Ampliarán cupos en universidades públicas del suroccidente colombiano

El Sistema de Universidades Estatales u Oficiales (SUE) del Pacífico, fue creado por la Ley 30 de 1992 para elaborar planes periódicos de desarrollo institucional. Este reúne a un grupo de 7 universidades colombianas del suroccidente del país conformadas por: Nacional Sede Palmira, del Pacífico, de Nariño, Unicauca, Univalle, Amazonas y Autónoma Indígena Intercultural.



Estos centros educativos pondrán a disposición toda su capacidad e infraestructura para avanzar en el propósito nacional de ofrecerles a más jóvenes colombianos la oportunidad de formarse profesionalmente.



"Las universidades del SUE Pacífico tenemos la voluntad de participar activamente en la ampliación de cupos en la propuesta de nuevas plazas para los estudiantes como lo establece la política del presidente Petro y del Gobierno nacional para aumentar en los próximos años medio millón de cupos de estudiantes y pasar de unos 2.4 millones que hoy están matriculados en el sector de educación superior a unos 2.9 millones de estudiantes", expresó Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle.



El profesor Varela recordó que en el caso de la Univalle desde hace un tiempo atrás ha venido mejorando sus indicadores en términos de estudiantes que se incorporan a la oferta de cupos: "Estamos cercanos a los 34 mil estudiantes y tenemos cerca de 30 mil matriculados en pregrado, más de 18 mil en Cali y más de 13 mil en las sedes regionales".



Por lo tanto, la Universidad del Valle ha previsto un incremento de entre 4000 y 5000 estudiantes en los próximos años en el Sistema de Regionalización, incluidos los nodos que se han extendido a varios municipios.



Con la educación nocturna universitaria también se buscará una ampliación de cupos tanto en modalidad presencial en Cali como en educación virtual a distancia o educación dual. "Es una modalidad que estamos en proceso de fortalecimiento con las experiencias y los aprendizajes de la pandemia para transformar en una oferta importante en los próximos años varios programas académicos”, resaltó el académico.



Además, se espera contribuir con más cupos en los posgrados flexibilizando los mecanismos y definiendo un sistema más integral.



Comentó que las demás universidades del suroccidente colombiano han presentado también sus propias estrategias. "Ese es un trabajo de terreno por así decirlo y el Ministerio de Educación está conversando con las universidades en los distintos territorios: la costa Caribe, en el Eje Cafetero, Antioquia, Cundinamarca, en el Oriente y todas las demás regiones”.



Asimismo, explicó que cada universidad pública en el país tiene su autonomía en cuanto a la decisión de ampliar cupos y no el Gobierno. "Una decisión de ampliación de cupos se basa en la autonomía universitaria, no se trata de que el Gobierno dé una orden y esa orden se cumpla, sino de que cada universidad tome decisiones en su autonomía teniendo en cuenta sus capacidades, su presencia en los territorios, las modalidades de formación que han definido desde cada proyecto educativo institucional de cada universidad pública y que además, se definan los aspectos financieros".



Al respecto resaltó que, parte importante de este ejercicio es definir cuánto se necesita en términos de más recursos de capitación -costo per cápita de los nuevos estudiantes- según las distintas modalidades de estudio que elija cada alumno. "Ese costo per cápita incorpora aulas, nuevos espacios, mejoramiento de la infraestructura, generación de nuevas edificaciones, conectividad digital para hacer convergencia entre la presencialidad y la virtualidad”.



Finalmente, el rector de la Universidad del Valle advirtió sobre la necesidad de tener más profesores. "El tema de la planta profesoral lo vemos desde las universidades públicas como un componente muy importante del proceso así que estamos muy comprometidos en la conversación nacional porque estos elementos irán al Plan Nacional de Desarrollo en el campo especifico de lo que es educación y la educación superior y también podrán ser incluidos en la reforma de la Ley 30 de 1992".



"Este lapso, de aquí a junio, es de definiciones para que en el Plan Nacional de Desarrollo, en una reforma del marco legal de las políticas de educación, el Gobierno defina. con el esfuerzo y compromiso de cada una de las universidades, para avanzar en la meta de lograr que tengamos más de medio millón de nuevos cupos en los próximos cuatro años", concluyó el directivo.