Saber 11 (Icfes), porque se había preparado muy bien, sin embargo, comenta, realmente esperaba obtener 450 puntos, “pero sacar 500 nunca se me pasó por la cabeza, eso es un gran resultado, es una hazaña”, expresa de manera divertida.



Cuando buscó en la página del Icfes el pasado 16 de enero para saber sus resultados y vio que obtuvo el puntaje perfecto, comenta entre risas, sintió “una alegría muy grande, casi no me lo creo, mejor dicho, estaba sorprendido, me temblaban las manos”.



Este bachiller de la Institución Educativa Yaliakeisy, ubicada en la vereda La Leona, del municipio de Puerto López, en el resguardo indígena de grupos Nozawa y Piapoco, en el departamento del Meta, manifiesta que estudió con gran dedicación durante un mes antes de las pruebas.



Asegura que todos los días leía, estudiaba, hacía simulacros y buscaba videos sobre cómo prepararse para los exámenes. Se asesoró, por ejemplo, viendo el Canal de You Tube ‘Clases con Juan’ para reforzar áreas del conocimiento.

Uno de los tres bachilleres de Colombia que obtuvieron un puntaje perfecto en las pruebas Saber Pro. Foto: Especial para el El País

“Comencé estudiando unas horas diariamente y en los últimos días que faltaban para presentar las pruebas me la pasaba estudiando, especialmente inglés”, señala este joven que vive en el campo, es hijo único y ayuda a su mamá y a sus abuelos en las labores propias de su entorno.



Cuando tiene tiempo libre le apasiona leer, jugar con el celular o jugar microfútbol.



Ahora quiere estudiar ingeniería de sistemas en una excelente universidad. Entre las que llaman su atención están la Universidad de los Andes y la Nacional , de Bogotá, o la EAFIC, de Medellín.



Por su buen desempeño en las pruebas Saber 11 el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le ofreció apoyo económico y “me dio la opción de elegir cualquier universidad del país y la carrera que quisiera”. La Universidad de Los Andes ya lo contactó para tenerlo como uno de sus alumnos.



A los futuros bachilleres les aconseja que se preparen para esta prueba que “es un examen exigente”, que no dejen nada al azar. Que no estudien solo la última semana para prepararse sino con mucho tiempo de anticipación. Que empiecen a leer lo que les guste y lo conviertan en un hábito y luego, comiencen a hacer simulacros para familiarizarse con la prueba.



De acuerdo con su mamá Ángela Peña, el puntaje perfecto que obtuvo su hijo fue una compensación a todo el esfuerzo que él hizo para estudiar, más, siendo un estudiante del campo, de la zona rural, con muchas limitaciones. Pero él, dice la progenitora, se mostró siempre juicioso y concentrado en sus estudios, eso le permitió tan excelente resultado.



Una de las limitaciones de Luis fue no contar siempre con un buen servicio de internet, por eso, pensaba decirle al Presidente en su cita del pasado martes, que ayudara a las instituciones educativas, especialmente a las ubicadas en zona rural, a contar con un buen acceso a la red.



Creo que el acceso a internet es importante implementarlo en las zonas rurales para investigar los trabajos y mejorar las diversas áreas del conocimiento de los estudiantes, reflexiona.



Otra de las limitaciones que tuvo durante sus años de bachiller fue su desplazamiento al colegio. Luis explica que desde la primaria y hasta noveno le iba bien en el colegio, casi nunca faltaba a las clases y ocupaba los primeros puestos. En décimo grado cambió de institución y “se me dificultó mucho la ruta escolar por varias razones, entre ellas, teníamos que pasar un río y a veces se crecía al nivel que el carro no podía atravesarlo. También, por el mal estado de la camioneta de la ruta escolar, cada rato se quedaba varada o se le pinchaba una llanta. Debido a todo eso mi desempeño bajó y mis notas quedaban en promedio básico. Luego en undécimo volví a mejorar mi desempeño académico con ayuda del internet, sostiene complacido.

Datos

Para el 2021 Generación E ofrecerá 84.100 oportunidades para acceder a educación superior. Serán 80.000 por el componente de Equidad y 4100 por el componente de Excelencia.



Estos se sumarán a los 163.000 jóvenes provenientes de 1107 municipios del país que a la fecha ha beneficiado el programa.



Los bachilleres colombianos en el año 2020 identificados como “potenciales beneficiarios- candidatos” con un puntaje igual o superior a 351 en las pruebas y corte establecido para el Sisbén, se pueden postular al programa en el componente de Excelencia hasta el 25 de febrero.



Deben ingresar a la página del Icetex.