Sura convocó a asamblea extraordinaria para definir los conflictos sobre la OPA 

El Grupo de Inversiones Suramericana convocó a asamblea extraordinaria para el próximo miércoles 20 de abril sobre las 8:00 a.m. en el Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos de Medellín. En dicho encuentro se discutirán los conflictos de interés e inhabilidades con que cuentan los miembros de la Junta Directiva para decidir sobre la OPA presentada por el Grupo Gilinski sobre Nutresa.



Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. La información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la web

de la compañía.



Grupo Nutresa ya hizo lo propio al citar a todos sus socios el próximo jueves 21 de abril, a las 8:00 a.m., en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, en Medellín con el fin de saldar la misma discusión para que posteriormente sea resuelta la solicitud de compra por parte del empresario caleño y nuevo integrante del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.



El periodo de aceptación de OPA durará 12 días hábiles e irá hasta el 25 de abril, aunque si el oferente así lo desea, podrá extender este plazo hasta completar 30 días hábiles, lo cual llevaría el tiempo de compra hasta mediados de mayo.



La nueva oferta por la multilatina de alimentos busca entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.486, lo cual representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.



En el caso de la compañía de seguros e inversiones, el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.294. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.



En caso de querer salir de su participación podrá acercarse a su comisionista de bolsa de preferencia y manifestar su intención. Los gastos en los que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por su cuenta. Por ejemplo, la contratación de una firma implicará un pago de comisión a cargo del propietario de las acciones, la cual está gravada con un IVA de 19%.



Sin embargo, el oferente acordó con Servivalores GNB Sudameris, Acciones y Valores S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial Colombia, pagar las comisiones correspondientes a las aceptaciones adjudicadas en los términos acordados entre dichas sociedades comisionistas y Gilinski.