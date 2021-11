Segundo Día sin IVA es hoy: consejos para 'sacarle el jugo' y cuidar su dinero

Miles de familias colombianas tienen la posibilidad de anticipar hoy la compra de su aguinaldo en la segunda jornada del día sin IVA que se extenderá hasta las 11 y 59 de la noche.



El comercio organizado del país estima que las ventas podrán llegar a unos $6 billones, representadas principalmente en electrodomésticos, equipos celulares y de cómputo y vestuario.



Tal como se presentó en la primera jornada del día sin IVA, el pasado 28 de octubre, en esta oportunidad, los usuarios podrán hacer sus compras con dinero en efectivo, que fue el medio de pago más usado. Cerca del 40% de las ventas se hicieron con papel moneda.



Le siguieron las compras con tarjetas de crédito y débito y a través de las aplicaciones.



Líderes del comercio y autoridades de Policía recomiendan a los colombianos tomar todas las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de hurtos, especialmente cuando hagan uso de las plataformas digitales y compras con dinero plástico.



De igual manera, la Secretaría de Salud de Cali reiteró el llamado a los consumidores para que no bajen la guardia con las medidas de bioseguridad dentro y fuera de los establecimientos comerciales: uso permanente del tapabocas, distanciamiento físico y manejo de gel antibacterial o alcohol.



Es importante destacar que, si bien no es una obligación, las autoridades de salud también recomiendan a los usuarios que porten el carne de vacunación (así no tengan el esquema completo de las dos dosis de la vacuna).



“Necesitamos que todos hagamos un esfuerzo para evitar que aumenten los casos de contagios por covid. En la ciudad no estamos acercando al 70% de la población vacunada, así que no pongamos en riesgo nuestra salud y la de los demas”, expresó Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco en el Valle del Cauca.

Para tener en cuenta

- Es necesario evaluar muy bien cómo aprovechar el dinero comprando las cosas que son necesarias. Adelantar las compras de los útiles escolares, el vestuario o los juguetes para Navidad puede ser una buena decisión ya que de acuerdo con los pronósticos de los economistas se avecinan alzas en estos productos, debido a la crisis que atraviesa el comercio mundial por la falta de contenedores, de insumos y de medios de transporte.



- Evite ser víctima de fraudes y estafas en cajeros automáticos o al hacer uso de los canales electrónicos de su banco.



- En cajeros, utilice preferiblemente los internos o en centros comerciales.



- No retire grandes cantidades de dinero en efectivo.



- Antes de usar un cajero automático asegúrese que no tenga elementos extraños en el teclado, pantalla y ranura para insertar la tarjeta o en la de salida de los billetes.

- En lo posible realice sus compras con tarjetas débito o crédito u otro medio electrónico y disminuya el uso del efectivo.



- No pida ni acepte recibir ayuda de terceros cuando esté haciendo sus operaciones en el cajero.



- En operaciones virtuales, tenga en cuenta que el banco nunca llama para solicitarle sus claves o realizar actualizaciones de seguridad.



- No de información confidencial por teléfono, correo electrónico o redes sociales.



- No descargue información de remitentes desconocidos, ni acceda a entrar a páginas que son sospechosas.



- Ingrese siempre a su entidad bancaria, digitando en su navegador el nombre de la página.



- Verifique la seguridad de los sitios donde efectúa transacciones como compras, pagos o transferencias siempre deberá tener la imagen de un candado cerrado.

Los productos

Sin IVA se podrá comprar:



- Vestuario, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $726.160. Abarca calzado.



- Complementos del vestuario: morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas en general (para sol y recetados), paraguas, pañoletas y bisutería.



- Electrodomésticos: televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, estufas y electrodomésticos que empleen cualquier tipo de gas y energía solar, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales y equipos de comunicaciones.



- Elementos deportivos



- Juguetes



- Útiles escolares



- Insumos para el agro (algunos)