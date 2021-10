'Cartografías para la paz', la iniciativa que busca reconciliar desde las aulas de clase

“Yo creo en la paz, en que la paz es posible desde la educación con los niños; porque son las futuras generaciones las que deben empezar a creer en un cambio, además de conocer la historia de todos los sucesos que se han presentado en el país, para que no se vuelvan a repetir”, enfatizó Martha Isabel Castañeda, docente de aula.



Castañeda es profesora en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón Chambimbal en Buga, Valle del Cauca, y hace parte de la iniciativa trabajada por el semillero de investigación del Politécnico Grancolombiano para la reconstrucción del tejido social en zonas vulnerables golpeadas por la violencia en Colombia llamada “Cartografías para la paz”.



Este proyecto tiene como objetivo dar cuenta los conflictos que atraviesan las escuelas, “los conflictos que reconocen los docentes en municipios y veredas del país que son blanco del conflicto; desde el rastreo de las experiencias de vida y los territorios azotados por la violencia”, expresó Doris Lised García, Coordinadora del Programa de Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano.



“La gente piensa que la paz es un tema de moda o que el conflicto termina cuando se silencien los fusiles o paren los actos de violencia. Desde una mirada muy crítica sobre lo que es la paz y la conflictividad social, ‘Cartografías para la paz’ pretende hacer ver que la construcción de la paz sea una constante y una necesidad para todos los colombianos por que la paz es más que el silenciamiento de la violencia, sino que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social”, puntualizó la docente García.

En el Valle del Cauca se identificó que incrementó el fenómeno de la violencia juvenil traducido en el contexto urbano en términos de delincuencia juvenil y venta de estupefacientes.

Y es que “estas comunidades en muchas ocasiones están aisladas y normalizan la falta de oportunidades del sector porque es lo que siempre han vivido y lo único que conocen”, aseguró Castañeda.

En este sentido, durante los meses de octubre y noviembre, un equipo de docentes y 15 estudiantes de último semestre de la Escuela de Educación e Innovación del Politécnico Grancolombiano, pertenecientes al semillero de investigación, se darán cita con 70 docentes del área de Ciencias Sociales de Tolima, Antioquia y Valle del Cauca para desarrollar una serie de talleres.



En primera instancia se trabajará la temática de imaginarios de paz y en segunda instancia la construcción de las cartografías para la paz como objetivo para la implementación de estrategias que conlleven a la reconstrucción del tejido social.

Lea también: Los pilos de la Icesi que la 'rompieron' en la final del mundial universitario de programación



“Es necesario construir paz y tejido social en las zonas del país donde generalmente no llega la ayuda por parte del Gobierno, y donde la gente ignora que tiene acceso a algunos recursos y como no lo sabe, no los reclama; nosotros como docentes tenemos ese papel de involucrar a los estudiantes y a los padres de familia en este tipo de proyectos que buscan construir paz y defender los derechos humanos “, enfatizó Castañeda.



Parte de esta investigación preliminar arrojó que en Colombia se recrudeció la violencia en 2020 y en lo que va corrido de 2021, con la activación de grupos paramilitares en ciertas zonas del país y la persecución a docentes con amenazas y panfletos.



Una de las zonas más afectadas es Santa Rosa de Osos (Antioquia) en donde se ha incrementado las amenazas y asesinatos a docentes por parte de grupos paramilitares. Donde las autoridades policiales no han logrado controlar la situación.



“A través de un rastreo hecho por los quince estudiantes del semillero en Córdoba, Santander, Tolima, Valle del Cauca y en Antioquia, se pudo identificar que en el Valle del Cauca hubo un incremento del fenómeno de la violencia juvenil traducido en el contexto urbano en términos de delincuencia juvenil y venta de estupefacientes”, expresó García.



El Politécnico Grancolombiano refiere que a futuro ‘Cartografías para la paz’ apunta a publicar las experiencias de los profesores sobre el trabajo en construcción de paz de las instituciones identificadas y poder articular actividades conjuntas con miras la posibilidad de focalizar un grupo más grande de instituciones educativas como una etapa B del proceso de acuerdo con los resultados que se obtengan con esta experiencia.



“Pretendemos reconocer la mirada desde los profesores con lo que pasa en sus zonas considerando que la escuela es un escenario de construcción de paz”, concluyó García.



De acuerdo a la investigación preliminar, en Colombia se recrudeció la violencia en 2020 y en lo que va corrido de 2021, con la activación de grupos paramilitares y la persecución a docentes con amenazas.

Programación



Estas son las fechas y lugares de los talleres:



Octubre 17,18,19,20; tendrá lugar en la Institución Educativa Arturo Mejía e Institución Educativa Técnica Camila Molano en Venadillo y Lérida (Tolima).



Octubre 24,25,26,27; tendrá lugar en la Institución Educativa San Juan Nepomuceno y CER San Juan de Aquitania sede Miraflores en Itagüí y San Francisco (Antioquia).



Noviembre 1,2,3; tendrá lugar en la Institución Educativa San Francisco Javier en Cali (Valle del Cauca).